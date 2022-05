Η ομογένεια υποδέχεται τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις ΗΠΑ -Η πρόσκληση για το δείπνο που θα παραθέσουν προς τιμήν του - iefimerida.gr

Στο ξενοδοχείο Wiallard InterContenetal, στη λεωφόρο Πενσυλβάνια της Ουάσιγκτον, δίπλα στον Λευκό Οίκο, η Ελληνοαμερικανική κοινότητα θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το δείπνο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα

Την πρόσκληση απευθύνουν οι ισχυρότερες οργανώσεις των ομογενών μεταξύ των οποίων οι AHEPA , National Hellenic Society , The Hellenic Initiative , Order of Saint Andrew the Apostle , Hellenic American Leadership Council , Leadership 100, Federation of Cypriot American Organizations και Oxi Day Foundation. Στην πρόσκληση αναφέρεται ότι η υποδοχή θα γίνει στις 6.00 το απόγευμα της Τρίτης 16 Μάϊου και στις 7.00 θα ακολουθήσει το επίσημο δείπνο.

Αυτή είναι η πρόσκληση των ομογενειακών οργανώσεων

Το σημείωμα που συνοδεύει την πρόσκληση προς τους πιο ισχυρούς παράγοντες της κοινότητας των Ελλήνων στις ΗΠΑ υπογράφουν οι γνωστοί λομπίστες Άντυ και Μάικ Μανάτος επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Όπως πιθανότατα γνωρίζετε, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης θα έρθει στην Ουάσιγκτον στις 15-17 Μαΐου για έναν ιστορικό εορτασμό για τα 200 χρόνια της Ελλάδας και την επιστροφή της δημοκρατίας στη γενέτειρά της. Αυτή η επίσκεψη θα περιλαμβάνει μια ομιλία στο Κογκρέσο -την πρώτη στην ιστορία που θα απευθύνει Έλληνας πρωθυπουργός- μια συνάντηση με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και μια γιορτή στον Λευκό Οίκο.

Ο Άντυ και ο Μάικ Μανάτος



Στο τέλος αυτής της ιστορικής επίσκεψης, η ηγεσία της Ελληνοαμερικανικής Κοινότητας θα τιμήσει τον Πρωθυπουργό σε δείπνο στο ξενοδοχείο Willard InterContinental την Τρίτη 17 Μαΐου.

Εκ μέρους των διοργανωτών αυτού του δείπνου θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε μαζί μας για αυτήν την ξεχωριστή βραδιά».

Η πρόσκληση στο δείπνο προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού

