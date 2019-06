Ακυρώσεις και αναβολές: Οι εκλογές επηρεάζουν συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις

Η απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να ζητήσει την διεξαγωγή εκλογών τον Ιούλιο προκάλεσε αλλαγές σε μια σειρά δράσεων που ήταν προγραμματισμένες για εκείνες τις μέρες. Αν και κάποιοι επιμένουν να μην μεταφέρουν τις ημερομηνίες τους και να καλούν το κοινό να πάει στο θέατρο ως μια μορφή «πολιτικής πράξης».

Μια ματαίωση και δύο νέες ημερομηνίες έχουν ως τώρα ανακοινωθεί, μετά και την προκήρυξη των πρόωρων εθνικών εκλογών. Πρώτη αντέδρασε η Λυρική Σκηνή που ανακοίνωσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η προγραμματισμένη για τις 28 και 29 Ιουνίου, πολυαναμενόμενη παραγωγή «Μουσικό θέατρο της πρωτοπορίας και αρχαίοι μύθοι». Συγκεκριμένα η Εναλλακτική Σκηνή, στην πρώτη της κάθοδο στο μικρό θέατρο της Επιδαύρου θα παρουσίαζε έργα εμβληματικών σύγχρονων Ελλήνων δημιουργών που εμπνεύστηκαν από τους μύθους της αρχαιότητας και έκαναν τομή στο μουσικό θέατρο της πρωτοπορίας. Πρόκειται για την «Κασσάνδρα» του Ιάννη Ξενάκη, το «Αναπαράστασις Ι: Ο βαρύτονος του» Γιάννη Χρήστου και «Έσσεται ήμαρ...» του Γιώργου Κουμεντάκη.

Αλλαγές στις ημερομηνίες λόγω εκλογών

Ακολούθησε η ανακοίνωση για την μετάθεση της μίας παράστασης της όπερας «Αλτσίνα» του Χαίντελ, από τους Μουσικούς της Καμεράτα και τον Γιώργο Πέτρου με την σπουδαία διεθνή ελληνίδα σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασίου στον ομώνυμο ρόλο. Τελικά οι παραστάσεις στο Ηρώδειο θα γίνουν στις 6 και στις 12 Ιουλίου, μεταφέρεται δηλαδή η προγραμματισμένη για τις 7 Ιουλίου παράσταση λίγες μέρες μετά.

Ομως οι εκλογές σπρώχνουν χρονικά, και μάλιστα σημαντικά, και την κορυφαία φουάρ της χώρας, την Αrt Athina που παραδοσιακά γίνεται τέλη Μαΐου. Οπως ανακοινώθηκε τελικά θα γίνει από τις 13 ως τις 16 Σεπτεμβρίου και τώρα θα περιοριστεί σε μία πρωτότυπη pop up παρουσία από τις 19 ως τις 23 Ιουνίου στο κτίριο της Αιόλου 48-50.

Από την άλλη το Εθνικό Θέατρο απτόητο προχωρά προς την Επίδαυρο με την παράσταση «Ικέτιδες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού που θα ανέβει στις 5 και 6 Ιουλίου, κυριολεκτικά παραμονές των εκλογών. Οπως είχε σημειώσει στη συνέντευξη Τύπου ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΘΟΚ (συμπαραγωγός του Εθνικού Θεάτρου στην παράσταση) Σάββας Κυριακίδης «και η συνάντηση με τον Λόγο και το Θέατρο είναι μια πολιτική πράξη». Πρόσθεσε ότι το κείμενο του Ευριπίδη είναι «ένα μάθημα για τη Δημοκρατία και τη σωστή ηγεσία».

Αλλαγές λόγω.... θορύβου και όχι εκλογών

«Ομως έχουμε και μερικές ακόμα αλλαγές που δεν εντάσσονται στο κλίμα των εκλογών. Συγκεκριμένα, λόγω της δυνατής μουσικής που θα ακουστεί στις εκδηλώσεις που σχεδιάζει η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών που γειτνιάζει με το χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών στην Πειραιώς 260, στις 15 και 16 Ιουνίου οι παραστάσεις της «Τραγωδίας του Βασιλιά Ριχάρδου Γ» από τον θίασο Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων ματαιώνονται. Θα παρουσιαστούν μόνο οι παραστάσεις που ήταν προγραμματισμένες για τις 13 και 14 Μάη. Επιπλέον η παράσταση του Σαββάτου της Ανδρονίκης Μαραθάκη «It’s not about if you will love me tomorrow – part 2», το Σάββατο 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει στις 20:00 αντί για τις 21:00.

Από τις 21 ως και τις 23 Ιουνίου, όλες οι παραστάσεις στην Πειραιώς 260 θα ξεκινήσουν στις 20:00 αντί για τις 21:00. Πρόκειται για τις «Γιαννούλα η Κουλουρού» του Γιώργου Παπαγεωργίου, «Καλοκαιρινά μπάνια» των Κ.Κουτσολέλου-Β.Καμαράτου, «Το κορίτσι από το εργοστάσιο της ομίχλης» του Thom Luz.