Συνέδριο ΝΔ: Τι είπαν μάνατζερ και αναλυτές για τις προκλήσεις του σημερινού κόσμου που επηρεάζουν τη ζωή μας [pdf]

Για τις προκλήσεις του σημερινού κόσμου που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή μας, μίλησαν μάνατζερ και αναλυτές στο Συνέδριο της ΝΔ.

Κατά τη δεύτερη μέρα των εργασιών του 13ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας παρευρέθηκαν στο πάνελ με θέμα «Πολιτική για τους πολίτες: Δίνουμε απαντήσεις στις προσκλήσεις του σύγχρονου κόσμου που επηρεάζουν τη ζωή μας», η κ. Ιόλη Χριστοπούλου (συν-ιδρύτρια εταίρος και διευθύντρια πολιτικής της δεξαμενής σκέψης για το περιβάλλον The Green Tank), η κ. Κατερίνα Τοπούζογλου (ιδρύτρια της All For Blue), η κ. Diana Kinnert (πολιτικός, ανεξάρτητη επιχειρηματίας, σύμβουλος και συγγραφέας), ο κ. Πάνος Παχατουρίδης (υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Facebook API σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), η κ. Μυλαίδη Στούμπου (διευθύντρια Ανάπτυξης Δικτύου Συνεργατών πολυεθνικής εταιρίας σε 24 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης) και ο κ. Γιώργος Δουκίδης (καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN).

Η κ. Ιόλη Χριστοπούλου στην τοποθέτησή της με θέμα «Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και καθορίζει τη ζωή μας», ανέφερε πως «Σήμερα βιώνουμε μία κλιματική κρίση, δεν είναι πια κλιματική αλλαγή», και πως «οι επιστήμονες, πριν μερικές μέρες, δήλωσαν χωρίς καμία αμφιβολία ότι ο πλανήτης αντιμετωπίζει μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης». Επίσης, τόνισε ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχθές κήρυξε την Ευρώπη σε κατάσταση έκτακτης κλιματικής ανάγκης. Στην Ελλάδα, αν έπρεπε να υπολογίσουμε το κόστος της κλιματικής αλλαγής, θα φτάναμε χωρίς οποιαδήποτε μέτρα να έχουμε λάβει ως τώρα, σε κόστος 700 δισεκατομμυρίων ευρώ».

Αφού ανέλυσε όλα τα στοιχεία που συνδιαμορφώνουν την σημερινή δραματική εικόνα, με συνέπειες όπως η απειλητική αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων που μας επηρεάζει άμεσα καθιστώντας επείγουσα την ανάγκη αντίδρασης, σημείωσε πως «πρέπει να γίνει ένας μετασχηματισμός της ζωής μας σε ατομικό και σε οικογενειακό επίπεδο».

«Αλλαγή στο πως σχεδιάζουμε πόλεις και υποδομές»

Ακόμα, επεσήμανε ότι «σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, χρειάζεται αλλαγή στο πώς σχεδιάζουμε τις πόλεις μας και τις υποδομές μας. Σε επίπεδο επιχειρηματικό χρειάζεται να αλλάξουμε τον τρόπο που κάνουμε τον κύκλο παραγωγής μας. Ξεχωρίζει η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας: Καμία επιδότηση σε ορυκτά καύσιμα μετά το 2021. Συγκλονιστική αλλαγή στον επενδυτικό τομέα».

Η κα Χριστοπούλου αναφέρθηκε επίσης, στην άμεση ανάγκη μιας εθνικής πολιτικής απολιγνιτοποίησης με δίκαιη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σεβασμό στην βιοποικιλότητα της χώρας. Κλείνοντας την τοποθέτηση της η κ. Χριστοπούλου τόνισε πως «υπάρχουν ευκαιρίες στην κλιματική αλλαγή. Μπορεί να είναι εδώ και να καθορίζει τη ζωή μας, συγχρόνως όμως μας δημιουργεί νέες ευκαιρίες για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, να μπορέσουμε να έχουμε μια ανάπτυξη πολύ πιο βιώσιμη».

Η κ. Κατερίνα Τοπούζογλου στην τοποθέτησή της με θέμα «Η σημασία της αποφυγής των πλαστικών μιας χρήσης για την προστασία και το μέλλον των θαλασσών μας» ανέφερε ότι «τo τέρας της θάλασσας δεν είναι οι καρχαρίες, το τέρας στη θάλασσα πλέον είναι τα σκουπίδια. Και αν δεν αλλάξουμε συνήθειες μέχρι το 2048, δεν λέμε σε 300 χρόνια, μιλάμε για 30 χρόνια αργότερα, θα έχουμε στη θάλασσα περισσότερα σκουπίδια από ότι ψάρια» καταλήγοντας πως «δυστυχώς σε πολλά μέρη της Ελλάδας το έχουμε ήδη φτάσει αυτό το σημείο».

Πρακτικοί και έξυπνοι τρόποι για το «πλαστικό»

Παράλληλα η κ. Τομπούζογλου αναφέρθηκε σε πρακτικούς και έξυπνους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να μειώσουμε δραστικά την χρήση πλαστικού στην καθημερινότητά μας, ενώ δεν παρέλειψε να εξάρει την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου και τους συνέδρους που ενσωμάτωσαν κάποιες από αυτές στο 13ο συνέδριο την Νέας Δημοκρατίας, όπως την χρήση μακαρονιών αντί για πλαστικά καλαμάκια.

Η κ. Diana Kinnert στην τοποθέτησή της με θέμα «Πράσινη τεχνολογία και βιώσιμή ανάπτυξη» και ως πολιτική σύμβουλος για θέματα πράσινης τεχνολογίας της Άγκελα Μέρκελ αναφέρθηκε στο «πώς η πράσινη τεχνολογία μπορεί να οδηγήσει σε μία πράσινη βιομηχανία και σε μια ριζική μεταμόρφωση και μετασχηματισμό της βιομηχανίας δουλεύοντας στις πλειοψηφίες για την αποδοχή μέσα στην κοινωνία αντί της δημιουργίας μίας αριστερής ηθικής και παρωχημένης φωνής η οποία το μόνο που κάνει είναι να διχάζει την κοινωνία και να την οδηγεί στον λαϊκισμό αν και οι αριστεροί πολιτικοί και ακτιβιστές αρνούνται να το δουν».

Τόνισε ότι «στα δημοτικά σχολεία πλέον παραδίδονται μαθήματα για την προστασία του περιβάλλοντος και για την πράσινη τεχνολογία. Σε πολλές χώρες τα κτίρια γίνονται πιο έξυπνα και πιο ενεργειακά αποδοτικά» και πως όλα αυτά εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης οδηγώντας σε ριζικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Κλιματική αλλαγή

Εν κατακλείδι υπογράμμισε ότι «η κλιματική αλλαγή είναι μία πρόκληση για όλες τις γενεές. Για όλο τον κόσμο. Για τους χαμηλοεισοδηματίες και για τους πλουσίους. Για τον επιχειρηματικό τομέα και για την κοινωνία γενικότερα και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει μόνο μία λύση, ότι η λύση αυτή μπορεί να δοθεί μόνο από ένα πολιτικό κόμμα, το οποίο πρέπει να ανήκει στο πολιτικό κέντρο».

Ο κ. Πάνος Παχατουρίδης στην τοποθέτησή του με θέμα «Το εργασιακό περιβάλλον στην ψηφιακή εποχή» μίλησε για τις αλλαγές, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί στο εργασιακό περιβάλλον η ψηφιακή εποχή. Μεταξύ άλλων ο κ. Παχατουρίδης σημείωσε ότι «δύο στα τρία παιδιά που πηγαίνουν πρώτη δημοτικού φέτος θα δουλέψουν σε επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν ανακαλυφθεί ακόμα», τονίζοντας ότι «τα πάντα στο εργασιακό περιβάλλον έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, εκτός από ένα πράγμα, την ίδια την τεχνολογία, η οποία έχει να κάνει με την κουλτούρα, έχει να κάνει με τη νοοτροπία» αναφέροντας ως παράδειγμα τις σχέσεις μας με το κράτος, στην οποία εστίασε σημειώνοντας ότι «δεν είναι έλλειμμα στρατηγικής αυτό που υπάρχει, είναι έλλειμμα κουλτούρας».

Κλείνοντας, ο κ. Παχατουρίδης εστίασε στην σημασία του «να ξέρεις ότι μπορείς να αποτύχεις χωρίς όμως να νιώθεις αποτυχημένος. Γιατί στην τεχνολογία οι μεγαλύτερες επιτυχίες έχουν προέλθει από τη δυνατότητα που είχαν άνθρωποι να αποτύχουν. Οπότε, αν έχετε σκοπό μαζί να γράψετε ξανά ιστορία και μαζί να κάνετε ξανά την Ελλάδα μεγάλη, θα σας ζητήσω να αφήσετε στην άκρη τις τεχνολογικές λύσεις, αυτές θα τις βρει η κοινωνία, να δώσετε έμφαση στην επένδυση στη νοοτροπία».

«Νέες τεχνολογίες και ίσες ευκαιρίες»

Η κ. Μυλαίδη Στούμπου στην τοποθέτησή της με θέμα «Νέες τεχνολογίες και ίσες ευκαιρίες» χαρακτήρισε τις συζητήσεις που γίνονται ως ένα μεγάλο βήμα. Τόνισε τη δύναμη του διαδικτύου στην παγκόσμια αλλαγή, προσθέτοντας ότι «έχει αλλάξει και η σχέση που έχουμε με την τεχνολογία. Περιμένουμε ότι η τεχνολογία είναι εκεί, είναι προσβάσιμη, είναι φθηνή».

Αναφερομένη στη σχέση των γυναικών με τις νέες τεχνολογίες είπε: «με απασχολεί προσωπικά πάρα πολύ καθώς είμαι μια από τις λίγες γυναίκες που έχουν σπουδάσει τεχνολογία και δουλεύουν στον κλάδο το τεχνολογικό, στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2018 είναι μια έρευνα που αναφέρεται συγκεκριμένα στις γυναίκες και ονομάζεται “γυναίκες στην ψηφιακή εποχή” δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό επίπεδο, στις τεχνολογικές και επιστημονικές θέσεις οι άντρες είναι 4 φορές περισσότεροι από τις γυναίκες. Όσον αφορά συγκεκριμένα τώρα το σήμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα έλλειμμα περίπου στις 800.000 θέσεις μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς και αυτό αφορά τον κλάδο των επικοινωνιών, αυτά είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περσινά. Ελπίζω να έχει μειωθεί φέτος. Έχει επίσης εκτιμηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αν είχαμε περισσότερες γυναίκες να συμμετέχουν και να εργάζονται στον των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη – μέλη θα απολάμβαναν 16 εκατομμύρια περισσότερο ΑΕΠ».

Σχολιάζοντας την εγχώρια κατάσταση επεσήμανε ότι, «η Ελλάδα εξέρχεται από την κρίση και η επιστροφή μας στην ανάκαμψη πρέπει να στηριχθεί σε πολλούς κλάδους. Σαφέστατα οι κλάδοι οι παραδοσιακοί οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια, ο τουρισμός, η ναυτιλία, τα αγροτικά προϊόντα, όλα αυτά πρέπει να συνεχιστούν. Υπάρχει όμως και ένας πολύ στρατηγικός τομέας, στον οποίο νομίζω ότι πρέπει να επενδύσουμε αν θέλουμε να πετύχουμε στο αύριο και αυτός ο στρατηγικός τομέας είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Έχουμε ένα κλισέ που λέμε, ότι οι Έλληνες όταν βγαίνουν εκτός Ελλάδος πάντοτε διαπρέπουν και είναι αλήθεια ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα και σήμερα, μετά από αυτήν την κρίση εξάγει και παράγει πολύ μεγάλα ταλέντα. Πρέπει όμως να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε αυτά τα ταλέντα να μείνουν στη χώρα και να παράξουν και να δημιουργήσουν για αυτή τη χώρα».

«Πρόβλημα η γυναικεία επιχειρηματικότητα»

Τέλος για το ζήτημα της γυναικείας επιχειρηματικότητας ανέφερε, πως «η γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι επίσης ένα πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετράει 19% γυναίκες επιχειρηματίες στον κλάδο των νέων τεχνολογιών. Το 5% όμως των κονδυλίων, των επενδύσεων πάνε στις γυναικείες επιχειρήσεις. Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και τέλος, στο θέμα των πολιτικών, που αφορά και τους πολιτικούς αλλά και αφορά και τους επιχειρηματίες, οι νέες τεχνολογίες σήμερα δίνουν το δρόμο και δίνουν την ευκαιρία μια γυναίκα να μπορεί να εργάζεται από οπουδήποτε».

Ολοκληρώνοντας τον κύκλο των εισηγήσεων, ο κ. Γιώργος Δουκίδης στην τοποθέτησή του με θέμα «Ψηφιακές δεξιότητες: Προκλήσεις και νέες προοπτικές», αναφέρθηκε συγκεκριμένα «στο πως οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό, ποιες είναι οι προκλήσεις γιατί δεν υπάρχουν μόνο αρνητικά, αλλά υπάρχουν και θετικά και επίσης προοπτικές». Επεσήμανε ότι «το 2020 περιμένουμε ότι 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας θα είναι κενές. Δηλαδή οι Ευρώπη θα ζητάει 1 εκατομμύριο θέσεις εργασίας με ψηφιακές τεχνολογίες. Και το ερώτημα είναι το κατά πόσο η χώρα μας θα μπορεί αυτό το πράγμα να το εκμεταλλευτεί».

Εστιάζοντας στην ελληνική πραγματικότητα τόνισε ότι «είμαστε αρνητικοί πρωταθλητές στο χώρο της εκπαίδευσης, στο χώρο της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την εργασία και στο χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών. Έχουμε το εξής παράδοξο, και εδώ είμαστε πρωταθλητές. Το 26% των εργαζομένων έχει υπερβάλλοντα προσόντα. Αυτό δεν είναι θετικό, είναι αρνητικό γιατί δεν έχουμε δώσει έμφαση σε αυτό που λέμε σωστή τεχνολογική εκπαίδευση» και πως «αν λάβουμε υπόψη ότι η ανώτατη εκπαίδευση δεν συνδέεται με την αγορά εργασίας, το αποτέλεσμα με το προηγούμενο είναι το 40% των αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων είναι άνεργοι. Ποτέ στην παγκόσμια οικονομική ιστορία δεν έχει καταγραφεί αυτό το ποσοστό». Συμπερασματικά ο κ. Δουκίδης κατέληξε πως «ο καλύτερος πόρος μας δεν είναι φυσικός, είναι το ανθρώπινο δυναμικό μας και αυτό πρέπει να εκμεταλλευτούμε».

