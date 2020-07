Σύνοδος Κορυφής: Επιμένει ο Μητσοτάκης για τις θέσεις της Ελλάδας στις Βρυξέλλες

Στις θέσεις με τις οποίες προσήλθε στη Σύνοδο Κορυφής για το Ταμείο Ανάκαμψης εμμένει ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές.

Ο κ. Μητσοτάκης ζητεί να είναι ακέραιο το πρόγραμμα καθώς και να παραμείνει η αναλογία επιχορηγήσεων-δανείων. Επιπροσθέτως, η ελληνική πλευρά τάσσεται κατά του επιμερισμού 70-30 , όπως η πλειονότητα των χωρών, υπογραμμίζοντας ότι είναι επιθυμητή η προβλεψιμότητα και όχι η αβεβαιότητα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές η Αθήνα είναι υπέρ μεγαλύτερης διάρκειας του προγράμματος, ενώ τονίζει ότι υπάρχει ήδη έτοιμο σχέδιο. Αναφορικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο η ελληνική πλευρά ζητεί να δοθεί έμφαση στο Ταμείο Ασφάλειας Συνόρων.

Μέχρι στιγμής πάντως, φαίνεται ότι δεν υπάρχει περιθώριο απομάκρυνσης από την πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Σύμφωνα με το Politico και τον David M. Herszenhorn, η συζήτηση των ηγετών περιστρέφεται γύρω από τρεις άξονες: το συνολικό μέγεθος του πακέτου προϋπολογισμού και ανάκαμψης, συμπεριλαμβανομένων των επιχορηγήσεων και των δανείων, τους μηχανισμούς, ιδίως όσον αφορά την εκταμίευση των κεφαλαίων, και τις επιστροφές που περιορίζουν τις συνεισφορές για τους μεγαλύτερους πληρωτές στον προϋπολογισμό.

In the meantime enhanced cleaning is in force in the #EUCO meeting room.



Un très grand merci to our @EUCouncil staff for their professionalism and dedication! pic.twitter.com/S6ondPe1Si