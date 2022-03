ΝΔ: Γελάνε και τα βοσκοτόπια όταν ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται ως υπερασπιστής της ελευθερίας του Τύπου - iefimerida.gr

«Η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα αποτελεί καθημερινή πρακτική στο πλαίσιο του κράτους Δικαίου», αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, απαντώντας στην ανάρτηση Τσίπρα.

«Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ των στημένων τηλεοπτικών διαγωνισμών, του ελέγχου των αρμών της εξουσίας, της ΕΡΤ του Καψώχα και της Ακριβοπούλου, της στοχοποίησης δημοσιογράφων και των αυτόφωρων συλλήψεων εμφανίζεται ως υπερασπιστής της ελευθερίας του τύπου, γελάνε και τα βοσκοτόπια», αναφέρεται σε ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε απάντηση της ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνεται επίσης στην ίδια ανακοίνωση: «Η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα όχι μόνο είναι θεσμικά κατοχυρωμένη, αλλά αποτελεί καθημερινή πρακτική στο πλαίσιο του κράτους Δικαίου, με μεγάλο πλουραλισμό μέσων και άσκηση κάθε είδους κριτικής στην κυβέρνηση και στους θεσμούς. Αυτό το διαπιστώνει κάθε πολίτης που έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί ελεύθερα, οποιαδήποτε στιγμή, από το μέσον της επιλογής του».

Τσίπρας: «Ο Μητσοτάκης ''έχει εμμονή με τον έλεγχο της πληροφορίας''»

Η αντίδραση της ΝΔ ήρθε μετά την ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος περιγράφει όσα αναφέρουν οργανώσεις Τύπου.

«Ο κ. Μητσοτάκης ''έχει εμμονή με τον έλεγχο της πληροφορίας''. Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λέει η έκθεση επτά διεθνών οργανώσεων Τύπου, Media Freedom Rapid Response, σε μία συγκλονιστική έκθεση-κόλαφο για τις καθεστωτικές πρακτικές Μητσοτάκη» αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του, παραθέτοντας τον σύνδεσμο της έκθεσης «Controlling the Message: Challenges for independent reporting in Greece (Έλεγχος του μηνύματος: Προκλήσεις για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία στην Ελλάδα)».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολιάζει πως «αυτό που οι Έλληνες το ζουν κάθε μέρα, με τη φίμωση κάθε κριτικής, τις κάθε λογής λίστες Πέτσα και τις διώξεις δημοσιογράφων για τις έρευνές τους, τώρα το βλέπουν ξεκάθαρα και στην Ευρώπη», για να τονίσει πως «η δήθεν ''φιλελεύθερη'' κυβέρνηση της ΝΔ μετατρέπει την Ελλάδα σε προβληματική χώρα για την ελευθερία του Τύπου, δηλαδή για την ίδια τη Δημοκρατία».