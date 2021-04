Φουρθιώτης και η ξευτίλα χωρίς όρια | ΠΟΛΙΤΙΚΗ | iefimerida.gr

Ποιά πανδημία, ποιος κίνδυνος κατάρρευσης του ΕΣΥ, ποιές οικονομικές επιπτώσεις από το συνεχές λοκ- ντάουν… Μένιος Φουρθιώτης, ιδού το κυρίαρχο, το συγκλονιστικό, το one and only θέμα της επικαιρότητας!



Ο ΣΥΡΙΖΑ, φέρνει το θέμα στην Βουλή, ο Χρυσοχοΐδης θα… απολογηθεί (έστω: θα δώσει εξηγήσεις…) ενώπιον του Κοινοβουλίου, υπερρίπτανται «σοβαρές υποψίες» ότι ένας κοτζάμ υπουργός… καρατομήθηκε επειδή «το ζήτησε ο Μένιος!», το Μέγαρο Μαξίμου κατηγορείται ότι… καλύπτει το «σκάνδαλο Φουρθιώτη», επειδή διατηρεί ένοχες και ύποπτες σχέσεις μαζί του! Με… τον Φουρθιώτη! Τρελό και όμως αληθινό…



«Ρυθμιστής», λοιπόν, έστω και για λίγα 24ωρα δημοσιότητας, της πολιτικής ζωής του τόπου, ποιος; Ο Μένιος Φουρθιώτης! Μια trash φιγούρα της χρόνιας παρακμιακής και λασπώδους μιντιο-τηλεοπτικής νεοελληνικής καθημερινότητας! Που κατάφερε με τα καμώματά και τις ακρότητές του, να περιβάλλει με οσμή «σκανδάλου» μια κυβέρνηση που πασχίζει να τα φέρει βόλτα με τα καυτά προβλήματα που της έπεσαν κατακέφαλα!

Ήταν αναμενόμενο, λογικό σε κάποιο βαθμό, ο ΣΥΡΙΖΑ στο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο και την αδυναμία του να παράξει και να προβάλλει πειστικό πολιτικό λόγο και πρόταση, πως θα μεγέθυνε και θα χρησιμοποιούσε το θέμα Φουρθιώτη. Αλλά και από την πλευρά της η κυβέρνηση (γνωρίζοντας, μάλιστα, τις τακτικές ΣΥΡΙΖΑ) αντέδρασε υποτονικά και βαριεστημένα. Υποτίμησε την υπόθεση, τις ενδεχόμενες ευθύνες στελεχών της. Θεώρησε (κακώς, όπως αποδεικνύεται) πως η… «ποιότητα» και η προσωπικότητα του πρωταγωνιστή της δεν θα επέτρεπε την εκμετάλλευση του θέματος. Δεν σκέφθηκε πως η ιστορία διδάσκει ότι από κάτι ασήμαντο και τυχαίο, μπορεί να μπει φωτιά στον κάμπο. Έδωσε έτσι την ευκαιρία στην αντιπολίτευση να στήσει «μείζον θέμα»…



Δεν θα έπρεπε ο κ. Βρούτσης, οι υπηρεσίες του οποίου όσο ήταν υπουργός Απασχόλησης «χάρισαν» λανθασμένα και από κενό στο νόμο του «Συνεργασία» για επιδόματα σε ανέργους λόγω πανδημίας, περί τα… 200.000 στον Φουρθιώτη, που από 1000 ευρώ τον μήνα μισθό όπως δήλωνε, εμφανίσθηκε να παίρνει …80.000 ευρώ με το που ψηφίσθηκε ο νόμος, να είχε σπεύσει να ζητήσει συγγνώμη (άλλαξε φυσικά ο ίδιος τον νόμο όταν κατάλαβε την… «πατάτα»);



Και δεν όφειλε όταν ο Φουρθιώτης και οι μπράβοι του έκαναν «ντου» στο υπουργείο απειλώντας ότι θα τον… «διώξουν από κει!» επειδή με την αλλαγή του νόμου «έκοψε» το επίδομα των… 80.000 από τον «άνεργο» «παρουσιαστή και εκδότη», να διατάξει τον καταγγείλει ΑΜΕΣΩΣ και να ζητήσει την επέμβαση εισαγγελέα;



Με ποιο σκεπτικό (περιμένουμε τις εξηγήσεις Χρυσοχοϊδη στην Βουλή) η ΕΛ.ΑΣ είχε χορηγήσει αστυνομική φρουρά προστασίας… επιπέδου αρχηγού κράτους στον πρώην μάνατζερ της πορνοστάρ «Τζούλιας με το μπουκάλι της σαμπάνιας!»; Κι’ ας πούμε ότι η επιτροπή που πέρσι τον Οκτώβρη είχε εγκρίνει την προστασία θεώρησε ότι ο κ. Μένιος… απειλείτο, πως και γιατί ή… άλλη επιτροπή, επίσης της ΕΛ.ΑΣ, έβγαλε… άλλη απόφαση αρχές Μαρτίου του ’21 και περιόρισε την φρουρά, μέχρι να… ξεσπάσει ο ντόρος και να παρέμβει ο Χρυσοχοϊδης (λέγεται με εντολή ενός έξαλλου κ. Μητσοτάκη!) και να διατάξει την αφαίρεσηξ όλης της φρουράς του κ. Μένιου; Η προστασία χορηγείται και αίρεται με στοιχειοθετημένη και αιτιολογημένη εισήγηση και απόφαση της αρμόδια επιτροπής, ή ανάλογα με… την επικαιρότητα και τα νμεύρα του υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ;



Ο κ. Βρούτσης απομακρύνθηκε από το υπουργείο, όχι φυσικά γιατί το … απαίτησε ο Φουρθιώτης επειδή του κόπηκε το «επιδοματάκι» των 80.000 ευρώ, αλλά επειδή κωλυσιεργούσε στην υλοποίηση του νέου συστήματος επικουρικής συνταξιοδότησης, που δεν το πίστευε, για τις τραγικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή προγράμματος έκδοσης των συντάξεων (ενώ κάθε εβδομάδα ανακοίνωνε ενθουσιωδώς ότι… το πρόβλημα λύθηκε οριστικά) και για το φιάσκο με τα voucher στα ΙΕΚ, και τις περιβόητες «πιστοποιήσεις… σκόϊλ ελικίκου»!



Γιατί ο όλος υποτονικός, σχεδόν αδιάφορος, επικοινωνιακός χειρισμός επέτρεψε, έστω και για λίγα 24ωρα, να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο Φουρθιώτης «κρατάει» και εκβιάζει κυβέρνηση νυν και τέως υπουργούς, ολόκληρη την φυσική και πολιτική ιεραρχία της ΕΛ.ΑΣ;



Τι διάολο χώρα είναι αυτή, που το «σύστημα» (οικονομικό-μιντιακό-πολιτικό…) επιτρέπει χρόνια τώρα να επικρατεί αυτή η κοινωνική παρακμή και αποχαύνωση που εκπέμπεται καθημερινά από τα κανάλια, αυτή η σαπίλα που διαχέεται και διαπλέκεται στο πολιτικό προσκήνιο. Ο Φουρθιώτης μέσα σ’ αυτή την λάσπη γαλουχήθηκε και… διακρίθηκε- κι’ ας μην βαυκαλιζόμαστε ότι τάχα αποτελεί την «εξαίρεση», το «παλιό». Χαζέψτε πολλές και από τις σημερινές εκπομπές, και θα καταλάβετε ότι και μέσα στο κύκλωμα της ευτέλειας, επωάζονται πολλά δυνάμει «φουρθιωτάκια»!