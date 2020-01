Φρούριο η Αθήνα για τον Χαφτάρ -Συνάντηση με Δένδια-Μητσοτάκη [εικόνες]

Στην Αθήνα προσγειώθηκε στις 20:31 στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ τρία 24ωρα πριν τη διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη, την Κυριακή.

Ο Χαλίφα Χαφτάρ, θα διανυκτερεύσει στην Αθήνα φρουρούμενος από ΕΚΑΜ, ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική.

Τον Λίβυο στρατάρχη υποδέχθηκε λίγο μετά τις 21:00 στο ξενοδοχείο King George στην πλατεία Συντάγματος και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Δένδιας ο οποίος είχε ιδιωτική συνάντηση μαζί του.

Η συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA), στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ (Khalifa Haftar) ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Πέμπτης.

Στην συνάντηση ήταν παρών και ο ναύαρχος Φαράζ αλ-Μαχντάουι.

Αύριο το μεσημέρι ο Χαλίφα Χάφταρ θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ σύμφωνα με νεώτερη ενημέρωση η συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια θα πραγματοποιηθεί στις 10:30.

Το πρωί της Παρασκευής, ο Χαφτάρ θα συναντηθεί επισήμως με τους Ν. Δένδια και Κυριάκο Μητσοτάκη καθώς και με τον υπ. Εθνικής Αμυνας Ν. Παναγιωτόπουλο.

Οπως ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΞ, ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί αύριο Παρασκευή και ώρα 10:30 το πρωί με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού στρατού (LNA), στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ.

Αργότερα, όπως επιβεβαίωσε το μέγαρο Μαξίμου ο στρατάρχης θα συναντηθεί και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 13:00 στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή.

Η επιλογή του τόπου συνάντησης έγινε επειδή ο κ. Χαφτάρ δεν είναι επισήμως αναγνωρισμένος αρχηγός κράτους και το πρωτόκολλο δεν προβλέπει υποδοχή στο μέγαρο Μαξίμου.

Ο στρατάρχης Χαφτάρ, ο οποίος αναμένεται να λάβει μέρος στη Διάσκεψη του Βερολίνου, έφτασε στη χώρα μας υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, από τη Βεγγάζη, ενώ η έλευσή του δεν ανακοινώθηκε νωρίτερα, για λόγους ασφαλείας.

Την αποκάλυψη της επίσκεψής του στην Ελλάδα έκαναν Λιβυκά ΜΜΕ και παραδέχθηκε το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την συνέντευξή του στον Alpha είχε προϊδεάσει νωρίτερα, πως επίκειται μια μεγάλη διπλωματική πρωτοβουλία, ερωτηθείς για την απουσία της Ελλάδας από τη διάσκεψη του Βερολίνου. Και κατά πληροφορίες αναφέρονταν ακριβώς στην επίσκεψη Χαφτάρ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χαφτάρ είχε εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έλαβε πρόσκληση από τη Γερμανία στη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη.

General Commander of the Libyan National Army Khalifa #Hafter has arrived in a historical visit to Athens #Greece. pic.twitter.com/pkDlOdgRij