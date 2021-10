ΚΙΝΑΛ: Στις πόσες «δεύτερες ευκαιρίες» καίγεται ο ΓΑΠ; | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | iefimerida.gr

Ο Γιώργος Παπανδρέου, συγκαταλέγεται στους «γαλαζοαίματους» της ελληνικής πολιτικής τάξης.

Τα προνόμια αλλά και τα οφίτσια που απήλαυσε (και σπατάλησε…) του απονεμήθηκαν «κατά τη τάξη». Όχι μόνο από παππού και πατέρα πρωθυπουργούς, αλλά και από «πληβείους» πολιτικούς, όπως ο Κώστας Σημίτης, με το περιβόητο «δακτυλίδι της διαδοχής»…

Όλοι οι άνθρωποι, άρα και οι πολιτικοί, έχουν το δικαίωμα σε μια «δεύτερη ευκαιρία». Το επίμαχο είναι πόσες …δεύτερο-τρίτο-τέταρτες ευκαιρίες μπορεί κανείς να απαιτήσει. Και το σημείο-κλειδί, είναι όταν ζητάς και παίρνεις την δεύτερη ευκαιρία, μπορείς ν’ αποδείξεις ότι έμαθες από τα λάθη σου, άλλαξες και την αξίζεις…

Με τον ΓΑΠ, είναι ιστορικά αποδεδειγμένο πως… δεν κατάλαβε τίποτε, εξακολουθεί να πιστεύει ότι όλα τα έκανε καλώς καμωμένα και ότι η ελληνική κοινωνία του… οφείλει ακόμη ένα ωσαννά! Ο ίδιος, δεν έκανε τίποτε λάθος. Πάντα έφταιγαν… οι άλλοι, οι συγκυρίες, οι ευρωπαϊκές ισορροπίες. Παρέλαβε από τον Καραμανλή των… « greek statistics» το 2009 μια γονατισμένη και αιμάσσουσα οικονομία (για την οποία και τον… έριξε με αφορμή την προεδρική εκλογή), και όχι μόνο δεν έκανε, ως νέος πρωθυπουργός, το παραμικρό να την συμμαζέψει, αλλά ανακάλυψε ότι… «λεφτά υπήρχαν» κι’ άρχισε να τα μοιράζει!

Η συνέχεια γνωστή. Καμιά ριζοσπαστική και κατεπείγουσα μεταρρύθμιση, ξωπέταγμα από τις αγορές, μνημόνιο (αλλά με… ωραίο φόντο στο Καστελλόριζο!), επιτάχυνση της κατρακύλας. Τσαμπουκάδες με «πιστόλια στο τραπέζι» στις Συνόδους Κορυφής, απειλές για- δημοψηφίσματα αποχώρησης από την ΕΕ, πανικόβλητες προσπάθειες κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ αλλά… με πρωθυπουργό τον Σαμαρά, παραίτηση, σκόνη και θρύψαλα…

Παραιτείται και από Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και στις εκλογές του Γενάρη 2015 εγκαταλείπει και το ΠΑΣΟΚ για να κάνει το ΚΙΔΗΣΟ, αλλά δεν καταφέρνει να μπει στην Βουλή. Η αχάριστη «φυλή του ΠΑΣΟΚ» του καταλόγισε ότι ένα κόμμα του 42%, το έριξε στο 4, μέσα σε δύο χρόνια… Από το 2017 συμμετέχει στην Δημοκρατική Συμπαράταξη και στο Κίνημα Αλλαγής. Στις εκλογές του 2019 εξελέγη βουλευτής Αχαΐας με το Κίνημα Αλλαγής.

Το ζητούμενο ήταν, το παρεξηγημένο πριγκιπόπουλο να… «τρουπώσει» ξανά στο πολιτικό προσκήνιο. Και το σύμπαν, αλλά και… η κακοδαιμονία του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ, έφεραν έτσι τις συγκυρίες που όχι μόνο τρούπωσε, αλλά επιχειρεί και την πανηγυρική ηγετική παλιννόστηση! Ο άνθρωπος, ζει στον κόσμο του, δεν έχει καταλάβει τίποτε, θαρρεί πως… παίζει Game of Thrones, Master of the Game! Και ποδηλατεί ορθοπεταλιά με… βγαλμένη αλυσίδα!

Το αστείο (;) είναι πως τα πράγματα στο πεδίο του…πράσινου δύοντος ήλιου ήρθαν έτσι, είναι τέτοιες οι κόντρες και οι προσωπικές ατζέντες, που δεν αποκλείεται στο τέλος να έχουμε Πρόεδρο Γιώργο! Πρόεδρο χωρίς ουσιαστικές προτάσεις, χωρίς πρόγραμμα, με μόνο λάβαρο την προσωπική του δικαίωση, την ρεβάνς, το πολυπόθητο come back και… βλέπουμε.

Αν εκλεγεί ο Γιώργος, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛ του 7% , θα αλλάξει συθέμελα. Κάποιοι θα φύγουν, κάποιοι θα υπονομεύουν εκ των έσω μέχρι τις εκλογές, η πόλωση μεταξύ των φιλο-ΣΥΡΙΖΑΙΩΝ και των δημοκρατικών κεντρογενών θα κορυφωθεί, ο Παπανδρέου θα δέχεται πιέσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ (και έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί να διαχειρίζεται πιέσεις…), ο Αλέξης θα κάνει ότι τον βολεύει η εκλογή ΓΑΠ (μέχρι να έρθει η λυπητερή των εκλογών, και η μάλλον βέβαιη αδυναμία «δημοκρατικής συγκυβέρνησης…), ο Μητσοτάκης πιθανότατα θα καρπωθεί στην κοινωνία τον εφιάλτη της ακυβερνησίας, ή στην χειρότερη περίπτωση την νεκρανάσταση του γνωστού και μη εξαιρετέου ΣΥΡΙΖΑ.

Μα, όλα αυτά για τον Γ. Παπανδρέου δεν είναι πασίγνωστα; Αρχηγός (οικογενειακού…) κόμματος που το εγκατέλειψε να κάνει δικό του, και ξαναμπήκε στο παιγνίδι από αλλοπρόσαλλες καραμπόλες, πόσο σοβαρό είναι να διεκδικεί πάλι τον ρόλο του σωτήρα; Είπαμε, το ΠΑΣΟΚ ήταν και σε μεγάλο βαθμό είναι ακόμη «φυλή», με τοτέμ και ταμπού, κάποιοι πριν ψηφίσουν μασάνε φύλλα ναρκωτικών φυτών. Αλλά πόσο πια;

Βέβαια το κονκλάβιο, οι γύπες της εξουσίας και των ρόλων (πολιτικοί, δημοσιογράφοι, συμφέροντα…) που περιβάλλουν τον Γιώργο, τον αποχαυνώνουν, τον παραμυθιάζουν με όνειρα που θέλει ν’ ακούει. Και ετοιμάζονται να τον κατεβάσουν ως… Ελ Σιντ στην Μάχη. Κι’ αν (ξανα)φάει τα μούτρα του θα τον (ξανα)εγκαταλείψουν. Αν όχι θα τον εκμεταλλευθούν χωρίς ο ίδιος να πάρει χαμπάρι…