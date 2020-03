Winners: Το νέο εστιατόριο της Αθήνας είναι αφιερωμένο στους vegan και βρίσκεται σε ένα από τα πιο παλιά ξενοδοχεία της πόλης

Η νέα γαστρονομική άφιξη στην Αθήνα ακούει στο όνομα «Winners» και είναι αφιερωμένη στους φανατικούς οπαδούς της vegan διατροφής.

To Winners βρίσκεται στο ισόγειο του «Νiki Athens Hotel», ενός εκ των παλαιότερων ξενοδοχείων της Αθήνας. Απέναντί του, βρίσκεται και το «4 Seasons», μια από τις πρώτες αγορές βιολογικών προϊόντων, από όπου γίνονται και οι βασικές προμήθειες για την κουζίνα. Εμπνευστής του εγχειρήματος είναι ο Άλκης Μιχαήλ, στην οικογένεια του οποίου ανήκει το ξενοδοχείο. «Στο Λονδίνο όπου σπούδαζα, έγινα vegan κι άρχισα να ασχολούμαι με αυτή την κουζίνα. Λόγω του πατέρα μου που είχε ένα θέμα υγείας γύρισα πίσω και έτσι ξεκινήσαμε την ανακαίνιση του ξενοδοχείου. Εκείνη την περίοδο κυκλοφορούσα πολύ στο κέντρο και συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχουν πολλά vegan μέρη, όπου μπορείς να φας καλά και ποιοτικά» δηλώνει μεταξύ άλλων ο ιδιοκτήτης.

Το «Winners» ξεκινά από νωρίς με υγιεινό πρωινό και συνεχίζει με all day γεύσεις: το not a cheese burger με φυτικό μπιφτέκι της Beyond Meat, κέτσαπ από goji berry, μαγιονέζα από ρεθίβι και πίκλα κρεμμυδιού ή το mac n cheese με μπέικον καρύδας και σάλτσα κρεμώδους τυριού από καρύδια και αμύγδαλο, είναι στα must του καταλόγου.

Διαβάστε περισσότερα για το μαγαζί και δείτε φωτογραφίες, στο Bovary.gr.