Η ελληνική ομογένεια υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη -«Να γίνει η Ελλάδα το μοντέρνο κράτος που μας αξίζει» - iefimerida.gr

Με μία υπέρλαμπρη εκδήλωση, η ελληνοαμερικανική Κοινότητα υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο ξενοδοχείο Willard InterContinental.

Η ελληνική ομογένεια των ΗΠΑ παρέθεσε δείπνο προς τιμήν του πρωθυπουργού, μετά την ιστορική ομιλία του στο Κογκρέσο, ο οποίος έφτασε -συνοδεία της συζύγου του, Μαρέβας- στο πολυτελές ξενοδοχείο της λεωφόρου Πενσυλβάνια στην Ουάσιγκτον, δίπλα στον Λευκό Οίκο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η είσοδος του κ. Μητσοτάκη μαζί με τη σύζυγό του στο Willard InterContinental / Φωτογραφία: iefimerida

Το παρών έδωσαν επιφανείς Ελληνες ομογενείς, που συνάντησαν και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον κ. Μητσοτάκη, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα.

Ο Ελληνας πρωθυπουργός απηύθυνε χαιρετισμό στην ελληνοαμερικανική Κοινότητα, παρουσία του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, της πρόεδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι και του προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, Μπομπ Μενέντεζ.

Μητσοτάκης: «Δεν θα σταματήσουμε την προσπάθεια μέχρι να γίνει η Ελλάδα το μοντέρνο κράτος, που μας αξίζει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων πως η κυβέρνηση δεν θα σταματήσει την προσπάθεια έως ότου η Ελλάδα γίνει το μοντέρνο κράτος, που αξίζει σε όλους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημείωσε πως η πλέον ενδιαφέρουσα εξέλιξη, που συντελείται τώρα στην χώρα είναι ότι επιστρέφουν αυτοί που έφυγαν τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, προσθέτοντας πως ο λόγος δεν είναι μόνον ότι πλέον στην χώρα υπάρχουν καλές δουλειές και ότι η ανεργία μειώνεται αλλά πρωτίστως γιατί η μακροπρόθεσμη προοπτική της χώρας κινείται στη σωστή κατεύθυνση.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός επανέλαβε ότι κατά τη συνάντηση του με το Τζο Μπάιντεν είχε την ευκαιρία να υπογραμμίσει τη σημασία της διμερούς σχέσης εντός του πλαισίου της νέας ενεργειακής αρχιτεκτονικής στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η χώρα μας καθίσταται πλέον πύλη εισόδου προς την Ευρώπη για το φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής.

Τόνισε, δε, πως κατά την διάρκεια των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 υπήρξαν πολλές δύσκολες στιγμές για την Ελληνική Δημοκρατία αλλά αυτή εξήλθε ισχυρότερη καθώς ανέκαθεν ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ο πρωθυπουργός ανέτρεξε συνοπτικά στις κρίσεις, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση του για να συμπεράνει πως πλέον η Ελλάδα είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές στην Ευρωπαική Ένωση.

Εμφανώς συγκινημένος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε χαρακτηριστικά πως είναι ευτυχής και υπερήφανος, που η παρουσία του στο Κογκρέσο γέμισε με περηφάνια την Ελληνοαμερικανική κοινότητα. «Σας ευχαριστώ για τη στήριξη σας, σήμερα είναι μία ιδιαίτερη ημέρα για την Ελλάδα, την Κύπρο, έχετε κάθε λόγο να αισθάνεστε περήφανοι και εγώ αισθάνομαι περήφανος» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στιγμιότυπο από το δείπνο της ελληνοαμερικανικής Κοινότητας προς τιμήν του Κυριάκου Μητσοτάκη / Φωτογραφία: iefimerida

Ο πρωθυπουργός φτάνει στο Willard InterContinental μαζί με τη σύζυγό του / Φωτογραφία: iefimerida

Συγκίνηση στον εθνικό ύμνο

Μάλιστα, η ελληνική ομογένεια υποδέχθηκε τον κ. Μητσοτάκη με τον εθνικό ύμνο, σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη και συγκινητική στιγμή.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ηχηρή» παρουσία του Τούρκου σούπερ-σταρ Ενές Καντέρ

Μεταξύ των πολλών λαμπερών και εξεχουσών παρουσιών, μάλιστα, ξεχώρισε και μία ιδιαίτερη και «συμβολική»... Αυτή του Τούρκου σούπερ-σταρ του ΝΒΑ, Ενές Καντέρ!

Υπενθυμίζεται πως ο Καντέρ είναι σφοδρός πολέμιος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν -τον οποίο χαρακτηρίζει «δικτάτορα»- και θεωρείται «εχθρός» του τουρκικού καθεστώτος, ενώ ο ίδιος δεν μπορεί να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Μάλιστα, προ εβδομάδων είχε δηλώσει ότι θέλει να σφίξει το χέρι του Ελληνα πρωθυπουργού και να μιλήσει μαζί του!

Ο Ενές Καντέρ στο δείπνο προς τιμήν του κ. Μητσοτάκη / Photo: iefimerida

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Ελληνες ομογενείς που παρασημοφορήθηκαν

Στο τέλος της εκδήλωσης, ο πρωθυπουργός παρασημοφόρησε 12 επιφανείς Ομογενείς για την προσφορά τους στην πατρίδα.

1. Demetrios Kokotas, για λογαριασμό της AHEPA: Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος - Ύπατος Πρόεδρος της οργάνωσης AHEPA, στην επέτειο των 100 χρόνων του οργανισμού

2. Γεώργιος Μπεχράκης - George Behrakis: Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος - Επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος

3. Gus Billirakis: Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος - Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ από το 2007

4. Katherine Elizabeth Fleming: Ταξιάρχης του Τάγματος της Ευποιίας - Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης

5. Marina Hatsopoulos: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Ευποιίας - Πρόεδρος Δικτύου Ελληνικής Καινοτομίας

6. Alexandros Karloutsos: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος - Επί 30 και πλέον χρόνια Γενικός Διευθυντής της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

7. Constantine Manos: Αργυρός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος - Φωτογράφος

8. George Marcus: Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος - Πρόεδρος της εταιρείας Marcus & Millichap

9. George Pavlakis: Χρυσός Σταυρός του Τάγματος του Φοίνικος - Διευθυντής Τμήματος Ανθρωπίνων Ρετροϊών, Τομέας Εμβολίων τουΕθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου των ΗΠΑ

10. Olympia Snowe: Ανώτερος Ταξιάρχης του Τάγματος της Ευποιίας - Πρώην Γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών

11. Angelo Tsakopoulos: Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος - Πρόεδρος της εταιρείας AKT Investments

12. Endy Zemenides: Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος - Εκτελεστικός Διευθυντής, Hellenic American Leadership Council (HALC)

Οι επίτιμοι προσκεκλημένοι και το πρόγραμμα του δείπνου

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την πρόσκληση απηύθυναν οι ισχυρότερες οργανώσεις των ομογενών μεταξύ των οποίων οι AHEPA, National Hellenic Society, The Hellenic Initiative, Order of Saint Andrew the Apostle, Hellenic American Leadership Council, Leadership 100, Federation of Cypriot American Organizations και Oxi Day Foundation.