Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πάνω από 30% η ΝΔ στην εκτίμηση -Με ποια κριτήρια θα ψηφίσουν οι πολίτες, τελευταία ιδεολογία και ταύτιση με κόμμα

Πάνω από το όριο του 30% είναι στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24.

Η δημοσκόπηση δείχνει πως η ΕΛΑΣ παγιώνει την δεύτερη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ μένει αρκετά πίσω, πάνω από 3 μονάδες, από την δεύτερη θέση.

Από τα ευρήματα της έρευνας ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το κριτήριο με το οποίο θα προσέλθουν στις κάλπες οι πολίτες, δείχνοντας ότι η ακρίβεια και το ποιος θα πείσει ότι μπορεί να εγγυηθεί για ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο, θα αποτελέσει το πρώτο κριτήριό τους.

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Την ίδια ώρα, το δίλημμα «αυτοδυναμία ή συνεργασία» η διαφορά είναι στο... 0,1% δείχνοντας πως οι πολίτες είναι διχασμένοι.

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Πάνω από το όριο του 30% η ΝΔ στην εκτίμηση

Η ΝΔ ξεπερνά το όριο του 30% καθώς συγκεντρώνει 30,3% με την ΕΛΑΣ να φτάνει στο 15,9%. Περισσότερο από τρεις μονάδες πίσω είναι το ΠΑΣΟΚ με 12,6%, ενώ Ελληνική Λύση και ΚΚΕ ακολουθούν με 7,2% και 7,1% αντίστοιχα. Στη Βουλή δίνει η εκτίμηση και την Πλεύση Ελευθερίας (5,8%), την Ελπίδα για Δημοκρατία (4,5%), την Ελληνική Συμμαχία (4%) και την Φωνή Λογικής (3,9%).

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Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ βρίσκεται στο 25,5%, διαφορά 12,1 μονάδων από την ΕΛΑΣ (13,4%), ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 10,6%. Η Ελληνική Λύση ακολουθεί με 6,1% και το ΚΚΕ με 6%, ενώ 4,9% έχει η Πλεύση, 3,8% η Ελπίδα, 3,4% η Συμμαχία και 3,3% η Φωνή Λογικής.

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Τα ποσοστά αυτά «μεταφράζονται» ως εξής σε έδρες: ΝΔ 119, ΕΛΑΣ 47, ΠΑΣΟΚ 37, ΚΚΕ και Ελληνική Λύση 21, Πλεύση 17, Ελπίδα 14, Φωνή Λογικής και Συμμαχία Ελλήνων 12.

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Δημοσκόπηση Opinion Poll: Με ποιο κριτήριο θα πάνε στις κάλπες

Ενα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας είναι το κριτήριο με το οποίο θα προσέλθουν οι πολίτες στις κάλπες. Μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνει το ποιος θα εγγυηθεί ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο σε ποσοστό 44,4%, ενώ η ανάγκη για σταθερότητα και η ανάγκη για μεταρρυθμίσεις ακολουθούν.

Αντίθετα, μόλις στο 3,4% είναι η ταύτιση με το κόμμα και στο 13,6% η ιδεολογία.

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Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει σταθερό προβάδισμα με 28,4%, παρουσιάζοντας μάλιστα και άνοδο μίας μονάδας. Ανοδικά κινείται και ο... κανένας με 27,9%, ενώ ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 13,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 6,7%.

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Στην παράσταση νίκης, η ΝΔ συγκεντρώνει το εντυπωσιακό 68%.

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Οσον αφορά το ερώτημα κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδυναμίας, υπάρχει... ντέρμπι καθώς το 46,7% είναι υπέρ μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης και το 46,6% υπέρ μιας συνεργασίας.

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Καλώδιο, ακρίβεια και Αμυνα

Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός παραμένει με τεράστια διαφορά το υπ αριθμόν ένα πρόβλημα για τα νοικοκυριά.

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Σε ποσοστό 56,5%, είτε περιορίζουν τις βασικές ανάγκες τους για να τα βγάλουν πέρα, είτε δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

Σε επιμέρους αγορές, το 84,2% έχει περιορίσει την αγορά ρούχων και υποδημάτων, το 62,8% τα τρόφιμα, το 61,9% έχει περιορίσει τη μετακίνησή του με το δικό του όχημα λόγω της αύξησης στις τιμές των καυσίμων, ενώ το 70,3% έχει μειώσει την κατανάλωση ρεύματος και το 83,4% την ψυχαγωγία.

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Ως προς το πού οφείλεται η ακρίβεια, ένα ποσοστό 61,5% την χρεώνει στην αδυναμία της κυβέρνησης, ενώ σε εξωγενείς παράγοντες το 36,1%.

Στο θέμα του καλωδίου, το 50,7% δηλώνει πως ανησυχεί με αφορμή τις τουρκικές αντιδράσεις.

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Για την άμυνα της χώρας, το 56,9% δηλώνει ευχαριστημένο από την πολιτική της κυβέρνησης.

Τέλος, το 46,1% δεν θεωρεί πως θα επηρεαστούν τα ελληνοτουρκικά μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ενώ το 45,4% έχει αντίθετη άποψη.