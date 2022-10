Πιερρακάκης: Με την Amazon Web Services η Νάξος θα γίνει case study για τα «έξυπνα νησιά» - iefimerida.gr

Στη συμβολή του ψηφιακού μετασχηματισμού στην προσπάθεια απελευθέρωσης των παραγωγικών δυνάμεων που διαθέτει η χώρα αναφέρθηκε το απόγευμα της Τρίτης ο Κυριάκος Πιερρακάκης στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την παρουσίαση του προγράμματος «Smart Island» της Amazon Web Services στη Νάξο.

Φέρνοντας ως παράδειγμα το gov.gr, ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξήγησε πώς οι μικρές αλλαγές λειτουργούν πολλαπλασιαστικά στη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Καθώς η Amazon Web Services επέλεξε τη Νάξο ως πρώτο διεθνή σταθμό του προγράμματος «Smart Island», ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε λόγο για «μία μεγάλη προσπάθεια η οποία ξεκινάει από εδώ». Όπως ανέφερε, στόχος είναι «να μπορέσουμε να συνθέσουμε δυνατότητες πολλών ελληνικών εταιρειών, πολυεθνικών και εγχώριων startups, δομών του κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της πολιτείας κεντρικά. Και να δούμε πώς, ξεκινώντας από τη Νάξο, με την αρωγή της Amazon Web Services, πώς θα μπορούσε ένα “Έξυπνο Νησί” να μοιάζει και για τη χώρα μας και για τις άλλες χώρες να αποτελέσει case study, να αποτελέσει παράδειγμα. Αθροίζοντας, σωρεύοντας δυνατότητες της ελληνικής αγοράς πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας, ενέργειας, τραπεζικής και του κράτους».

Ο Υπουργός στάθηκε στη μεγάλη αύξηση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του gov.gr σημειώνοντας ότι «είναι πάνω από 1.500 και πολύ σύντομα θα είναι 2.000, 3.000, 4.000 – όσες και οι διαδικασίες του κράτους οι οποίες καταγράφονται οι οποίες αθροιζόμενες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίον αλληλεπιδρούμε με το κράτος». Επιπλέον, προανήγγειλε νέα μεγάλη αύξηση των ψηφιακών συναλλαγών επισημαίνοντας ότι «ξεκινήσαμε από 9 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές το 2018 και φέτος θα χτυπήσουμε το 1 δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές. Εάν κάνει κανείς τη διαίρεση, βασικά μιλάμε ότι κάθε Έλληνας πολίτης έχει γλυτώσει περίπου 100 ουρές και πάνω, μιλάμε για περίπου 120 ουρές για κάθε ενήλικο συμπολίτη μας».

Ολόκληρη η ομιλία Πιερρακάκη

Ακολουθεί όλο το κείμενο του χαιρετισμού του Υπουργού:

Είναι μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ γιατί νομίζω ότι συντελείται ακόμη μία πολύ σημαντική μετάβαση σε αυτό το όραμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, το όραμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ομάδας του, για να μπορέσει η Ελλάδα πραγματικά να αλλάξει επίπεδο σε σχέση με το πώς παρέχει υπηρεσίες.

Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω λέγοντας ότι πολλά από τα πράγματα τα οποία νομίζω έχουν ενδιαφέρον σε σχέση με την σημερινή παρουσίαση είναι αυτά που ακούστηκαν πριν. Καταρχήν από τον Δήμαρχο, πώς το παρελθόν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το παρόν και το μέλλον και όλα αυτά μαζί λειτουργούν αρμονικά μεταξύ τους και πρέπει να μπορείς να τα προβάλεις μαζί. Ο φίλος μου ο Περιφερειάρχης έκανε μία καταπληκτική ομιλία, στην οποία ουσιαστικά δείχνει πώς το Αιγαίο μπορεί πραγματικά να γίνει μία θάλασσα καινοτομίας και να απελευθερώσει τεράστιες δυνατότητες και των Πανεπιστημίων του, και των εταιρειών του, και του φυσικού χώρου, και κυρίως των ανθρώπων του – πράγματα τα οποία βασικά συζητάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Και στο τέλος της ημέρας αυτό που αποκαλούμε ψηφιακό μετασχηματισμό αν θέλετε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο όταν το σχεδιάζαμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τα χρόνια της αντιπολίτευσης έχει να κάνει με πολλές μικρές αλλαγές οι οποίες αθροιζόμενες γίνονται γινόμενο. Αυτό νομίζω είναι το μάθημα του gov.gr, εάν δει κανείς τις χιλιάδες υπηρεσίες που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Μιλάμε για χιλιάδες γιατί είναι πάνω από 1.500 και πολύ σύντομα θα είναι 2.000, 3.000, 4.000 – όσες και οι διαδικασίες του κράτους οι οποίες καταγράφονται οι οποίες αθροιζόμενες αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίον αλληλεπιδρούμε με το κράτος. Ξεκινήσαμε από 9 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές το 2018 και φέτος θα χτυπήσουμε το 1 δισεκατομμύριο ψηφιακές συναλλαγές. Εάν κάνει κανείς τη διαίρεση, βασικά μιλάμε ότι κάθε Έλληνας πολίτης έχει γλυτώσει περίπου 100 ουρές και πάνω, μιλάμε για περίπου 120 ουρές για κάθε ενήλικο συμπολίτη μας.

Και αυτό πράγματι όπως ειπώθηκε και πριν δεν θα το φανταζόταν εύκολα κανείς πριν από λίγα χρόνια, όταν έβλεπε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ελληνική γραφειοκρατία ή την τυπική αλληλεπίδραση που είχαμε με το κράτος σε οποιαδήποτε βαθμίδα της διοίκησής του. Όμως μπορούσε κανείς να το σκιαγραφήσει στα μάτια πολλών από τους ανθρώπους που βρίσκονται σήμερα σε αυτή την ομήγυρη, πολλοί εκ των οποίων ήταν στο εξωτερικό, πολλοί ήταν σε πολύ επιτυχημένες εταιρείες, πολλοί ήταν στελέχη του ελληνικού Δημοσίου που έβλεπαν πως μπορούσαν να αλλάξουν πράγματα και απλώς περίμεναν αυτό να γίνει.

Θυμάμαι χαρακτηριστικά, έχει τύχει να το αναφέρω ξανά – το ανέφερε πριν ο Περιφερειάρχης για τα χρόνια της κρίσης – ένα άρθρο που είχε γράψει ένας σπουδαίος αρθρογράφος των New York Times ο Τόμας Φρίντμαν το 2019 αφού είχαμε υπογράψει το πρώτο μνημόνιο που έλεγε λίγο πολύ ότι δεν θα κοιτάει τα spreads, αλλά θα κοιτάει τι θα κάνουν οι νέοι Έλληνες: «εάν τους δεις να φεύγουν πούλα, εάν τους δεις να μένουν και κάποιοι να έρχονται ξεκίνα να αγοράζεις». Και παρατηρούμε πόσοι από εσάς ουσιαστικά γύρισαν αυτά τα χρόνια για να μπορέσουν να συμβάλουν σε αυτήν τη θάλασσα καινοτομίας, που μόλις ειπώθηκε, σε αυτήν τη χώρα καινοτομίας που απελευθερώνει τεράστιες δυνατότητες.

Έχουμε συνεργαστεί στενά – γιατί αυτό είναι όντως ένα ταμπού που πρέπει να σπάσει – τα τέσσερα Υπουργεία συνεργαστήκαμε πολύ στενά με τον ιδιωτικό τομέα. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η δουλειά των ελληνικών Πανεπιστημίων, αυτή είναι η δουλειά όλων μας να μπορέσουμε να χτίσουμε αυτές τις γέφυρες συνεργασίας, αυτό ζητάει ο Έλληνας φορολογούμενος, αυτό ζητάει βασικά το πεπρωμένο αυτής της χώρας: απελευθέρωση δυνατοτήτων. Και αυτό το οποίο θελήσαμε να κάνουμε ήταν σε αυτό το συγκεκριμένο project, σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία να μπορέσουμε να συνθέσουμε δυνατότητες πολλών ελληνικών εταιρειών, πολυεθνικών και εγχώριων startups, δομών του κράτους, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της πολιτείας κεντρικά. Και να δούμε πώς συνθέτοντας όλες αυτές τις δυνατότητες με πολλές μικρές αλλαγές – γιατί αυτό που θα λέγανε ότι είναι ένα «Έξυπνο Νησί»: δεν είναι ένα μεγάλο πράγμα είναι πολλά μικρά πράγματα τα οποία όμως όλα μαζί γίνονται γινόμενο – να μπορέσουμε να δούμε πώς ξεκινώντας από τη Νάξο, με την αρωγή της Amazon Web Services και ευχαριστούμε θερμά την AWS, ευχαριστούμε θερμά εσένα προσωπικά Κάμερον και την ομάδα σου, να δούμε πώς θα μπορούσε ένα «Έξυπνο Νησί» να μοιάζει και για τη χώρα μας και για τις άλλες χώρες να αποτελέσει case study, να αποτελέσει παράδειγμα. Αθροίζοντας, σωρεύοντας δυνατότητες της ελληνικής αγοράς πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, τεχνολογίας, ενέργειας, τραπεζικής και του κράτους.

Αυτή είναι μία μεγάλη προσπάθεια η οποία ξεκινάει από εδώ. Η κυβέρνηση επενδύει συνολικά στις «Έξυπνες Πόλεις»: 320 εκατομμύρια ευρώ σε συνεργασία με τον Άδωνι θα δοθούν στους 332 Δήμους της χώρας. Κύριε Δήμαρχε εάν δεν κάνω λάθος εσείς θα έχετε ένα budget λίγο πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ. Όπου μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια όχι μόνο κεντρικά η πολιτεία, όχι μόνο τα Υπουργεία, όχι μόνο τα μεγάλα οριζόντια έργα αλλά και η αυτοδιοίκηση, που βασικά είστε οι αισθητήρες της Δημοκρατίας, μιας και μιλάμε για σένσορες, είστε η πρώτη γραμμή, θα μπορέσετε να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες εξυπηρετούνται σε κάθε πτυχή της δραστηριότητας. Από drones, όπως είδαμε στο video, τα οποία θα μπορούν να μεταφέρουν φάρμακα σε απομακρυσμένα σημεία, υπηρεσίες τηλεϊατρικής, υπηρεσίες που κάνουν μία μαρίνα έξυπνη ή έναν οποιονδήποτε χώρο έξυπνο. Πολλές μικρές αλλαγές οι οποίες αθροιζόμενες κάνουν μία πολύ μεγάλη αλλαγή: αυτή που βασικά περίμενε να απελευθερωθεί τόσα χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας.

And a message to Amazon: We are grateful for the fact that you are increasing your footprint in Greece, that you are bringing people over from all over the world and we believe finally that this is only the beginning in our mutual relationship. We believe that this country has a huge potential, you saw it with our Cloud-first off policy, you will see it now at Naxos and the establishment of the “Smart Island” and this is only the beginning.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.