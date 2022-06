Μητσοτάκης από Κύπρο: «Δεν ανοίγουμε διάλογο με το παράλογο, όμως συζητούμε για να οικοδομούμε» - iefimerida.gr

«Το 2023 θα είναι έτος εκλογών και για την Ελλάδα και για την Κύπρο», τόνισε κατά την ομιλία στο συνέδριο του Δημοκρατικού Συναγερμού, στην Κύπρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός είπε: «Στην Ελλάδα γυρίσαμε τη σελίδα μας στις εκλογές του 2019. Εκείνο το καλοκαίρι η χώρα μπήκε σε τροχιά ανάταξης, για να υπάρξουν, όμως, νέες προκλήσεις. Η μεταναστευτική εισβολή στα σύνορα του Έβρου το 2020, η Ελλάδα αμύνθηκε και προστάτευσε τα σύνορά της, που είναι και σύνορα της Ευρώπης», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε σε άλλες προκλήσεις, όπως την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Δεν υπήρξε άλλη κυβέρνηση που αντιμετώπισε τόσες πολλές δοκιμασίες», πρόσθεσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μητσοτάκης: «Το μοντέλο Πούτιν μπορεί να μιμηθούν και άλλοι ηγέτες με αυτοκρατορικά και επεκτατικά οράματα»

Αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε: «Η ρωσική εισβολή απειλεί να κατοχυρώσει ένα μοντέλο αυταρχικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με το οποίο κάθε ιμπεριαλιστική χώρα, κάθε τοπικός ταραξίας, με οποιοδήποτε πρόσχημα, θα εισβάλει σε μια γειτονική χώρα. Είναι ένα μοντέλο που μπορεί να μιμηθούν και άλλοι ηγέτες με αυτοκρατορικά και επεκτατικά οράματα, κάτι που αφορά την Ελλάδα, αφορά όμως ακόμα περισσότερο την ακρωτηριασμένη επί τόσες δεκαετίες Κύπρο».

«Η Ουκρανία βιώνει την τραγική εμπειρία της Κύπρου το 1974… Δεν πρέπει να αφήσουμε το Ντονέτσκ και τη Μαριούπολη να γίνουν Κερύνεια και Αμμόχωστος» συμπλήρωσε, διαμηνύοντας ότι απορρίπτονται ασυζητητί οι τουρκικές θέσεις περί δύο κρατών στην Κύπρο.

«Η Ελλάδα στις απειλές αντέταξε την ενίσχυση της άμυνας και της διπλωματίας της. Ισχυρά κράτη είναι τα σταθερά κράτη», τόνισε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, αναφέρθηκε στο θέμα των εκλογών και είπε: «Το στοίχημα των εκλογών είναι να μην πάμε πίσω, αλλά να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να κτίσουμε πάνω στα γερά θεμέλια, να αποτρέψουμε την κατεδάφιση όσων έγιναν», επισημαίνοντας πως οι εκλογές θα γίνουν σε Ελλάδα και Κύπρο το 2023.

«Ισχυρή Ελλάδα σημαίνει και ισχυρός ελληνισμός, σημαίνει και ισχυρή Κύπρος» τόνισε ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως «κάθε επιτυχία της Αθήνας γίνεται δύναμη στη Λευκωσία», ενώ, αναφερόμενος στις εκλογές, δήλωσε: «Να μην περιοριστούμε στη διατήρηση της εξουσίας, αλλά να εγγυηθούμε τη δημοκρατική συνέχεια τους δύσκολους καιρούς που έχουμε μπροστά μας, που είναι ναρκοπέδιο. Και σε αυτό το ναρκοπέδιο ισχυρά κράτη θα είναι τα σταθερά κράτη. Η σημερινή Ελλάδα δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα της κρίσης, της καθήλωσης και του διχασμού».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του ΔΗ.ΣΥ στην Κύπρο -Φωτογραφία: ΓτΠ/Δημήτρης Παπαμήτσος

Αναφέρθηκε στον ιδρυτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γλαύκο Κληρίδη, τον οποίο χαρακτήρισε «σοφό, διορατικό και συνετό ηγέτη, που μόχθησε για το εθνικό ζήτημα, συμβάλλοντας όσο κανείς στην ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ» και είπε ότι ο Νίκος Αναστασιάδης επανέφερε τη χώρα στην οικονομική ευημερία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μητσοτάκης: «Δεν υπήρξε άλλη ελληνική κυβέρνηση που διαχειρίστηκε τόσες κρίσεις στα 3 χρόνια»

«Δεν υπήρξε άλλη ελληνική κυβέρνηση που διαχειρίστηκε τότες κρίσεις στα 3 χρόνια. Καταφέραμε να κρατήσουμε όρθια την κοινωνία, κάναμε πράξη το πρόγραμμά μας, μειώσαμε φόρους, φέραμε επενδύσεις. Στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένες παρεμβάσεις και μέτρα. Τίποτα δεν ήταν εύκολο και αυτονόητο. Αντιτάξαμε τον στιβαρό λογισμό στον εύηχο λαϊκισμό, και τις δύσκολες πράξεις στα εύκολα λόγια. Εάν επιμένω στη μάχη κατά της δημαγωγίας είναι γιατί εκεί βρίσκεται το σύνορο της προόδου και της συντήρησης», είπε ο πρωθυπουργός.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του πρωθυπουργού:

Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, αγαπητέ μου Νίκο, κ. Πρόεδρε του Δημοκρατικού Συναγερμού, συμμαχητή Αβέρωφ, κ. Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, my good friend dear Manfred, congratulations on your election, σύνεδροι, μέλη και στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού, είμαι σήμερα εδώ για να στηρίξω τον Πρόεδρο του αδελφού κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, Αβέρωφ Νεοφύτου, στον αγώνα του να εκλεγεί ο επόμενος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Και είναι μεγάλη χαρά, αγαπητέ μου Νίκο, αγαπητέ μου Αβέρωφ, στελέχη και μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού, να βρίσκομαι μαζί σας στο συνέδριο της φιλελεύθερης κεντροδεξιάς παράταξης της Κύπρου.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Του πολιτικού φορέα που τα τελευταία τριάντα χρόνια ανέδειξε δύο Προέδρους με δεκαετή θητεία. Αλλά και του κόμματος με το οποίο η Νέα Δημοκρατία -το κόμμα του οποίου έχω την τιμή να ηγούμαι- συνδέεται διαχρονικά με αγώνες πατριωτικούς, αλλά και με δεσμούς ιδεολογικούς σε μία κοινή πορεία: για την πρόοδο των αδελφών χωρών και λαών.

Είναι η παράταξη την οποία ίδρυσε ο Γλαύκος Κληρίδης, ένας σοφός πολιτικός που από κάθε θέση του μόχθησε για το εθνικό ζήτημα, συμβάλλοντας όσο κανείς στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να τον διαδεχθεί στο αξίωμα αυτό, σε πολύ δύσκολες στιγμές, ο Νίκος Αναστασιάδης, που επανέφερε τη χώρα στην οικονομική ευημερία και παραδίδει τώρα τη σκυτάλη στον Αβέρωφ Νεοφύτου.

Αγαπητέ μου Αβέρωφ, υπό την ηγεσία σου ο Δημοκρατικός Συναγερμός κατέγραψε αλλεπάλληλες εκλογικές νίκες και καθιερώθηκε ως η πρώτη πολιτική δύναμη του τόπου. Στη νέα προσπάθειά σου για την προεδρική ανάδειξη το 2023 θα σε συνοδεύει η συμπαράσταση όλων μας, ώστε να αποδείξεις για μια ακόμη φορά ότι ο Συναγερμός είναι η παράταξη των μεγάλων στόχων και των μεγαλύτερων επιτυχιών για το καλό του κυπριακού λαού.

Φίλες και φίλοι, τον Γλαύκο Κληρίδη τον γνώρισα σε νεαρή ηλικία και διδάχθηκα από τη σύνεση και τη διορατικότητά του, καθώς έκλεινε την μακροχρόνια πολιτική του σταδιοδρομία. Υπήρξε, εξάλλου, προσωπικός φίλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Δύο πολιτικοί βγαλμένοι από την ίδια κοψιά, που πάντα έλεγαν την αλήθεια, αψηφώντας το προσωρινό πολιτικό κόστος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον Νίκο Αναστασιάδη και τον Αβέρωφ Νεοφύτου συνεργάστηκα, όμως, προσωπικά και στενά ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ως Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Γνωρίζω, λοιπόν, καλά τόσο τις ηγετικές τους ικανότητες όσο και τη δυναμική του κόμματός σας.

Είναι αλήθεια ότι στην Κύπρο κλείσατε νωρίτερα και αποτελεσματικότερα την οικονομική κρίση των αρχών της περασμένης δεκαετίας. Πληρώσατε και εσείς τον λαϊκισμό και την ιδεοληψία, αλλά γυρίσατε σελίδα νωρίτερα από εμάς. Και αυτό το οφείλετε στους ηγέτες σας και ιδίως στον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη.

Στην Ελλάδα εμείς γυρίσαμε τη δική μας σελίδα στις εκλογές του 2019. Από εκείνο το καλοκαίρι η χώρα μπήκε σε τροχιά ανάταξης. Για να αναδυθούν όμως μπροστά μας, ξανά, νέες μεγάλες προκλήσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο του ΔΗ.ΣΥ στην Κύπρο με Ν. Αναστασιάδη, Αβέρωφ Νεοφύτου / Φωτογραφία: ΓτΠ/Δημήτρης Παπαμήτσος

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μεταναστευτική εισβολή στα σύνορα του Έβρου την άνοιξη του 2020. Η Ελλάδα αμύνθηκε, προστάτευσε τα σύνορα της Ελλάδος που είναι ταυτόχρονα και σύνορα της Ευρώπης.

Οι συνεχείς τουρκικές προκλήσεις σε αέρα και σε θάλασσα, η πανδημία και ο οικονομικός της αντίκτυπος και τώρα η απροκάλυπτη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση που κλονίζουν την παγκόσμια ειρήνη αλλά και την οικονομική σταθερότητα του πλανήτη.



Ειλικρινά, δεν πιστεύω ότι υπήρξε άλλη ελληνική κυβέρνηση που να διαχειρίστηκε τόσες διαδοχικές κρίσεις τα τελευταία τρία χρόνια.

Κι όμως, μέσα από τις αλλεπάλληλες δοκιμασίες, η πολιτεία κατάφερε να κρατήσει όρθια την κοινωνία. Ενώ η κυβέρνηση έκανε πράξη το πρόγραμμα για το οποίο εκλέχτηκε, μειώνοντας φόρους και εισφορές και προχωρώντας σε τομές που άνοιξαν δουλειές και έφεραν νέες επενδύσεις. Ό,τι κάνατε και εσείς, αγαπητέ μου Νίκο, αγαπητέ Αβέρωφ, αγαπητέ μου Χάρη, στην Κύπρο, το κάναμε κι εμείς με λίγα χρόνια καθυστέρηση.

Πρόσφατα η Ελλάδα αποπλήρωσε, δύο χρόνια νωρίτερα από ό,τι προγραμματιζόταν, τα τελευταία της δάνεια στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και μόλις χθες, το Eurogroup εισηγήθηκε την έξοδο της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας σε δύο μήνες από τώρα, τον Αύγουστο. Για να κλείσει έτσι ένας επώδυνος, ένας τραυματικός κύκλος, ο οποίος άνοιξε το 2010.

Σήμερα, λοιπόν, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να μετατρέπει τις κρίσεις σε ευκαιρίες. Στη διάρκεια της πανδημίας επενδύσαμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κάναμε άλματα στην ψηφιοποίηση του κράτους. Στις απειλές στο εθνικό μέτωπο, ανέταξε την ενίσχυση της άμυνας και της διπλωματίας της. Ενώ στην εισαγόμενη ακρίβεια απαντά ήδη με ένα εθνικό πρόγραμμα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, το οποίο είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε, ακριβώς επειδή επαναφέραμε την οικονομία μας σε τροχιά δυναμικής ανάπτυξης.

Σας διαβεβαιώνω ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν ούτε εύκολο, ούτε αυτονόητο. Χρειάστηκε να αντιτάξουμε τον στιβαρό λογισμό στον εύηχο λαϊκισμό. Τις δύσκολες πράξεις στα εύκολα λόγια.

Το αποτέλεσμα, όμως, μας δικαιώνει. Γι’ αυτό, παρά τη δύσκολη συγκυρία, μένουμε συνεπείς στον δρόμο τον οποίο χαράξαμε. Με όπλο το έργο μας, με δύναμη το σχέδιο και τη δουλειά και με σύμμαχό μας πάντα την αλήθεια.

Και αν επιμένω στην ανάγκη της διαρκούς μάχης κατά της δημαγωγίας, είναι γιατί εκεί ακριβώς βρίσκεται σήμερα -κατά την άποψή μου- το σύνορο μεταξύ της προόδου και της συντήρησης, αλλά και το σταυροδρόμι για την επιλογή που θα κάνουν οι πολίτες για το μέλλον τους. Και αυτό αποκτά ξεχωριστή σημασία, αγαπητέ μου Αβέρωφ, καθώς το 2023 θα είναι έτος εκλογών τόσο για την Κύπρο, όσο και για την Ελλάδα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το στοίχημα είναι κοινό για τα δύο κόμματά μας. Να μην πάμε πίσω. Να προχωρήσουμε μπροστά, να χτίσουμε πάνω στα γερά θεμέλια τα οποία ήδη έχουμε βάλει.

Το στοίχημα είναι να μην περιοριστούμε απλά στη διατήρηση της εξουσίας, αλλά να αποτρέψουμε την κατεδάφιση όσων με κόπο χτίστηκαν και στις δύο χώρες μας. Να εξηγήσουμε τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη της οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας. Κυρίως, όμως, να εγγυηθούμε τη σταθερότητα, τη δημοκρατική συνέχεια, στις εποχές που έρχονται, φίλες και φίλοι, στους δύσκολους καιρούς που έχουμε μπροστά μας. Σωστά τους περιέγραψες, αγαπητέ μου Αβέρωφ, ως ένα «ναρκοπέδιο».

Σε αυτό το «ναρκοπέδιο», το οποίο πρέπει να διαβούμε, ισχυρά κράτη θα είναι τα σταθερά κράτη.

Και θα το ξαναπώ: η σημερινή Ελλάδα, φίλες και φίλοι, δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα της κρίσης, της καθήλωσης και του διχασμού. Είναι ένα σύγχρονο κράτος που βαδίζει μπροστά και στοχεύει ψηλά. Όμως, ισχυρή Ελλάδα σημαίνει και ισχυρός ελληνισμός, σημαίνει και ισχυρή Κύπρος. Να γιατί κάθε επιτυχία της Αθήνας γίνεται δύναμη στη Λευκωσία, όπως και κάθε δική σας πρόοδος αντανακλά στη δική μας πορεία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φίλες και φίλοι, η υφήλιος ολόκληρη και ειδικά η ήπειρός μας, η Ευρώπη, συνταράσσεται σήμερα από την επιστροφή του πολέμου στην καρδιά της.

Κάτι που κανείς δεν θα φανταζόταν πριν από μερικά χρόνια. Και, όμως, συμβαίνει προκαλώντας μία παγκόσμια ενεργειακή κρίση, τεράστια αναταραχή στο εμπόριο, ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα, επισιτιστικό κίνδυνο για πολλές χώρες. Με άλλα λόγια πρόκειται για μία απειλή που αφορά όλα τα κράτη και όλους τους λαούς.

-Φωτογραφία: ΓτΠ/Δημήτρης Παπαμήτσος

Πρόκειται, επίσης, για μία ανοιχτή επίθεση με καταπάτηση των υφιστάμενων συνόρων. Και αρκεί κάθε πολίτης παντού στον κόσμο να κάνει μία απλή προσομοίωση όσων συμβαίνουν στην Ουκρανία στα δεδομένα της δικής του χώρας. Και τότε θα αντιληφθεί ότι δεν πρόκειται για ένα απλό ζήτημα της διεθνούς επικαιρότητας, αλλά για μία επικίνδυνη εξέλιξη με αντανάκλαση στη δική του ζωή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί απειλεί να κατοχυρώσει ένα μοντέλο αυταρχικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με το οποίο κάθε ιμπεριαλιστική χώρα, κάθε τοπικός ταραξίας, με οποιοδήποτε πρόσχημα, θα εισβάλει σε μία γειτονική χώρα.

Ένα μοντέλο το οποίο μπορεί να το μιμηθούν και άλλοι ηγέτες με αυτοκρατορικά και επεκτατικά οράματα, κάτι το οποίο αφορά την Ελλάδα, αφορά όμως ακόμα περισσότερο την ακρωτηριασμένη επί τόσες δεκαετίες Κύπρο.

Γιατί πουθενά αλλού όσο εδώ, δεν αποτυπώνεται τόσο ηχηρά και εύγλωττα η ανάγκη της άρσης των στρατιωτικών τετελεσμένων και ταυτόχρονα της αποκατάστασης της ενότητας και της εδαφικής κυριαρχίας ενός κράτους, με βάση τη διεθνή νομιμότητα.

Η Ουκρανία βιώνει την τραγική εμπειρία της Κύπρου το 1974 και δεν πρέπει να αφήσουμε το Ντονέτσκ και τη Μαριούπολη να γίνουν Κερύνεια και Αμμόχωστος. Γι’ αυτό το Διεθνές Δίκαιο παραμένει η μόνη πυξίδα μας στο εθνικό ζήτημα, με σαφή τον κοινό μας στόχο: δίκαιη, βιώσιμη, λειτουργική λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Χωρίς ξένους εγγυητές, χωρίς κατοχικούς στρατούς. Λύση σύμφωνη με τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω απ΄ όλα μία λύση που θα εγγυάται το μέλλον, την ευημερία και για τις δύο κοινότητες. Γιατί ως μέλος και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρωπαϊκή Κυπριακή Δημοκρατία είναι η καλύτερη εγγύηση ασφάλειας για όλους τους κατοίκους του νησιού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και ακριβώς γι’ αυτό οι θέσεις περί δύο κρατών απορρίπτονται ασυζητητί. Η διχοτόμηση δεν χωράει ούτε στην πραγματικότητα, ούτε στον πολιτισμό του 21ου αιώνα. Η «πράσινη γραμμή» που κόβει τη Λευκωσία στα δύο είναι μια γραμμή ντροπής που πρέπει επιτέλους να σβήσει. Αυτό διεκδικούμε και στην Ευρώπη ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο οποίο ανήκουν και η Νέα Δημοκρατία και ο Δημοκρατικός Συναγερμός.

Και χαίρομαι γιατί είναι απόψε μαζί μας ο νέος επικεφαλής, ο νέος Πρόεδρός μας, ο Manfred Weber. Είναι ένας πολιτικός που πάντα στέκεται στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου. Έχει το θάρρος της γνώμης του. Οδηγεί τώρα το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πολιτική οικογένεια, μας οδηγεί στο μέλλον.

Manfred, thank you so much for being with us. We wish you all the best in your new job (Manfred, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα σου καθήκοντα).

Φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει πιο πρόσφορο βήμα για την αλήθεια από ένα κομματικό συνέδριο, πόσω μάλλον το κομματικό συνέδριο το οποίο εσείς οργανώσατε, το οποίο αντιλαμβάνομαι ότι είναι η τελική κατάληξη μιας διαδικασίας, ενός διαλόγου με την κυπριακή κοινωνία, που κράτησε πολλούς μήνες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα διατυπώσω λοιπόν καθαρά μια διπλή θέση: πρώτον, στο διεθνές περιβάλλον η αβεβαιότητα, δυστυχώς, είναι η μόνη βεβαιότητα. Κανένας εθνικός προϋπολογισμός δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσει τις συνέπειες ενός πολέμου και μιας «έκρηξης» χωρίς προηγούμενο στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Προσέχετε τις εύκολες υποσχέσεις και τα ανέξοδα λόγια. Εμείς, φίλε Νίκο, που έχουμε διαχειριστεί προϋπολογισμούς, ξέρουμε πολύ καλά ότι τα εύκολα λόγια, εύκολα καίγονται. Τα κόμματά μας, ακριβώς για αυτό το λόγο, οφείλουν να επεξεργάζονται ρεαλιστικές πολιτικές. Να υψώνουν ανάχωμα στις συνέπειες αυτού του πολέμου για τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας.

Ταυτόχρονα οι χώρες μας, όπως συζητήσαμε και σήμερα, εντείνουν την ενεργειακή τους συνεργασία στην διακίνηση υγροποιημένου φυσικού αερίου, στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις.

Η «γέφυρα» Αφρική - Μέση Ανατολή - Κύπρος - Ελλάδα - Ευρώπη γίνεται γέφυρα του κόσμου. Εξαιρετικά σημαντική σήμερα στην προσπάθεια της Ευρώπης να επιταχύνει την ενεργειακή της απεξάρτηση από ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο.

Όσο για τη δεύτερη διατύπωση, την ξέρετε καλά και εσείς. Σε έναν κόσμο όπου οι τεκτονικές πλάκες των συσχετισμών μετακινούνται, έχουμε χρέος, έχουμε υποχρέωση απέναντι στους πολίτες μας, να διαβάσουμε σωστά τις εξελίξεις. Το Κυπριακό να αναδειχθεί ως νέα προτεραιότητα στον χάρτη των καινούριων γεωπολιτικών και ενεργειακών δεδομένων. Και εκεί το εθνικό μας μέτωπο θα έχει και σταθερή στρατηγική αλλά και ευέλικτη τακτική.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και αν κάποιοι επιλέγουν την προκλητικότητα, απαντάμε πάντα με ψυχραιμία και ετοιμότητα. Στα επιθετικά πυροτεχνήματα αντιτάσσουμε ακλόνητα επιχειρήματα.

Άλλωστε Ελλάδα και Κύπρος δεν έχουν θράσος. Έχουν θάρρος. Όπλο μας το Διεθνές Δίκαιο, η δυνατή μας άμυνα, οι ισχυρές μας συμμαχίες, η βελτιωμένη εικόνα Ελλάδος και Κύπρου στον κόσμο.

Δεν ανοίγουμε διάλογο με το παράλογο. Όμως συζητούμε για να οικοδομούμε και είμαστε πάντα έτοιμοι να συζητήσουμε για το νέο περιβάλλον ασφάλειας και συνεργασίας μεταξύ των λαών μας, με καλή πίστη, με γνώμονα το Διεθνές Δίκαιο και με υποχρέωση να σεβόμαστε πάντα τους κανόνες καλής γειτονίας στην περιοχή μας.

Κλείνω, κυρίες και κύριοι, με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την υποδοχή σας. Αποδείξατε ότι οι αδελφικοί δεσμοί δεν εξαντλούνται στις κομματικές μας ηγεσίες. Είναι γερά ριζωμένοι στη βάση των παρατάξεών μας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έτσι σάς ζητώ να παραμείνουμε. Τιμώντας το έμβλημα της Νίκης του Παιωνίου με καινούριες νίκες. Ισχυρός Δημοκρατικός Συναγερμός σημαίνει ισχυρή Κύπρος στην Ευρώπη και στον κόσμο.

Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας. Φίλε Αβέρωφ, με το καλό Πρόεδρος στις εκλογές που έρχονται. Η Νέα Δημοκρατία ήταν και είναι στο πλευρό σου.

Σας ευχαριστώ, καλή δύναμη, πάντα επιτυχίες στον Δημοκρατικό Συναγερμό.