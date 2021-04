Γαϊτάνης: Ο ΣΥΡΙΖΑ για κάθε λύση βρίσκει και ένα πρόβλημα | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | iefimerida.gr

Στο ζήτημα ενίσχυσης του ΕΣΥ αναφέρθηκε ο Τάσος Γαϊτάνης σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραβλέπει τη συνεισφορά του ιδιωτικού τομέα σε αυτήν.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Ιωάννινα TV, ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας σημείωσε ότι στην Αττική, που αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται, από τον ιδιωτικό τομέα έχουν ενσωματωθεί στο ΕΣΥ οι 174 από τις 233 κλίνες ΜΕΘ που διαθέτει, δηλαδή 3 στις 4 ΜΕΘ. Πρόσθεσε δε ότι από τις υπόλοιπες 59 κλίνες ΜΕΘ στην Αττική που έχει στη διάθεσή του ο ιδιωτικός τομέας, οι 56 είναι ήδη κατειλημμένες. Επίσης τόνισε ότι πανελλαδικά έχουμε 1483 κλίνες ΜΕΘ, από τις οποίες οι 220 προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα ανέφερε ότι και τα ιδιωτικά νοσοκομεία έχουν μπει ήδη στο σύστημα, όπως είναι το Λητώ και το Ιατρικό Κέντρο Περιστερίου, ενώ πολλά θεραπευτήρια έχουν διαθέσει αρκετές κλίνες νοσηλείας. Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για την κριτική που ασκείται από το ΣΥΡΙΖΑ στο συγκεκριμένο ζήτημα υπογράμμισε ότι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει άλλη επιχειρηματολογία, συνεχίζει να επιμένει πως δε συμμετέχει ο ιδιωτικός τομέας, γεγονός που δεν ισχύει και το διαψεύδει η ίδια η πραγματικότητα.

Γαϊτάνης: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταλάβει πώς λειτουργούν τα self test

Αναφορικά με τα self test, ο κ. Γαϊτάνης υποστήριξε ότι στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να μην έχουν αντιληφθεί πώς αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Εξήγησε πως τα συγκεκριμένα test είναι μια συμπληρωματική στρατηγική και αφορά στον εντοπισμό ασυμπτωματικών ασθενών, καθώς ένας άνθρωπος που έχει συμπτώματα θα ακολουθήσει την υφιστάμενη διαδικασία. Συμπλήρωσε δε ότι τα self test μπαίνουν στο οπλοστάσιο μας γιατί η βιβλιογραφία δείχνει ότι 1 στους 3 φορείς του κορονοϊού είναι ασυμπτωματικοί και δεν αισθάνονται την ανάγκη να διερευνήσουν την κατάστασή τους, με αποτέλεσμα να μην προφυλάσσουν και τους γύρω τους. Υπογράμμισε ότι τα self test δεν θα αντικαταστήσουν την υπόλοιπη στρατηγική και διερωτήθηκε εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να έχουμε επιπλέον όπλα στη μάχη κατά του κορονοϊου. "Δεν καταλαβαίνω πραγματικά τι ακριβώς επιθυμεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η τακτική του;”, σχολίασε χαρακτηριστικά.

Συνεπώς τόνισε, ο ΣΥΡΙΖΑ με τη στάση του ούτε βοηθάει την κατάσταση, ούτε δείχνει υπευθυνότητα. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το πρωί προσκαλεί τον κόσμο σε συγκεντρώσεις και το βράδυ ασκεί κριτική για τα αυξημένα κρούσματα και για τις νοσηλείες. Κατέληξε, λέγοντας, ότι για κάθε λύση ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκει και ένα πρόβλημα.

