Χάος σε πτήση της United Airlines –Πέθανε στον αέρα επιβάτης με κορωνοϊό! [εικόνες & βίντεο]

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε πτήση της United Airlines από το Ορλάντο προς το Λος Άντζελες με πανικόβλητους επιβάτες να παρακολουθούν τις προσπάθειες νοσηλευτών να επαναφέρουν στη ζωή έναν επιβάτη, που πέθανε από το νέο κορωνοϊό, λίγο μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στη Νέα Ορλεάνη.

Επιβάτες έπαθαν σοκ όταν άκουσαν τη σύζυγο του θύματος να ψιθυρίζει στους νοσηλευτές ότι ο άνδρας της εμφάνιζε συμπτώματα του κορωνοϊού όλη την προηγούμενη εβδομάδα κι ότι είχε απωλέσει την αίσθηση της όσφρησης και της γεύσης.

Πριν συμβεί το μοιραίο όσοι κάθονταν κοντά στον άνδρα τον είχαν δει να τρέμει κάθιδρος και να δυσκολεύεται να ανασάνει. Η κατάστασή του επιδεινώθηκε εν πτήσει και ο πιλότος αποφάσισε να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση με το πλήρωμα να ρωτά αν υπάρχει γιατρός μεταξύ των επιβατών. Κάποιοι εξ’ αυτών βοήθησαν μάλιστα στην καρδιοπνευμονική ανάνηψη, αγνοώντας ότι ο συνεπιβάτης τους ήταν φορέας του κορωνοϊού, αφού σύμφωνα με τη United Airlines, ο άνδρας είπε ψέματα όταν τον ρώτησαν αν είχε συμπτώματα της Covid-19 και το μόνο που γνώριζε η εταιρεία, ήταν ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του κι ο θάνατός του αποδόθηκε σε ανακοπή.

