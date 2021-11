Αδελφές Σπανομάρκου: Δύο Ελληνίδες στον δρόμο για τα Grammy -Οι ethnic συνθέσεις τους απέναντι σε Elton John, Bieber, Τέιλορ Σουίφτ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | iefimerida.gr

Μετα την έκπληξη με τη βράβευσή τους στα Global Music Awards, οι αδελφές Σπανομάρκου, οδεύουν προς τα φετινά Grammy.

Οι διεθνώς διακεκριμένες μουσικοσυνθέτριες Αρετή και Ιωάννα Σπανομάρκου, που πρόσφατα έγραψαν μουσική για την ταινία του Μάικλ Γουίντερμποτομ«Greed»,

συνεχίζουν την επιτυχία τους και όπως αναφέρει το έγκριτο αμερικάνικο περιοδικό Billboard, στο έντυπο τεύχος που κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου 2021, οι αδελφές Σπανομάρκου βρίσκονται στα υπόψιν για υποψηφιότητα στα φετινά Grammy, με τρία τραγούδια που έχουν συνθέσει, αλλά και με ένα album παραγωγής τους.

Πρόκειται για τα τραγούδια τους: Preocupado που ερμηνεύει η πολυπλατινένια Νεοϋορκέζα τραγουδίστρια Natalis, Ανεμοσκορπίσματα, Ο ύμνος των Σειρήνων και το ορχηστρικό album Malay Vibes. Μία γεύση απο τις συνθέσεις τους στο παρακάτω βίντεο

Yπέροχο και ρυθμικό κομμάτι μέσα απο το Malay Vibes

Σύμφωνα με την Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των Η.Π.Α., οι δύο ελληνίδες διαγωνίζονται για τις κατηγορίες Song of the Year, Record of the Year, Best Global Music Performance, Best Rock Song, Best Contemporary Instrumental Album, αλλά και για την κατηγορία της καλύτερης ενορχήστρωσης, που αφορά στην σύνθεση, και Instruments and Vocals, που αφορούν επίσης στην ερμηνεία και αρτιότητα της εκτέλεσης, των μουσικών και των συντελεστών που συμμετείχαν (μουσικοί, ηχολήπτες, μηχανικοί ήχου).

Ο συναγωνισμός είναι τεράστιος, ανάμεσα σε καλλιτέχνες παγκόσμιας κλάσης των μεγαλύτερων δισκογραφικών του κόσμου, όπως ο Elton John, ο Justin Bieber, η Ariana Grande, η Selena Gomez, η Taylor Swift, η Lana Del Rey, ο Kanye West, οι AC/DC κ.α

Δείτε σχετικό βίντεο με αποσπάσματα του περιοδικού Billboard, στο αφιερωματικό τεύχος για τη πρωτη φάση των Grammy.

Η πιο πρόσφατη βράβευση της Αρετής και της Ιωάννας Σπανομάρκου ήρθε από την Καλιφόρνια, όπου είχαν κερδίσει τρία χρυσά μετάλλια στα Global Music Awards, στις κατηγορίες "Best Album" και "Original Score" για το soundtrack που συνέθεσαν για τη θεατρική παράσταση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» του Κάρολου Ντίκενς, σε σκηνοθεσία της Κωνσταντίνας Νικολαΐδη.

Οι Αδελφές Σπανομάρκου (Ιωάννα και Αρετή) είναι Ελληνίδες μουσικοσυνθέτριες, στιχουργοί και παραγωγοί. Αποτελούν καλλιτεχνικό δίδυμο, και μαζί έχουν γράψει και κυκλοφορήσει πολλά μουσικά album, αλλά και μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Για τις δημιουργίες τους έχουν διακριθεί και βραβευτεί σε διεθνείς διαγωνισμούς μουσικής σύνθεσης. Είναι επίσης παραγωγοί, editors και σκηνοθέτριες ταινιών μικρού μήκους, και μουσικών βίντεο. Το μουσικό τους ύφος απλώνεται σε πολλά είδη μουσικής, από ρεμπέτικο, classic rock, jazz, epic, συμφωνική έως και ηλεκτρονική progressive μουσική. Σε αρκετές συνθέσεις, κάνουν υβριδικές ενορχηστρώσεις, συνδυάζοντας όργανα κλασσικής ορχήστρας, synthesizer, ηλεκτρικά, αλλά και έθνικ απο την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό τους στυλ. Από το 2021, είναι μέλη της επιτροπής ψηφοφορίας των βραβείων Grammy.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της πρώτης ψηφοφορίας για το εαν τελικά οι συνθέσεις των αδελφών Σπανομάρκου περάσουν την αρχική φάση και βρεθούν στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού.