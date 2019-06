Telegraph: Aυτό είναι το σχέδιο του Μητσοτάκη για να βγάλει την Ελλάδα από τη Μεγαλύτερη Υφεση

Εκτενές αφιέρωμα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο σχέδιο της ΝΔ για την Ελλάδα φιλοξενεί η βρετανική εφημερίδα Τhe Telegraph.

Το δημοσίευμα έχει τίτλο «Μέσα στο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για να θεραπεύσει την Ελλάδα μετά τη Μεγαλύτερη Ύφεση: μείωση φόρων και προσέλκυση ξένων επενδύσεων» (Inside New Democracy's plan to cure Greece after the Greatest Depression: cut tax and court foreign investors) και αναφέρει ότι το σχέδιο είναι να βγει η χώρα από την κρίση με μείωση φόρων και επενδύσεις, καθώς και με ανάπτυξη και δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Διαφορετική πολιτική από ΝΔ

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Telegraph, η ΝΔ θα ακολουθήσει διαφορετική εθνική πολιτική και θα επικεντρωθεί στη σύγκλιση των συμφερόντων μεταξύ των αγορών και των Ελλήνων, για πρώτη φορά από τότε που η χώρα βυθίστηκε στην κρίση.

«Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη θέτει ως πρώτη γραμμή της ατζέντας της την αποκατάσταση των σχέσεων της Ελλάδας με τις αγορές», αναφέρει η εφημερίδα και παραπέμπει σε παλιότερες δηλώσεις του ότι «η μοναδική μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η χώρα είναι ο τρόπος αύξησης των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ».

Ετσι θα έρθουν οι επενδύσεις

Η μείωση των φορολογικών βαρών και οι μεταρρυθμίσεις για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας θα καταστήσουν τη χώρα ελκυστική για να έρθουν επενδύσεις από το εξωτερικό, υποστηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως αναφέρει η Telegraph, η οποία, όπως σημειώνει, με τη μετεγκατάσταση της έδρας της ΝΔ ο πρόεδρος του κόμματος εξοικονόμησε 90.900 ευρώ μηνιαίως.



«Η κεντροδεξιά Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ, προτάσσοντας την αποκατάσταση της σχέσης της Ελλάδας με τις αγορές, μιας σχέσης που έχει τραυματιστεί», αναφέρει η Telegraph.

«Θέλει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών ο Μητσοτάκης»

Και συνεχίζει: «Ο Μητσοτάκης σχεδιάζει να κερδίσει την εμπιστοσύνη των δανειστών παρουσιάζοντας ένα ισχυρό "αναπτυξιακό story" το οποίο θα μπορεί να πουλήσει στους επενδυτές. Στη συνέχεια σχεδιάζει να ζητήσει από τους δανειστές της Ελλάδας να αφήσουν περισσότερο "χώρο" στη χώρα για να "αναπνεύσει" και να μειώσει και να ελαφρύνει την πίεση που αισθάνονται οι Έλληνες οι οποίοι έχουν υποφέρει από την ύφεση».

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία -και μετά την άνετη νίκη της στις ευρωεκλογές- μπορεί να κερδίσει με καθαρή πλειοψηφία την επόμενη Κυριακή, με μια διαφορά 8-10 μονάδων μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ. «Ο Μητσοτάκης μπορεί να μοιάζει με μια επιστροφή στην προ κρίσης περίοδο, αλλά οι Έλληνες θέλουν να ζήσουν κανονικά μετά από οδυνηρά χρόνια κάτω από τη ριζοσπαστική αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και αυστηρούς όρους διάσωσης», συνεχίζει το δημοσίευμα.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Μητσοτάκη

«Με ελάχιστο δημοσιονομικό περιθώριο ελιγμών, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Μητσοτάκη θα μπορούσε να είναι η φήμη του στους επενδυτές», αναφέρει η Telegraph, τονίζοντας πως ήδη το κλίμα στην αγορά έχει αρχίσει να αλλάζει, αφού «η απόδοση των 10ετών ομολόγων στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει σε χαμηλά επίπεδα ρεκόρ και θα μπορούσε να βυθιστεί κάτω από την απόδοση των ομολόγων αναφοράς της Ιταλίας. Τα κόστη δανεισμού για την κυβέρνηση είναι σχεδόν εννέα φορές χαμηλότερα απ' ό,τι στα υψηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια της ταραχώδους εκκίνησης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

«Ο ηγέτης της Νέας Δημοκρατίας είναι τουλάχιστον ενήμερος για την ανάγκη να εδραιωθεί πρώτα η αξιοπιστία και στη συνέχεια ίσως να αναζητήσει δημοσιονομικό χώρο», λέει ο Ηλίας Παπαϊωάννου, καθηγητής Οικονομικών στο London School of Business.

Επέκταση ηλεκτρονικών συναλλαγών

Ένας άλλος τρόπος για να προκύψουν έσοδα είναι η επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, σύμφωνα με όσα είπε η κυρία Ζαχαράκη στην Telegraph, η οποία επικαλείται και μελέτη του ΙΟΒΕ που εκτιμά ότι εάν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές φτάσουν στο μέσο όρο της ΕΕ, τα έσοδα από ΦΠΑ θα αυξηθούν κατά 21% ή κατά 3,3 δισ. ευρώ.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η λογική της μετάβασης σε χαμηλότερη φορολογία θα μειώσει και τα κίνητρα για φοροδιαφυγή. Στόχος είναι, όπως λέει η κυρία Ζαχαράκη στην Telegraph, «να επιτύχουμε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4% και να δημιουργήσουμε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Μόλις γίνει καθαρό ότι είμαστε αποφασισμένοι για δουλειά θα ζητήσουμε από τους εταίρους μας να διαπραγματευτούμε εκ νέου τους στόχους για τον προϋπολογισμό μετά το 2020, με το μεγαλύτερο μέρος του χώρου που θα δημιουργηθεί να κατευθύνεται σε νέες μειώσεις φόρων».