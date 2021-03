Διαμαντοπούλου: Απέσυρε την υποψηφιότητά της για ΓΓ του ΟΟΣΑ -Είχε φθάσει στην τελική τριάδα

Την απόσυρσή της υποψηφιότητάς της για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ ανακοίνωσε η Αννα Διαμαντοπούλου

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, σε ανάρτησή της, η απόφαση αυτή έχει σαν στόχο να «διευκολύνει τη συναίνεση στη διαδικασία επιλογής».

Παράλληλα, η κ. Διαμαντοπούλου δεν παρέλειψε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της στον Κυριάκο Μητσοτάκη «για την εμπιστοσύνη και υποστήριξη» που της παρείχε, στην υποψηφιότητά της.

Σημειώνεται πως η Ελληνίδα πρώην υπουργός και Ευρωπαία επίτροπος, είχε βρεθεί στην τελική τριάδα των υποψηφίων για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΟΣΑ. Πλέον, τη θέση διεκδικούν η Σουηδή Cecilia Malmström και ο Αυστραλός Mathias Cormann.

