Λιβυκός Εθνικός Στρατός: «Ευχαριστούμε Ελλάδα που κρατάς ασφαλή τον Χάφταρ»

Με αφορμή την επίσκεψη του Χαλίφα Χάφταρ στην Ελλάδα, ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός έκανε μία ανάρτηση στο Twitter.

Ο LNA ανέβασε φωτογραφίες από τα μέτρα ασφαλείας των ελληνικών αρχών στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, μετά την αιφνίδια επίσκεψή του. Ο Χάφταρ έγινε δεκτός από τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, με τον LNA να στέλνει τις ευχαριστίες του στην Ελλάδα «που κρατάει ασφαλή» τον ηγέτη του.

Thank you #Greece for keeping him safe. pic.twitter.com/RK6owMXmZL