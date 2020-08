Μητσοτάκης στο CNN: Η Τουρκία να σταματήσει τις προβοκάτσιες και να έρθει για διάλογο -Υπάρχει και η Χάγη

Σαφές μήνυμα στην Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις και να προσέλθει σε διάλογο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη εφ' όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN και στη δημοσιογράφο Κριστιάν Αμανπούρ.

Ο Ελληνας πρωθυπουργός παραχώρησε την συνέντευξη, λίγες ώρες μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των 27 της ΕΕ για τη Λευκορωσία, όπου ο κ. Μητσοτάκης έθεσε παράλληλα το θέμα των τουρκικών προκλήσεων, ενημερώνοντας τους ομολόγους τους για τα περιστατικά και την ένταση στην περιοχή της αν. Μεσογείου. Εξάλλου, λίγο νωρίτερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε στείλει σαφές μήνυμα στον Ερτνογάν να σταματήσει τις γεωτρήσεις στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Ως προς τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Μητσοτάκης παρατήρησε ότι η ένταση αυξήθηκε στην περιοχή όταν η Τουρκία ανακοίνωσε ότι προχωρά σε έρευνες για φυσικό αέριο. «Το μήνυμά μου στην Τουρκία είναι σταματήστε τις προβοκάτσιες και ελάτε να συζητήσουμε σαν πολιτισμένοι γείτονες» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις προκλήσεις της Αγκυρας. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει διάλογος με τα τουρκικά πολεμικά στο Αιγαίο ή την ανατολική Μεσόγειο.

Tensions between Greece and Turkey are ratcheting up after Turkey announced plans to keep exploring for gas in the eastern Mediterranean. Greek PM @kmitsotakis says “my message to Turkey is very simple: stop the provocations and let’s start talking as civilized neighbors.” pic.twitter.com/5Rik6fkg8M

Η Τουρκία είναι διεθνώς απομονωμένη εκτίμησε ακόμη ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν κλιμάκωσε ποτέ πρώτη την κατάσταση, ενώ επεσήμανε ότι η αστάθεια στην περιοχή είναι θέμα της ΕΕ αλλά και του ΝΑΤΟ.

«Δεν είναι πρώτη φορά που υπάρχει ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Υπάρχει διαφωνία με την Τουρκία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών και αυτό που της είπαμε πολύ ανοιχτά είναι ότι πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε σαν πολιτισμένοι γείτονες και αν δεν μπορούμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα μπορούμε πάντα να πάμε στο Διεθνές Δικαστήριο και να αποφασίσει αυτό», επεσήμανε στο CNN ο πρωθυπουργός.

Υπάρχει πάντα χώρος για να αλλάξει η Τουρκία την προσέγγισή της αλλά θα πρέπει να ξέρει ότι αν συνεχίσει σ’ αυτήν την πορεία, θα υπάρξουν συνέπειες και θα έθετε σε κίνδυνο τη σχέση της με την Ευρώπη, ανέφερε ο πρωθυπουργός και τόνισε: «Επειδή αυτού του είδους οι προκλήσεις απλώς δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες. Όχι μόνο από την Ελλάδα ή την Κύπρο αλλά από την Ευρώπη στο σύνολό της».

« Αυτό που βιώσαμε τον τελευταίο χρόνο, αφότου ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, είναι μια αύξηση στο επίπεδο των προκλήσεων από την Τουρκία σε διάφορα μέτωπα. Αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα δεν είναι ένα μεμονωμένο συμβάν. Ο λόγος της διαφοράς μας είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Και αυτό που είπαμε καθαρά στην Τουρκία είναι ότι πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε ως πολιτισμένοι γείτονες και, αν δεν μπορούμε να το επιλύσουμε οι δυο μας να πάμε στο διεθνές και να αποφασίσει εκ μέρους μας. Αλλά αυτό που δεν μπορούμε να ανεχθούμε είναι οι μονομερείς ενέργειες από την Τουρκία, να διεκδικεί αυτό που εμείς θεωρούμε την ελληνική ΑΟΖ και την Τουρκία να στέλνει όχι μόνο ένα ερευνητικό σκάφος αλλά και σημαντικό αριθμό πολεμικών σκαφών. Υπάρχει κίνδυνος για ταχεία κλιμάκωση της έντασης. Είχαμε ένα επεισόδιο την περασμένη εβδομάδα, με δύο σκάφη που συγκρούστηκαν και αυτό δεν είναι κάτι που θέλουμε να δούμε στην περιοχή. Ασφαλώς θα υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά δικαιώματά μας αλλά δεν θα είμαστε ποτέ εκείνοι που θα επιδιώξουν την κλιμάκωση.

Αλλά προφανώς αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν έχουμε κάθε λίγο τον μισό τουρκικό στόλο να πλέει στο Αιγαίο ή την ανατολική Μεσόγειο. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να διεξάγεις εξωτερική πολιτική, εάν στηρίζει το διεθνές δίκαιο και στηρίζεις τις καλές σχέσεις γειτονίας, ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Αυτό που κάνει η Τουρκία είναι να συμπεριφέρεται με τρόπο που δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Αν θεωρεί αμφισβητούμενες τις περιοχές, που εμείς θεωρούμε μέρος της ελληνικής ΑΟΖ, θα έπρεπε να καθίσουν μαζί μας να το συζητήσουμε. Δεν θα αποδεχτούμε τετελεσμένα γεγονότα ως αποτέλεσμα των τουρκικών προκλήσεων. Και αυτή δεν είναι μόνο δική μου άποψη. Είναι μια πρόκληση για την ΕΕ, για τον κόσμο. Για αυτό βλέπετε το γαλλικό ναυτικό, την ΕΕ να στηρίζει την Ελλάδα και την Κύπρο, για αυτό βλέπετε τις ΗΠΑ να στέλνουν ένα πολύ σαφές μήνυμα ότι ο μοναδικός τρόπος για να επιλυθεί το ζήτημα είναι η τήρηση του διεθνούς δικαίου. Η αίσθησή μου είναι ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη.

Αυτή η συμπεριφορά δεν απειλεί μόνο τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου αλλά τη συνολική σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο. Εξ ου και είναι επίσης μεγάλο θέμα ανησυχίας για την Ευρώπη στο σύνολό της και το ΝΑΤΟ. Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ αλλά η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται με τρόπο που θα περίμενε κανείς από έναν σύμμαχο. Έθεσα το θέμα στον γγ του ΝΑΤΟ (Γενς Στόλτενμπεργκ) και θα το θέσω ξανά. Θα πρέπει να αποφεύγουμε τις μονομερείς ενέργειες που επιτείνουν τις εντάσεις. Αλλά πρέπει να επαναλάβω ότι η Ελλάδα ποτέ δεν κλιμάκωσε πρώτη.

Αν η Τουρκία συνεχίσει αυτήν την πορεία νομίζω ότι οι κυρώσεις θα είναι το μοναδικό εργαλείο που θα έχουμε για να την αποτρέψουμε από το να συνεχίσει αυτού του είδους τις πολιτικές. Πραγματικά ελπίζω να μην συμβεί αυτό, ελπίζω η Ελλάδα να γινόταν μια γέφυρα και να βοηθούσε την Τουρκία να προσεγγίσει την Ευρώπη και να εγκαθιδρύσει μια πιο εποικοδομητική σχέση.

Αυτό ακριβώς πρότεινα στον πρόεδρο Ερντογάν όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά, πέρσι τον Σεπτέμβριο, αλλά δυστυχώς τα πράγματα έκτοτε πήραν την κατηφόρα», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός στο CNN.



Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα αναφέρθηκε και στο περιστατικό επακούμβησης της ελληνικής φρεγάτας με την τουρκική: «Είχαμε ένα περιστατικό την προηγούμενη εβδομάδα όπου δύο πλοία συγκρούστηκαν και αυτό δεν είναι κάτι που θέλουμε να βλέπουμε στην περιοχή. Εννοείται πως θα υπερασπιζόμαστε πάντα τα δικαιώματά μας, αλλά δεν είμαστε ποτέ αυτοί που θα προκαλούμε τέτοια περιστατικά.

Ξεκαθάρισε όμως ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να ανεχθεί μονομερείς δραστηριότητες από την Τουρκία, η οποία υπογράμμισε ότι προκαλεί στέλνοντας ένα ερευνητικό πλοίο αλλά και σημαντικό αριθμό πολεμικών σκαφών, προκαλώντας απότομη κλιμάκωση της έντασης.

«Εμείς θα υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που αναζητούμε την κλιμάκωση» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης και αναφέρθηκε στη συμφωνία με την Αίγυπτο για την ΑΟΖ, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει υπόδειγμα και για άλλες συμφωνίες στην περιοχή. Τόνισε όμως ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί εάν κάθε τόσο η Τουρκία προκαλεί βγάζοντας πλοία για έρευνες.

Αναφερόμενος στον κορωνοϊό ο Κυρ. Μητσοτάκης επεσήμανε πως η Ελλάδα καταπολέμησε επιτυχώς την πανδημία στην πρώτη φάση, αλλά τώρα που καλωσόρισε τουρίστες στη χώρα μας, υπήρξε μια αύξηση των κρουσμάτων. «Δεν θα επιστρέψουμε σε ένα γενικευμένο lockdown» είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε πως αν τα κρούσματα παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο, δεν ανησυχεί για την πίεση στο εθνικό σύστημα υγείας.

Greece was successful in combating Covid-19 – but after welcoming tourists back, there's now a spike in cases. Greek PM @kmitsotakis says “we’ll not go into lockdown… if [numbers] stay where they are, I’m not particularly concerned about the pressure on our healthcare system.” pic.twitter.com/8q9zlw00Nu