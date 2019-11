Βαρουφάκης: Το «αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες» δεν ειπώθηκε ποτέ

Tη δική του εκδοχή για το περιβόητο «αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες» που είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων το 2015, έδωσε χθες το βράδυ ο Γιάνης Βαρουφάκης, δίπλα στην Δανάη Στράτου.

Ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχτηκε στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον επικεφαλής του ΜέΡΑ25 Γιάνη Βαρουφάκη και τη σύζυγό του Δανάη Στράτου οι οποίοι μίλησαν για το περιβόητο «αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες» που φέρεται να εκστόμισε το 2015 ο πρώην υπουργός Οικονομικών.

Παίρνοντας πρώτη το λόγο η κυρία Στράτου τόνισε: «Ηταν μία απόλυτη διαστρέβλωση, νομίζω ηθελημένη από την πλευρά του δημοσιογράφου».

Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών τόνισε: «Ηταν ίσως η χειρότερή μου μέρα από τη στιγμή που έκλεισαν οι τράπεζες. Δεν γύρισα καν σπίτι εκείνο το βράδυ. Υπήρχε εκείνη την εποχή ένας δημοσιογράφος του new yorker, του είχαμε δώσει αρκετή πρόσβαση. Ολα ξεκίνησαν από μία βραδιά που τρώγαμε με φίλους στην Πλάκα και ο Τζέιμς Γκάλμπρέιθ είπε κάτι για το «αγάπη μου συρρίκνωσα τα παιδιά». Απάντησα και εγώ κάτι αλλά ο δημοσιογράφος, που ήταν παρών, το μετέφερε λάθος».

Τι είχε γράψει τότε το αμερικανικό περιοδικό

Το 2015, ο New Yorker σε ένα εκτενέστατο κείμενο αφιερωμένο στον Γιάνη Βαρουφάκη υπό τον τίτλο «Ο Έλληνας πολεμιστής», είχε γράψει:

«...Η παρέα του Βαρουφάκη, εκείνο το βράδυ, ήταν συγκεκριμένη: η γυναίκα του Δανάη Στράτου και ο συνεργάτης του Τζέιμς Γκαλμπρέιθ ο οποίος στην πραγματικότητα λειτουργούσε ως σύμβουλος (άνευ πληρωμής), σε συνεργασία με τον οικονομολόγο του Πανεπιστημίου Κολούμπια, Τζέφρι Σακς. Κάποια στιγμή πέρασε τυχαία και ο υπουργός Παιδείας, Αριστείδης Μπαλτάς και είχε εγκάρδια συνομιλία με τον Βαρουφάκη.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για την Ελλάδα και η πίεση που ασκούσε η Τρόικα, μέσω της ΕΚΤ, στην Ελλάδα, ήταν έντονη. Οι τράπεζες είχαν κλείσει και όταν ο Βαρουφάκης γύρισε σπίτι, εκείνη την πρώτη ημέρα που τα καταστήματα έκλεισαν, γύρισε και είπε στη Δανάη Στράτου: «Αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες». -“Honey, I shut the banks.”».

Και η Δανάη Στράτου το διέψευσε συχνά

Η σύζυγος του πρώην υπουργού προέβη σε διάψευση της διαβόητης φράσης και στις αρχές του 2019, μιλώντας στον ΣΚΑΪ:

«Δεν είπε ποτέ το "αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες". Την ημέρα εκείνη, την ώρα που κάθονταν στο τραπέζι με τον Τζέιμς Γκαλμπρέιθ και τον δημοσιογράφο Ian Parker του New Yorker, μιλούσαμε off the record. Ο Γιάνης είναι άνθρωπος με χιούμορ, το οποίο είναι και πολύ λυτρωτικό σε κάποιες περιπτώσεις και θυμήθηκε την ταινία «Αγάπη μου, συρρίκνωσα τα παιδιά», και είπε με χιούμορ, "φαντάσου να είχα πει, αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες». Το πήρε και το διαστρέβλωσε. Το είπε χιουμοριστικά κατά τη διάρκεια του γεύματος. Το εξέφρασε με αντίθετο τρόπο απ' ό,τι έγινε γνωστό», είπε.