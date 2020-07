Αιγαίο: Σε πλήρη επαγρύπνηση κυβέρνηση και ελληνικός στόλος -Στο μικροσκόπιο οι τουρκικές κινήσεις

Σε πλήρη εγρήγορση βρίσκεται η Ελλάδα -κυβέρνηση και Ένοπλες Δυνάμεις- μετά την τουρκική NAVTEX που δέσμευσε το Καστελλόριζο και την έξοδο πολεμικών πλοίων της Τουρκίας στο Αιγαίο.

Μετά την τουρκική NAVTEX και την απόφαση της Αγκυρας να στείλει στον θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Κρήτης το ωκεανογραφικό πλοίο «Oruc Reis» για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, έχουν ανακληθεί όλες οι άδειες μονίμων στον ελληνικό στρατό, ενώ σχεδόν όλος ο ελληνικός στόλος βρίσκεται στο Αιγαίο παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς τις κινήσεις του τουρκικού στόλου.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας, ύστερα από αυτές τις καταιγιστικές εξελίξεις το 85% του ελληνικού στόλου βρίσκεται στο Αιγαίο από την περιοχή της Σμύρνης και νοτιότερα, παρακολουθώντας τα τουρκικά πολεμικά πλοία.

Επίσης, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής έχουν τεθεί οι μονάδες του στρατού ξηράς τόσο στον Έβρο όσο και στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου.

Πού βρίσκονται τα τουρκικά πολεμικά

Το τουρκικό κομβόι αποτελείται από τορπιλακάτους, φρεγάτες και υποβρύχια, αν και έχει σημασία να δει κανείς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, τα οποία, σύμφωνα πάντα με πηγές του υπουργείου Άμυνας, δεν είναι τέτοια που να προκαλούν ανησυχία.

Τα 19 τουρκικά πλοία πλέουν κοντά στα παράλια της Μικράς Ασίας και όχι πάση δυνάμει, σε δύο κατευθύνσεις, νότια και νοτιοδυτικά, με κατεύθυνση προς τη Ρόδο. Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στην Τήλο, ενώ τα πληρώματα δοκιμάζονται και από τις καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7-8 μποφόρ.

Δείτε live πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή το «Oruc Reis»

Πηγές υπ. Άμυνας: Πόλεμος νεύρων, δοκιμάζουν τις αντιδράσεις μας

Πηγές του υπουργείου Άμυνας εκτιμούσαν ότι πρόκειται για «πόλεμο νεύρων» από την πλευρά Ερντογάν. «Έρχονται να δοκιμάσουν τις αντιδράσεις μας και να ζυγίσουν τις αντοχές μας», έλεγε επιτελικό στέλεχος του Πενταγώνου. Μάλιστα, ορισμένοι εκτιμούν ότι ο πόλεμος νεύρων θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιουλίου, οπότε έχει προγραμματιστεί η πρώτη προσευχή στην Αγιά Σοφιά, που μετετράπη με απόφαση Ερντογάν σε τζαμί.

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Σταματήστε τους σχεδιασμούς σας με τη NAVTEX στο Καστελλόριζο

Να βάλει τέλος στους σχεδιασμούς της για ερευνητικές δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο καλεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Τουρκία, με αφορμή την πρόσφατη Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα για έρευνες ανοικτά του Καστελλόριζου.

Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσινγκτον, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε την Τουρκία να απέχει από ενέργειες που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες γνωρίζουν ότι η Τουρκία έχει εκδώσει μια NAVTEX για έρευνα σε αμφισβητούμενα ύδατα στην Ανατολική Μεσόγειο. Καλούμε τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν τυχόν σχέδια που έχουν για επιχειρήσεις και να αποφύγουν κινήσεις που θα αυξήσουν τις εντάσεις στην περιοχή», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ερντογάν: Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός

Ωστόσο, νωρίτερα, σε ομιλία του για τον απολογισμό δύο χρόνων διακυβέρνησης, ο Ερντογάν εμφανίστηκε άκρως προκλητικός. Οπως υπογράμμισε, η Άγκυρα δεν χρειάζεται κανενός την άδεια σχετικά με τις έρευνες.

«Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κάποιου ούτε για τα σεισμικά ερευνητικά σκάφη μας ούτε για τα γεωτρύπανα. Ό,τι προβλέπει το διεθνές ναυτικό δίκαιο, όποια δικαιώματα έχουμε στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουμε λάβει τα μέτρα μας σε αυτό το πλαίσιο και θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα βήματα με τον ίδιο τρόπο», τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος.

Οι πολιτικοδιπλωματικές κινήσεις της κυβέρνησης

Από την ελληνική πλευρά, σε πολιτικό επίπεδο επικρατεί επαγρύπνηση αλλά και αποφασιστικότητα.

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση παρακολουθούν τις εξελίξεις με ψυχραιμία και ετοιμότητα», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε έκτακτη συνάντηση στο γραφείο του με τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο, ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα από την Κύπρο. Ο κ. Δένδιας είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, με τον οποίο συζήτησαν το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση μετά την τουρκική NAVTEX.

Έκτακτη σύσκεψη του πρωθυπουργού με τον ΥΠΕΞ Ν. Δένδια στο Μαξίμου για την τουρκική NAVTEX / Φωτογραφία: Nikos Libertas / SOOC

Επιπλέον, ξεδιπλώθηκαν αμέσως όλες οι πρωτοβουλίες σε διπλωματικό επίπεδο: Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τον Γερμανό ΥΠΕΞ, όπως και ο Ν. Δένδιας, ο οποίος επίσης μίλησε με τον Κύπριο ομόλογό του, ενώ ο υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος συνομίλησε με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Μαρκ Έσπερ.

Παναγιωτόπουλος σε Έσπερ: Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, είχε το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Μαρκ Έσπερ, η οποία ήταν προγραμματισμένη μετά την προσωρινή αναβολή της επίσκεψης του ΥΕΘΑ στην Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ο Έλληνας υπουργός, αρχικά, ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή νότια και ανατολικά του Καστελλόριζου, όπου η Τουρκία ανακοίνωσε ότι προτίθεται να διεξαγάγει έρευνες σε περιοχή που περιλαμβάνει και την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος παρουσίασε την κατάσταση που διαμορφώνεται με την κίνηση ναυτικών μονάδων στην περιοχή και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, εφόσον τούτο απαιτηθεί.



Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση που είχε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Γερμανό ΥΠΕΞ Χάικο Μάας, έστειλε σαφές μήνυμα σε Άγκυρα και Βρυξέλλες για την τουρκική προκλητικότητα. Οπως τόνισε, «η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις με αυτοπεποίθηση, σιγουριά και απόλυτη ετοιμότητα. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου συνιστά αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ευρώπης τελικά. Εφόσον συνεχίσει η Τουρκία σε αυτή την κατεύθυνση, η επιβολή κυρώσεων από την ΕΕ εναντίον της θα είναι μονόδρομος».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις τελευταίες κινήσεις τις Άγκυρας ως έναν ακόμη κρίκο στις επιθετικές ενέργειες κατά της Ελλάδας. Πρόσθεσε μάλιστα ότι πιθανόν η Τουρκία να ενοχλείται «από την ευρωπαϊκή και εθνική επιτυχία η οποία διαδραματίστηκε στις Βρυξέλλες».

Δένδιας: Διάλογος υπό καθεστώς απειλών, δεν νοείται

Σαφές μήνυμα έστειλε και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του.

«Η Ελλάδα είναι ανοιχτή στον διάλογο, αλλά υπό όρους και οι όροι δεν είναι ελληνικοί, αλλά αυτονόητοι, είναι η προϋπόθεση του σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, του Δικαίου της Θάλασσας και των κανόνων της καλής γειτονίας. Και, βεβαίως, διάλογος υπό καθεστώς απειλών δεν νοείται», τόνισε ο κ. Δένδιας.

Τσίπρας για τουρκική NAVTEX: Αναμένω από την κυβέρνηση να αποτρέψει απόπειρα έρευνας σε ελληνική υφαλοκρηπίδα

«Το ελάχιστο που αναμένω από την κυβέρνηση είναι σε περίπτωση απόπειρας έρευνας σε ελληνική υφαλοκρηπίδα να μην κάνει τίποτα λιγότερο από όσα κάναμε εμείς τον Οκτώβρη του 2018», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στους συνεργάτες του κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης που έγινε το απόγευμα στην Κουμουνδούρου.

Γεννηματά: Αποφασιστικότητα για την αποτροπή κάθε προσπάθειας παραβίασης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων

Από την Κρήτη η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ Φώφη Γεννηματά επισήμανε ότι «τώρα προτεραιότητα είναι η ετοιμότητα και αποφασιστικότητα για την αποτροπή κάθε προσπάθειας παραβίασης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Ασκησε κριτική στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που «έστειλε στις ελληνικές καλένδες τη συζήτηση για την τουρκική προκλητικότητα, διατηρώντας έτσι την αβεβαιότητα και την ανασφάλεια για την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου» και πρόσθεσε ότι «δεν πέρασαν ούτε 24 ώρες και επιβεβαιώθηκε ότι κάθε καθυστέρηση αποθρασύνει την Τουρκία και οδηγεί σε νέες επιθετικές ενέργειες εναντίον της Ελλάδας και της Ευρώπης».

Ακολουθεί η τουρκική Navtex:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED. 2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Υπερπτήσεις πάνω από Στρογγύλη και Μεγίστη

Η τουρκική προκλητικότητα συνεχίζεται και με υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά. Στις 14:23 ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16 έκανε υπερπτήσεις πάνω από τις νήσους Στρογγύλη και Μεγίστη, στα 12.500 πόδια.

Το ίδιο ζεύγος αεροσκαφών στις 14:56 προχώρησε και σε νέα υπερπτήση πάνω από τη Μεγίστη, στα 29.000 πόδια.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, ζεύγος τουρκικών F-16 που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης πέταξε πάνω από τη Ρω, στα 17.000 πόδια, στις 16:12, και στις 16:16 πάνω από τη Ρω, το Καστελλόριζο και τη Στρογγύλη, στα 21.000 πόδια. Δεύτερο ζεύγος τουρκικών F-16 που εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης πέταξε πάνω από τη Ρω και το Καστελλόριζο, στα 29.000 πόδια, στις 16:26, και πέντε λεπτά αργότερα πάνω πάλι από το Καστελλόριζο, στα 9.500 πόδια.

Τη σκυτάλη των έκνομων ενεργειών πήρε 3ο ζεύγος τουρκικών F-16 που εισερχόμενο στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης επίσης, πέταξε πάνω από το Καστελλόριζο στα 11.000 πόδια στις 16:41, ένα λεπτό αργότερα πάνω από τη Ρω, μόλις στα 5.000 πόδια, στις 16:43 πάνω πάλι από τη Ρω, στα 9.000 πόδια, και ξαναπέταξε πάνω από το ίδιο ακριτικό νησί στα 13.000 πόδια στις 16:51.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίσθηκαν και αναχαιτίσθηκαν από αντίστοιχα ελληνικα μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.



Σύμφωνα με τους χάρτες του Marine Traffic, το «Oruc Reis» βρίσκεται πολύ κοντά στο Καστελλόριζο, αγκυροβολημένο ανοιχτά της ναυτικής βάσης της Αττάλειας:

Με το αστέρι η θέση του «Oruc Reis» / Χάρτης: Marine Traffic

Navtex και νοτιοδυτικά της Κύπρου

Σημειώνεται ότι πριν από τρεις ημέρες είχε ανακοινωθεί Navtex για γεωτρήσεις στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Κύπρου. Συγκεκριμένα, από τις 18 Ιουλίου μέχρι τις 18 Αυγούστου, νοτιοδυτικά της Κύπρου, στα οικόπεδα 6 και 7 της κυπριακής ΑΟΖ. Τέσσερα τουρκικά πλοία θα κάνουν τη νέα γεώτρηση, το «Γιαβούζ» και τα σκάφη «Ερτουγρούλ μπέη», «Οσμάν μπέη» και «Ορχάν μπέη».