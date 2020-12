Απάντηση Δένδια σε Τσαβούσογλου μέσω Twitter: Αγαπητέ μου φίλε... να εγκαταλείψετε τις απειλές

Δεν άφησε αναπάντητη ο Νίκος Δένδιας την προκλητική ανάρτηση του Μεβλούτ Τσαβούσογλου και με δική του ανάρτηση στο twitter, δίνει τη δική του απάντηση στον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών.

Ο Νίκος Δένδιας σημειώνει ότι ευχαριστεί τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για τις ευχές του και εκφράζει την ελπίδα ότι το 2021 θα είναι η χρονιά που η Τουρκία θα εγκαταλείψει τις απειλές πολέμου κατά της Ελλάδας, θα εμπνευστεί έτσι ώστε να γίνει «περισσότερο Ευρωπαία και λιγότερο νεο-ωθομανική και θα απόσχει από τις προκλήσεις και τις παράνομες ενέργειες.

Τέλος, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τονίζει ότι ο Τούρκος ομόλογός του ξέχασε στη δική του ανάρτηση να αναφερθεί στο διεθνές δίκαιο υπογραμμίζοντας ότι «είναι η μόνη βάση για έναν εποικοδομητικό διάλογο»

Thank you my dear friend Mevlut. As we exchange wishes and advice, may 2021 be the year of the three “A”s for Turkey to: 1. Abandon its threats of war against Greece should we exercise our legitimate rights. After all we live in the 21st century. @MevlutCavusoglu