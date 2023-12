Καιρίδης: Συνάντηση 32 φορέων στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου - iefimerida.gr

Με πρωτοβουλία του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρη Καιρίδη, συναντήθηκαν την Πέμπτη οι εκπρόσωποι 3 Διεθνών Οργανισμών και 29 φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων, μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την καλύτερη διαχείριση όλων των κοινών δράσεων.

Όπως και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών και των διεθνών οργανισμών στη διαχείριση του μεταναστευτικού είναι πολύτιμος και αξιέπαινος, όταν γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει η Πολιτεία, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, προσθέτοντας ότι ο διάλογος και η επικοινωνία της αρμόδιας δημόσιας Αρχής με τους συνεργαζόμενους φορείς είναι απαραίτητη για την καλύτερη διαχείριση των προκλήσεων που σχετίζονται με το μεταναστευτικό.

Ο κ. Καιρίδης ευχαρίστησε όλους τους συμμετέχοντες για το έργο και την προσφορά τους και απάντησε, μαζί με την υπόλοιπη ηγεσία του Υπουργείου, σε ερωτήσεις και σχόλια. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία αυτή και ζήτησαν αυτός ο διάλογος να θεσμοποιηθεί, όπως είναι και η πρόθεση του Υπουργείου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από το υπουργείο, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη και οι τρεις γενικοί γραμματείς -Μεταναστευτικής Πολιτικής Πάτροκλος Γεωργιάδης, Υποδοχής & Αιτούντων Άσυλο Δημήτρης Ιατρίδης και Ευάλωτων Πολιτών & Θεσμικής Προστασίας, Ηρακλής Μοσκώφ- καθώς και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν με εκπροσώπους τους οι εξής φορείς και οργανισμοί:

International Organization for Migration, UNHCR GREECE, UNICEF, CRS-CATHOLIC RELIEF SERVICES, Elpida home, HumanRights360, INTERSOSHELLAS, IRC Hellas, PRAKSIS, The HOME Project, Αλληλεγγύη-Solidarity Now, ΑΜΚΕ ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ, ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ICSD, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ΕΚΠΕΘΕ, ΕΚΠΟΣΠΟ ΝΟΣΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΖΕΥΞΙΣ ΜΚΟ, ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ, Κάριτας Αθήνας, Κάριτας Ελλάς, ΚΕΑΝ, Κέντρο Νέων Ηπείρου, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΚΑΒ, ΜΕΤΑδραση-Δράση για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, Πλοηγός, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ (ΣΜΑΝ), ΣΥΝΥΠΑΡΞΙΣ-Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων και Το Χαμόγελο του Παιδιού.