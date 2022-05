Στο Willard InterContinental ο Κυριάκος Μητσοτάκης -Τον υποδέχθηκε η ελληνική ομογένεια - iefimerida.gr

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στο ξενοδοχείο Willard InterContinental, όπου τον υποδέχθηκε η ελληνική ομογένεια των ΗΠΑ.

Μετά την ιστορική ομιλία του στο Κογκρέσο, ο Ελληνας πρωθυπουργός έφτασε -συνοδεία της συζύγου του, Μαρέβας- στο πολυτελές ξενοδοχείο της λεωφόρου Πενσυλβάνια στην Ουάσιγκτον, δίπλα στον Λευκό Οίκο, όπου η ελληνοαμερικανική κοινότητα παραθέτει δείπνο προς τιμήν του κ. Μητσοτάκη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στιγμιότυπο από το δείπνο της ελληνοαμερικανικής Κοινότητας προς τιμήν του Κυριάκου Μητσοτάκη / Φωτογραφία: iefimerida

Ο πρωθυπουργός φτάνει στο Willard InterContinental μαζί με τη σύζυγό του / Φωτογραφία: iefimerida

Η είσοδος του κ. Μητσοτάκη μαζί με τη σύζυγό του στο Willard InterContinental / Φωτογραφία: iefimerida

Την πρόσκληση απηύθυναν οι ισχυρότερες οργανώσεις των ομογενών μεταξύ των οποίων οι AHEPA, National Hellenic Society, The Hellenic Initiative, Order of Saint Andrew the Apostle, Hellenic American Leadership Council, Leadership 100, Federation of Cypriot American Organizations και Oxi Day Foundation.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι επίτιμοι προσκεκλημένοι και το πρόγραμμα του δείπνου

Η πρόσκληση του δείπνου