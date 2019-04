Δανάη Στράτου: Ο Βαρουφάκης δεν είπε ποτέ «αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες», το έμαθα από το ραδιόφωνο

Για διαστρέβλωση των λεγομένων του Γιάνη Βαρουφάκη μιλά η σύζυγός του Δανάη Στράτου σχετικά με την περιβόητη ατάκα «Αγάπη μου, έκλεισα τις τράπεζες», που φέρεται να της είχε πει, μετά την προκήρυξη του δημοψηφίσματος.



Η Δανάη Στράτου, υποψήφια ευρωβουλευτής με το «ΜέΡΑ25» τόνισε ότι ο σύζυγός της αστειεύτηκε και έκανε έναν παραλληλισμό με την ταινία «Αγάπη μου συρρίκνωσα τα παιδιά». Τότε, ο Γιάνης Βαρουφάκης απευθυνόμενος στον δημοσιογράφο Ιαν Πάρκερ του New Yorker του είπε: «Σκέψου να ερχόμουν εγώ και να έλεγα «αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες».



«Δεν είπε ποτέ το "αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες". Την ημέρα εκείνη, την ώρα που κάθονταν στο τραπέζι με τον Τζέιμς Γκαλμπρέιθ και τον δημοσιογράφο Ian Parker του New Yorker, μιλούσαμε off the record. Ο Γιάνης είναι άνθρωπος με χιούμορ, το οποίο είναι και πολύ λυτρωτικό σε κάποιες περιπτώσεις και θυμήθηκε την ταινία «Αγάπη μου, συρρίκνωσα τα παιδιά», και είπε με χιούμορ, "φαντάσου να είχα πει, αγάπη μου έκλεισα τις τράπεζες». Το πήρε και το διαστρέβλωσε. Το είπε χιουμοριστικά κατά τη διάρκεια του γεύματος. Το εξέφρασε με αντίθετο τρόπο απ' ό,τι έγινε γνωστό», είπε μιλώντας στον ΣΚΑΪ.



Η Δανάη Στράτου δήλωσε πως ενημερώθηκε από το ραδιόφωνο για το κλείσιμο των τραπεζών και όχι από τον σύζυγό της, προσθέτοντας πως δεν ήταν δική του επιλογή να κλείσουν οι τράπεζες αλλά το φοβόταν, καθώς τον είχαν απειλήσει με αυτό.



Μιλώντας για την καταγραφή των συνομιλιών του Eurogroup από τον σύζυγό της, η Δανάη Στράτου εξήγησε πως το έκανε για να μπορεί να ακούει με προσοχή τι συζητήθηκε καθώς στις συνεδριάσεις δεν τηρούνταν πρακτικά.



Ερωτηθείσα εάν έχει πολλά βίντεο με τις συνομιλίες Βαρουφάκη, η Δανάη Στράτου απάντησε ότι είχε το μοναδικό προνόμιο να βρίσκεται δίπλα σε ένα σημαντικό άνθρωπο που έχει ρόλο κλειδί σε μία κρίσιμη περίοδο για τη χώρα.



Η Δανάη Στράτου αποκάλυψε ότι εάν δεν είχε ανατραπεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, ο Γιάνης Βαρουφάκης θα παρέμενε στην κυβέρνηση, ενώ τόνισε πως δεν θεωρεί τον Αλέξη Τσίπρα αριστερό.