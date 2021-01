Παρατηρητήριο ΝΔ: Τα fake news του ΣΥΡΙΖΑ για το εμβόλιο και το πιστοποιητικό εμβολιασμού

Για fake news κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ το Παρατηρητήριο της ΝΔ σχετικά με το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού, αλλά και για το πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το Παρατηρητήριο της ΝΔ:

Από χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, τα τρολ και τα παπαγαλάκια του έσπασαν ακόμα ένα ατομικό ρεκόρ αυτογελοιοποίησης προσπαθώντας να χτίσουν το νέο fake αφήγημα που γέμισε και το πρωτοσέλιδο της Αυγής σήμερα: Ότι δήθεν το Συμβούλιο της Ευρώπης υιοθέτησε την πρόταση Τσίπρα «να αντιμετωπιστούν τα εμβόλια για τον Covid ως δημόσιο αγαθό» και απέρριψε την πρόταση Μητσοτάκη για πιστοποιητικό εμβολιασμού. Όλα ξεκίνησαν από τη σχετική ανακοίνωση του κ. Κατρούγκαλου και μετά μπήκε στο χορό όλο το σύστημα της Κουμουνδούρου.

Στην πραγματικότητα, το ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την αντιμετώπιση των εμβολίων ως δημόσιο αγαθό βασίστηκε σε επίσημη πρόταση του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, στο σημείο 7 του εν λόγω ψηφίσματος αναφέρεται ότι «The Assembly supports the vision of the Secretary General of the United Nations that a Covid-19 vaccine must be a global public good». Μία πρόταση την οποία διατυπώνει με κάθε ευκαιρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εδώ και δέκα μήνες!

Στις 6 Απριλίου 2020 ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστηρίζει -μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung- την πρόταση του καθηγητή Ηλία Μόσιαλου, να προβεί η ΕΕ από κοινού στην αγορά αδειών ευρεσιτεχνίας (πατεντών) για νέα εμβόλια.

Στις 4 Μαΐου 2020 σε διάσκεψη δωρητών κατά του κορονοϊού, στο πλαίσιο της διεθνούς πρωτοβουλίας Coronavirus Global Response, ο Πρωθυπουργός σημείωνε: «Προσυπογράφω το κάλεσμα και άλλων ηγετών που έχουν λάβει μέρος σε αυτή τη διάσκεψη, το εμβόλιο -όποτε εφευρεθεί- θα πρέπει να κηρυχθεί παγκόσμιο δημόσιο αγαθό. Πιστεύω ότι αυτό είναι μία αρχή στην οποία πρέπει να συμφωνήσουμε και ένα σημαντικό μήνυμα που όλοι πρέπει να στείλουμε σήμερα».

Στις 27 Ιουνίου 2020, ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στην Παγκόσμια Σύνοδο για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού τόνισε ότι «το εμβόλιο κατά της Covid-19, όταν αναπτυχθεί, θα πρέπει να είναι παγκόσμιο δημόσιο αγαθό το οποίο θα διανεμηθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, δίχως να εργαλειοποιηθεί στο όνομα του κέρδους».

Τέλος, το πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο σύμφωνα με την προπαγάνδα του ΣΥΡΙΖΑ απορρίφθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, στην πραγματικότητα δεν συζητήθηκε καν εχθές. Σήμερα, μάλιστα, για κακή τύχη των επιτελών της Κουμουνδούρου, τα κράτη-μέλη, με την υποστήριξη της Κομισιόν, συμφώνησαν στις κατευθυντήριες γραμμές για την έκδοση τυποποιημένων κοινών ευρωπαϊκών πιστοποιητικών για ιατρικούς λόγους.