H Σακοράφα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του ΜέΡΑ25 - Τα 7 πρώτα ονόματα που ανακοινώθηκαν - iefimerida.gr

Το ΜέΡΑ25 ανακοίνωσε τα πρώτα 7 ονόματα στο ψηφοδέλτιό του για τις επερχόμενες εκλογές, με την Σοφία Σακοράφα να είναι υποψήφια στο ψηφοδέλτιο της Επικρατείας, μαζί με άλλα έξι στελέχη του κόμματος.

Η αντιπρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, ανακοινώθηκε ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου του κόμματος.

Τα άλλα ονόματα είναι τα εξής

Νίκος Θεοχαράκης

Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας και Ιστορίας της Οικονομικής Σκέψης στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Γεννήθηκε το 1956. Αποφοίτησε με άριστα από τη Βαρβάκειο ΠΣ. Το 1974 εισάχθηκε πρώτος στις εισαγωγικές εξετάσεις στο Οικονομικό της Νομικής από το οποίο αποφοίτησε με άριστα το 1978. Γράφτηκε στο MPhil του Πανεπιστημίου του Cambridge του οποίου αναγορεύτηκε διδάκτορας στα οικονομικά το 1991.

Εργάστηκε αρκετά χρόνια στον ιδιωτικό τομέα και συμμετείχε ως μέλος ΔΣ σε διάφορες εταιρείες (Όμιλος Θεοχαράκη, Εγνατία Τράπεζα, Αυγή, Εμπορική Τράπεζα, Εθνική Ασφαλιστική, κ.ά.). Τον Μάρτιο του 2015 μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου έτους ανέλαβε γενικός γραμματέας δημοσιονομικής πολιτικής στο Υπουργείο Οικονομικών. Παράλληλα, από τον Μάρτιο του 2015 και για τρεις μήνες ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδος στο EuroGroup Working Group και επικεφαλής του ελληνικού κλιμακίου του Brussels Group στη διαπραγμάτευση με τους principals των θεσμών.

Τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι τον Οκτώβριο του 2019 διετέλεσε επιστημονικός διευθυντής και πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Τον Φεβρουάριο του 2016, ανέλαβε Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών μέχρι τον Ιανουάριο του 2020. Σήμερα έχει επιστρέψει στο πανεπιστήμιο όπου είναι διευθυντής του ΠΜΣ «Οικονομική Επιστήμη» και πρόεδρος της επιτροπής διδακτορικών σπουδών. Έχει γράψει πολλά επιστημονικά άρθρα και τρία βιβλία, τα δύο με τον Γιάνη Βαρουφάκη.

Χριστίνα Μπαλτατζή

Η Χριστίνα Μπαλτατζή γεννήθηκε στην Ξάνθη το 1989. Σπούδασε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική Τοπίου. Από τα πρώτα φοιτητικά χρόνια δραστηριοποιήθηκε πολιτικά στην Αριστερά. Καταλυτική στιγμή για την ενεργό συμμετοχή της στο φοιτητικό κίνημα υπήρξε ο Δεκέμβρης του 2008 με τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, όπως και η άνοδος του νεοναζισμού τα επόμενα χρόνια. Την περίοδο του πρώτου εξαμήνου του 2012 φοίτησε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, όπου συμμετείχε στις διαδηλώσεις του αντικαπιταλιστικού και οικολογικού κινήματος NO TAV, ενώ βίωσε απο κοντά τις επιχειρήσεις εντατικοποίησης της καταστολής ενάντια στους ανοιχτούς και αυτόνομους χώρους της πόλης.

Το 2017 εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο με σκοπό να αφοσιωθεί επαγγελματικά στο αντικείμενο σπουδών της. Το εξωτερικό αποτέλεσε μονόδρομο, όχι μόνο λόγω των μη βιώσιμων εργασιακών συνθηκών στην Ελλάδα, αλλά και εξαιτίας των μειωμένων επαγγελματικών δυνατοτήτων, καθώς η αρχιτεκτονική τοπίου δεν αποτελεί μέχρι σήμερα αναγνωρισμένο επάγγελμα στην Ελλάδα. Επιδιώκει να ασχολείται με τον δημόσιο χώρο στο αστικό περιβάλλον και τις πολιτικές που τον διαμορφώνεουν και τον συντηρούν ή τον υποβαθμίζουν και τον καταστρέφουν. Θεωρεί ζωτικής σημασίας τις συλλογικές παρεμβάσεις προάσπισης του, καθώς και αντίστροφα, ο δημόσιος χώρος είναι αυτός που χάρη στη δραστηριοποίηση των ανθρώπων μέσα του, διαμορφώνει την πολιτική σκηνή ή έστω ένα μέρος του δημόσιου διαλόγου.

Εντάχθηκε στο ΜέΡΑ25 από το 2018, όπως και στο DiEM25 και την Προοδευτική Διεθνή. Υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του ΜέΡΑ25 Βρετανίας. Κληρώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή και την Πολιτική Γραμματεία του ΜέΡΑ25 και διετέλεσε μέλος τους από τον Μάιο του 2021 μέχρι τον Μάιο του 2022. Στο ΜέΡΑ25 βρίσκει τον πολιτικό χώρο, όπου μπορεί να φιλοξενηθεί ένα μεγάλο φάσμα προοδευτικών δυνάμεων και να παλέψει ταυτόχρονα και με την ίδια ένταση σε μέτωπα που τόσα χρόνια βρίσκονται κατακερματισμένα στην Αριστερά, όπως η οικολογία, ο φεμινισμός και ο διεθνισμός.

Δέσποινα Χαραλαμπίδου

Γεννήθηκε στο Κιλκίς το 1959 από γονείς αγρότες. Από το 1978 κατοικεί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης και εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα. Πτυχιούχος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Από νεαρή ηλικία συμμετείχε στους συνδικαλιστικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Διετέλεσε πρόεδρος του Συνδικάτου Ιματισμού και Αναπληρώτρια Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης.

Μέλος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ από το 1978 και μέλος του Συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους και μέχρι το καλοκαίρι του 2015.

Τον Μάιο του 2014 συμμετείχε στις Περιφερειακές Εκλογές ως επικεφαλής της Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας και στις Περιφερειακές εκλογές του 2019 επανεκλέχθηκε Περιφερειακή Σύμβουλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, ως επικεφαλής της Παράταξης ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

Τον Μάιο του 2012 εκλέχθηκε για πρώτη φορά Βουλευτής στην Α’ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΡΙΖΑ και επανεκλέχθηκε τον Ιανουάριο του 2015. Ήταν Γ¨ Αντιπρόεδρος της Βουλής μέχρι και το καλοκαίρι του 2015.

Είχε αναπτύξει πλούσια δράση στη Βουλή, έχοντας αναλάβει εισηγήτρια σε νομοσχέδια και πραγματοποιώντας σειρά ερωτήσεων και παρεμβάσεων για εργασιακά ζητήματα, προβλήματα της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Το καλοκαίρι του 2015, ψήφισε ΟΧΙ στα προαπαιτούμενα της Τρόικα, ΟΧΙ στο 3ο μνημόνιο και αποχώρησε από την Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, συγκροτώντας μαζί και με άλλους βουλευτές και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που αποχώρησαν, τη Λαϊκή Ενότητα. Σήμερα, είναι μέλος του Π.Σ. της Λαϊκής Ενότητας.

Κώστας Στεφανίδης

Ο Κώστας Στεφανίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1967. Έχει δίπλωμα Αρχιτεκτονικής από το ΑΠΘ, δίπλωμα Project Management από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καμπέρα και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Κατασκευών (Construction Management) από το Πανεπιστήμιο Swinburne της Μελβούρνης.

Το 2002 ίδρυσε τεχνικό γραφείο στην Αθήνα, το οποίο διατήρησε μέχρι το 2012 που μετανάστευσε στην Αυστραλία. Από το 2016 εργάζεται ως διευθυντικό στέλεχος σε κατασκευαστική εταιρία της Μελβούρνης, ενώ παράλληλα ασχολείται με μελέτες κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης μέσω της Net Zero Energy Buildings Australia που ίδρυσε το 2021.

Τα χρόνια του Λυκείου ήταν μέλος της ΚΝΕ και ως φοιτητής δραστηριοποιήθηκε πολιτικά με την Πανσπουδαστική. Το 2019, μαζί με άλλα μέλη Ευρωπαϊκής καταγωγής, ιδρύσανε την DiEM25 DSC-Μελβούρνης, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Οργάνωσης Βάσης ΜέΡΑ25 Αυστραλίας, της οποίας είναι συντονιστής.

Εδώ και ένα χρόνο είναι στο ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, και συμμετέχει στις επιτροπές Πολιτισμού και Νεοφερμένων Μεταναστών.

Σεραφείμ Σεφεριάδης

Ο Σεραφείμ Ι. Σεφεριάδης (PhD, Columbia 1998 ) είναι Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Life Member στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (CLH), και Διευθυντής του Εργαστηρίου Συγκρουσιακής Πολιτικής (https://lcp.panteion.gr/). Επί σειρά ετών γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, υπήρξε Senior Member στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (St Peter’s College), Fellow in Politics & History (Tutor in the Arts) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge (CHU), Jean Monnet Fellow στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας, και Hannah Seeger Davis Fellow στο Πανεπιστήμιο Princeton.

Επιμελητής τόμων για τη συγκρουσιακή πολιτική, τη μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών και τη σύγχρονη δημοκρατική λειτουργία –στα οποία συγκαταλέγονται Η δημοκρατική λειτουργία σε καμπή: προκλήσεις και απειλές στον πρώιμο 21ο αιώνα (Νήσος, 2014) και Violent Protest, Contentious Politics, and the Neoliberal State (με τον Hank Johnston, Asghate, 2012)– έχει δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά.

Πρόσφατα βιβλία του είναι: Λαϊκισμός, Δημοκρατία, Αριστερά: η πρόκληση της μεθόδου (Αθήνα: Τόπος 2021), Το κόκκινο νήμα μιας δεκαετίας: αναλύσεις και κείμενα στα χρόνια της κρίσης (Αθήνα: Τόπος, 2017), και Στις διαδρομές της ιστοριογραφίας: κριτική επισκόπηση από το πρίσμα της κοινωνικής επιστήμης (Αθήνα: Θεμέλιο, 2014). Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε δεκάδες συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ άρθρα του και βιβλιοκριτικές δημοσιεύονται τακτικά στον Τύπο.

Σπύρος Μουρατίδης

Mέλος του DiEM25 από το 2016, Πολεοδόμος-χωροτάκτης από το 2014 και κάτοικος Αγγλίας από το 2013 με καταγωγή από την Ημαθία.

Πολιτική συμμετοχή: Μέλος ΜέΡΑ25 (2018 – σήμερα). Μέλος DiEM25 (2016 – σήμερα). Μέλος εργατικού σωματείου Unison (2014 – σήμερα)

Μέλος Labour (Εργατικό Κόμμα Βρετανίας) (2017-2021). Γραμματέας Δ.Σ. Φοιτητικού Συλλόγου ΤΜΧΑ (2012-2013). Ιδρυτικό μέλος και γραμματέας φοιτητικής παράταξης Φοιτητικό Αριστερό Κίνημα (ΦΑΚ) (2012 – 2014). Μέλος Δ.Σ. Φοιτητικού Συλλόγου Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (ΤΜΧΑ) (2010-2012). Ιδρυτικό μέλος φοιτητικής παράταξης Αριστερή Ενότητα ΤΜΧΑ (2009-2012). Μέλος ΠαΣοΚ (2007-2009)

Εργασία: 09/2014 – σήμερα Δημοτικός Υπάλληλος. Μέσα από απλήρωτη πρακτική άσκηση μερικών εβδομάδων κατάφερα να ξεκινήσω να εργάζομαι στο Maldon District Council (MDC), έναν αγροτικό δήμο στην ανατολική Αγγλία. Στο MDC τα καθήκοντα μου ήταν σχετικά με την επιβολή πολεοδομικών κανονισμών (Planning Enforcement) και επανόρθωση πολεοδομικών παραβάσεων (remedy breaches of planning control). Αργότερα ξεκίνησα να αναλαμβάνω τη διεκπεραίωση πολεοδομικών αιτήσεων (Development Management – DM) και την υπεράσπιση των πολεοδομικών αποφάσεων του δήμου.

Από το 2019 εργάζομαι στο Southend-on-Sea City Council (SCC), έναν αστικό δήμο στην ανατολικότερη άκρη της Μητροπολικής Πράσινης Ζώνης (Metropolitan Green Belt) του Λονδίνου στις εκβολές του Ταμεση. Τα καθήκοντα μου στο SCC αφορούν τη διεκπεραίωση πολεοδομικών αιτήσεων για οικιστική ανάπτυξη και σημαντικά έργα για την πόλη καθώς και την υπεράσπιση των αποφάσεων του δήμου.

Από το 2021, ως προϊστάμενος μιας ομάδας 7 ατόμων που περιλαμβάνει DM και Enforcement, είμαι υπεύθυνος για τον έλεγχο των εκθέσεων που παράγουν τα μέλη της ομάδας μου, την συνεχόμενη επαγγελματική τους εξέλιξη και έχω εξουσιοδότηση για αποφάσεις που αφορούν επεκτάσεις κατοικιών.