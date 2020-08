Δένδιας: Με τη συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου το τουρκολιβυκό μνημόνιο ενταφιάζεται -Δείτε τον χάρτη της ΑΟΖ

Υπεγράφη το μεσημέρι της Πέμπτης η ιστορική συμφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση ΑΟΖ. Πώς και γιατί η συμφωνία ακυρώνει το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, «η συμφωνία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διευθέτησης διμερών εκκρεμοτήτων, οικοδόμησης συμμαχιών με τρίτους με τρόπο που προωθεί τα εθνικά συμφέροντα, στη βάση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου. Είναι μια ισορροπημένη συμφωνία. Είναι απολύτως σύμφωνη με το Δίκαιο της Θάλασσας, όπως έχει εφαρμοσθεί σε πρακτική και σε νομολογία. Επιβεβαιώνεται πανηγυρικά η πάγια θέση μας ότι τα νησιά έχουν κυριαρχικά δικαιώματα υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Κατοχυρώνεται η επήρεια των νησιών μας σε θαλάσσιες ζώνες».

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι «το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση είναι πως η Ελλάδα δεν κάνει παράνομες συμφωνίες, ούτε εξαναγκάζει άλλες χώρες σε λεόντειες συμφωνίες. Διαπραγματεύεται και προβαίνει σε οριοθετήσεις με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας και η ορθότητα της πολιτικής μας έναντι παράνομων ενεργειών, όπως το τουρκολιβυκό μνημόνιο, αποδεικνύεται από το ότι το Κάιρο οριοθέτησε με την Ελλάδα, παρά τις μάταιες προσπάθειες της Τουρκίας να πλειοδοτήσει προσφέροντας στην Αίγυπτο μεγαλύτερη ΑΟΖ».

Cairo: FMs @NikosDendias & S. #Shoukry sign Agreement on the Delimitation of Exclusive Economic Zone between #Greece 🇬🇷 & #Egypt 🇪🇬



Κάιρο: Οι ΥΠΕΞ Ν. Δένδιας & S.Shoukry υπογράφουν τη Συμφωνία Οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας 🇬🇷 & Αιγύπτου 🇪🇬 pic.twitter.com/8UyUe8nUr1