Βασίλης Κικίλιας και Τζένη Μπαλατσινού στην τελετή αγιασμού των υδάτων στη Δεξαμενή Κολωνακίου [εικόνες]

Σήμερα είναι η μεγαλύτερη χριστιανική εορτή της Βάπτισης του Ιησού Χριστού. Εύχομαι η Θεία φώτιση να δώσει σε όλους δύναμη! Χρόνια πολλά✨#θεοφάνεια