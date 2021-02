Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια – Μάας: Στο επίκεντρο οι περιφερειακές εξελίξεις

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, Χάικο Μάας είχε σήμερα ο Νίκος Δένδιας.

Οπως σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών, σε ανάρτησή του στο facebook, συζήτησε με τον κ. Μάας τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις ενόψει του ΣΕΥ της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ της Γερμανίας @HeikoMaas συζητήσαμε για τις τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις ενόψει του ΣΕΥ της ΕΕ - I spoke by phone to #Germany FM @HeikoMaas in view of upcoming #EU #FAC meeting. Recent regional developments in focus. pic.twitter.com/yb9PFwyh45