Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας στην Αθήνα -10+1 επιλογές από ταβέρνες, ως πάρτι - iefimerida.gr

Μπορεί το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας να είναι η ιδανική αφορμή για μια απόδραση από την καθημερινότητα, όμως, όσοι μείνετε στην Αθήνα δεν θα περάσετε καθόλου άσχημα.

Πάρτι, κούλουμα, δωρεάν εκδηλώσεις, μασκαράδες, χαρταετοί και τέχνη, γεύσεις και μουσική για όλους. Το πρόγραμμα είναι πλούσιο και για όλα τα γούστα. Ιδού ιδέες και προτάσεις για να μην βαρεθείτε καθόλου.

Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας στην Αθήνα -Προτάσεις για εκδηλώσεις

Ολοήμερο πάρτι το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου στην Τεχνόπολη

Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, μικροί και μεγάλοι δίνουν ραντεβού στην Τεχνόπολη όπου από το πρωί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, θα στηθεί μια μεγάλη αποκριάτικη γιορτή για όλους.

Από τις 11:00, ο ραδιοφωνικός σταθμός της πόλης Αθήνα 9.84 κατεβαίνει με το βανάκι του στην Κεντρική Αυλή και εκπέμπει ζωντανά, με μουσική και συνεντεύξεις, ενώ μέχρι τις 17:00, τα παιδιά έχουν την τιμητική τους, απολαμβάνοντας ευφάνταστες και διασκεδαστικές δράσεις: εικαστικά εργαστήρια για μικρούς μασκαράδες και μικρούς καλλιτέχνες, κυνήγι θησαυρού, face-painting και bubble-parade στους χώρους της Τεχνόπολης.

Παράλληλα, αγαπημένοι καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα δίνουν ραντεβού στην Κεντρική Αυλή, από νωρίς το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, για να ξεσηκώσουν το κοινό με τις συναυλίες τους.

Οι μοναδικοί Locomondo ανοίγουν το συναυλιακό πρόγραμμα (13:00) και δίνουν τον παλμό με ένα δυνατό ζωντανό πρόγραμμα, ενώ ο ταλαντούχος Σπύρος Γραμμένος με τη χαρακτηριστική πρόζα και το αστείρευτο χιούμορ θα μάς παρασύρει σε μουσικά μονοπάτια, γεμάτα εκπλήξεις (17:00). Οι εκρηκτικοί Polkar έρχονται με πολλή διάθεση για να στήσουν ένα γλέντι που υπόσχεται άφθονο κέφι και ατέλειωτο χορό (19:00), ενώ ο μετρ της διασκέδασης, ο περφόρμερ Τόνι Σφήνος, μάς καλεί στο απόλυτο αποκριάτικο πάρτι (21:00).

Αμέσως μετά, η διασκέδαση μεταφέρεται στο Μηχανουργείο, όπου ο ραδιοφωνικός σταθμός Best 92.6, σε συνεργασία με το This is Athens του Δήμου Αθηναίων, φέρνει για μία και μοναδική βραδιά το δικό του καρναβάλι στην Τεχνόπολη.

Από τις 22.00 έως τις 02.00, μια σειρά καταξιωμένων Djs και ραδιοφωνικών παραγωγών «μασκαρεύουν» τον ήχο τους και μάς προσκαλούν να υποδυθούμε τον δικό μας, αγαπημένο ήρωα, με ή χωρίς αποκριάτικη στολή.

Πού: Τεχνόπολη, Πειραιώς 100, Αθήνα

Κυριακή της Αποκριάς στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Την Κυριακή της Αποκριάς, στις 26 Φεβρουαρίου, από τις 18:00 το απόγευμα έως τις 23:00 το βράδυ, κορυφαίοι συλλέκτες και Djs της πόλης, μάς προσκαλούν στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για να διασκεδάσουμε με αυθεντική ντίσκο μουσική, με πρωτοβουλία του This is Athens. Οι δισκοθήκες ανοίγουν και γεμίζουν την Αγορά με τις καλύτερες μουσικές στιγμές των θρυλικών club των early ‘70s.

Πού: Δημοτική Αγορά Κυψέλης, Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα

Καθαρά Δευτέρα στον Λόφο Φιλοπάππου

Η μεγάλη γιορτή του καρναβαλιού στην πόλη κορυφώνεται την Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου, παραδοσιακά στον Λόφο του Φιλοπάππου με το πέταγμα του χαρταετού σε ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι με την τραγουδίστρια Γωγώ Τσαμπά.

Πού: Λόφος Φιλοπάππου, Φυλής 215, Αθήνα

Καθαρά Δευτέρα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Για ακόμα μία χρονιά, το ΚΠΙΣΝ γιορτάζει τα Κούλουμα με μια συναυλία που τιμά την ελληνική μουσική και χορευτική παράδοση. Χαρταετοί, χρώματα και μουσική μας προσκαλούν να υποδεχτούμε την Σαρακοστή και την άνοιξη.

Την Καθαρά Δευτέρα, από τις 12:00 μέχρι τις 15:00, ο καθηγητής εθνομουσικολογίας Λάμπρος Λιάβας επιμελείται και παρουσιάζει στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος ένα πανόραμα της ελληνικής μουσικής και χορευτικής παράδοσης, με παραδοσιακούς ήχους και ρυθμούς. Αποκριάτικα γαϊτανάκια και μιμικοί χοροί μπλέκονται με συρτά, καλαματιανά, καγκέλια και τσάμικα, ηπειρώτικα πωγωνίσια, θρακιώτικα ζωναράδικα, πολίτικα χασάπικα, σμυρναίικους καρσιλαμάδες, νησιώτικους μπάλους και ποντιακούς πυρρίχιους, κι εναλλάσσονται με ανοιχτή πρόσκληση για τη χορευτική συμμετοχή του κοινού.

Τον τόνο δίνουν ο κορυφαίος δεξιοτέχνης του βιολιού Νίκος Οικονομίδης με την τραγουδίστρια Κυριακή Σπανού, καθώς και η Κομπανία του Δημήτρη Κώτσικα μαζί με τα Χάλκινα της Κοζάνης και τον τραγουδιστή Ηλία Γάκο.

Στο γλέντι συμμετέχουν με ομάδες παραδοσιακών χορευτών οι «Γλεντιστάδες» από τον Μεσότοπο της Λέσβου και ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος «Χοροπαιδεία» (επιμέλεια: Βασίλης Καρφής - Μαρία Ζιάκα).

Πού: Πάρκο Σταύρος Νιάρχος,Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα

Αποκριάτικες εκδηλώσεις και Κούλουμα με παραδοσιακό γλέντι στον Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά διοργανώνει εκδηλώσεις το τριήμερο της Αποκριάς για όλη την οικογένεια στην πλατεία Κοραή, καθώς και τα καθιερωμένα, παραδοσιακά Κούλουμα στην παραλία της Φρεαττύδας.

Κέφι, χορό, διαδραστικά παιχνίδια, χορευτικά και μουσικά δρώμενα, το μαγικό τρενάκι, παραδοσιακό γλέντι και σαρακοστιανά εδέσματα, πέταγμα χαρταετού, εναέριο show τεράστιων χαρταετών, είναι ορισμένες μόνο από τις δράσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου στις 11:00 ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά, διοργανώνει το 1ο Πειραϊκό Καρναβάλι στο κέντρο του Πειραιά. Χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα, μασκαράδες και ένα μαγικό τρενάκι θα περιμένουν μικρούς και μεγάλους μπροστά από το Δημαρχείο Πειραιά. Στο πιο πολύχρωμο αποκριάτικο πάρτυ, μπαλόνια, μάσκες, σερπαντίνες και σφυρίχτρες θα γεμίσουν την πόλη χρώματα και μουσικές.

Την επόμενη ημέρα, Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 11:00 -15:00, το κέφι μεταφέρεται στην πλατεία Κοραή. Οι μικροί φίλοι θα ζήσουν όμορφες στιγμές με το γαϊτανάκι της χαράς, με το εργαστήρι Ζωγραφικής, με Face Painting από το ΙΕΚ ΑΛΦΑ, με διαδραστικό παραμύθι και μπαλονοκατασκευές, ενώ θα λάβουν μέρος σε διαγωνισμό στολής και χορού.

Παράλληλα οι ξυλοπόδαροι, τα «μαγικά» show και οι αποκριάτικες μελωδίες από την Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών του Δήμου θα δημιουργήσουν γιορτινή ατμόσφαιρα σε ένα μεγάλο αποκριάτικο πάρτυ στο κέντρο του Πειραιά.

Ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας 11:30 – 14:30, ο Δήμος Πειραιά γιορτάζει τα Κούλουμα με το πέταγμα του χαρταετού στην παραλία της Φρεαττύδας και προσκαλεί τους Πειραιώτες κι όχι μόνο, σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι, με σαρακοστιανά εδέσματα, χορό, μουσική και τραγούδι με την Χαρά Βέρρα και την ορχήστρα της.

Φαλληφόρια στο Μουσείο της Ακρόπολης

Τα Φαλληφόρια,-πρόγονος της Κωμωδίας και των σύγχρονων καρναβαλικών εθίμων- είναι ένα ξεχωριστό πολιτιστικό διαδραστικό δρώμενο, που διοργανώνεται φέτος, μετά από 3 χρόνια ανάπαυλας όλων των καρναβαλικών δρωμένων λόγω κορωνοϊού. Για 7η χρονιά, ο Σύλλογος Έρευνας και Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού, αναβιώνει ξανά αυτή την ξεχωριστή γιορτή χαράς και καλωσορίσματος της άνοιξης, το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.

Ένα ξεχωριστό πολιτιστικό λαϊκό διαδραστικό δρώμενο, απόρροια ενδελεχούς έρευνας και με προσεκτική απόδοση που αγγίζει την πειραματική αρχαιολογία. Ένα δρώμενο που από το 2014 έχει κατακλύσει το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και έχει κατακτήσει με το κέφι και την ζωντάνια του όλο τον κόσμο. Πρόκειται για έναν εύθυμο πολυπληθή θίασο από Μαινάδες, Σατύρους, Σειληνούς, Γλεντοκόπους και Βαυβώγριες, με επικεφαλής τον εξάρχοντα ηθοποιό-Διόνυσο, που περπατά και χορεύει στα σοκάκια της Πλάκας, ξεκινώντας από το Μουσείο Ακροπόλεως και καταλήγοντας στο αρχαίο νεκροταφείο Κεραμεικού. Την πομπή συνοδεύει βακχική μουσική από άσκαυλους (γκάιντες), πίπιζες, αυλούς, νταούλια και αλλά κρουστά, ενώ ενδιάμεσα πραγματοποιούνται στάσεις – στο Μουσείο Ακροπόλεως, στη Ρωμαϊκή Αρχαία Αγορά, στην Πλατεία Μοναστηρακίου, στο Θησείο και τον Κεραμεικό, όπου παρουσιάζονται στο κοινό κωμαστικοί χοροί, τραγούδια, μικρά αριστοφανικά αποσπάσματα και σκωπτικά δρώμενα.

Έτσι, με χορούς, τραγούδια, αλλά και αρκετό κρασί από τους σταφυλοχυμούς του Διονύσου η πομπή με σατιρική ευπρέπεια γίνεται ένα με τον κόσμο, προσφέροντας χαρά, αλλά και μια ουσιαστική αυθεντική πινελιά Ελληνικού Πολιτισμού.



Τα Φαλληφόρια όπως τελούνταν κατά την αρχαιότητα, ήταν εορταστική πομπή, μέρος των Διονυσίων, προς τιμή του Διονύσου. Οι εορταστικές εκδηλώσεις αυτού του είδους αποτέλεσαν τον πυρήνα για την γένεση της κωμωδίας, όπως αναφέρεται σε πολλές πηγές (Πλούταρχος, Περί φιλοπλουτίας 527d, Αριστοτέλους Περί ποιητικής 1449a, στίχοι 9-15).

Φέτος η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, ξεκινώντας στις 18:30 από το Μουσείο Ακροπόλεως.

Μπορείτε να ακολουθήσετε τη διαδρομή της πομπής (Μουσείο Ακροπόλεως, Πλάκα, Αρχαία Αγορά, Μοναστηράκι, Θησείο, Κεραμεικός) ή ακόμη και να συμμετέχετε μεταμφιεσμένοι.

Πού: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Αθήνα

Τα καλύτερα αποκριάτικα parties για χορό και μουσική

Carnival Parties στο Gazarte

Το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου και την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου τα μοναδικά carnival parties του Gazarte Roof Stage επιστρέφουν!

Ειδικότερα, το Σάββατο καταλαμβάνουν το Roof Stage οι 48ORES, οι ειδικοί του live clubbing, για να σας ταξιδέψουν από τα 80’s και 90’s pop έως τα λατινοαμερικάνικα rumba dance και τα σημερινά pop hits που ακούγονται στο ραδιόφωνο και την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου οι Swingin’ Cats αναλαμβάνουν την διασκέδασή και δημιουργούν το απόλυτο μουσικό σκηνικό με ρετρό διάθεση, διασκευές και σκηνικά βγαλμένα από τις αγαπημένες μας σαπουνόπερες. Το καρναβαλικό υπερθέαμα θα ολοκληρωθεί και τις δυο βραδιές με τους DJs του Gazarte που θα συνεχίσουν σε ξέφρενους ρυθμούς!

Dress Code: SOAP OPERA GLAM – Υπερμεγέθεις βάτες, pieces με ΠΟΛΛΗ παγιέτα, πολύχρωμα prints και λαμπερά αξεσουάρ. Δεκτά και ολόσωμα κόκκινα μαγιό για τους fans του Baywatch.

Πού: Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 34, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 3460347

2 σε 1 μασκέ πάρτι - Fuzz Live Music Club

Οι Trashformers ετοιμάζουν στο Fuzz Live Music Club το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου ένα 2 σε 1 «ονειρικό» μασκέ πάρτι, γεμάτο ευφάνταστα μασκαρέματα, σερπαντίνες και χορό μέχρι το πρωί.

Αυτό σημαίνει ότι όσοι το επιλέξουν για την αποκριάτικη έξοδό τους θα πρέπει να δημιουργήσουν τα δικά τους απίθανα… crossover συνδυάζοντας δύο στολές σε μία και φυσικά να βάλουν τα δυνατά τους, γιατί την καλύτερη στολή την περιμένει μία μεγάλη έκπληξη!



Πού: Fuzz Live Music Club, Πειραιώς 209 & Πατρ. Ιωακείμ 1, Ταύρος

Ταβερνάκια στην Αθήνα για την Καθαρά Δευτέρα

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, οργανώστε μια μεσημεριανή εξόρμηση για φαγητό μετά το καθιερωμένο πέταγμα του χαρταετού της Καθαρής Δευτέρας, σε κάποιο από τα αθηναϊκά ταβερνάκια. Μερικές αγαπημένες μας διευθύνσεις είναι οι παρακάτω:

Ιωλκός

Οταν μιλάμε για #seafoodlovers, που γράφουν και στο Instagram, η Ιωλκός έρχεται πρώτη στο μυαλό. Στο φιλόξενο και φωτεινό περιβάλλον, τα πιάτα μυρίζουν θάλασσα και μπορούν να ικανοποιήσουν τους απανταχού ψαροφάγους με απαιτήσεις.

To νέο πιάτο με κυδώνια και μύδια φρικασέ με φρέσκια χόρτα εποχής!

Πίσω από τις γαστρονομικές δημιουργίες βρίσκεται ο σεφ Γιάννης Λιάκου, ο οποίος με μεράκι έστησε ένα μενού που απογειώνει τη παραδοσιακή κουζίνα και βασίζεται στα ποιοτικά υλικά. Βάλτε στο τραπέζι σας γυαλιστερές, κυδώνια και στρείδια, δροσερή αχινοσαλάτα και συνοδεύστε με φάβα Σαντορίνης ή Σχοινούσας και τριλογία ταραμοσαλάτας. Σκέτο όνειρο για την Καθαρά Δευτέρα.

Πού: Ιωλκός, Ζέππου 15 Γλυφάδα

Τσιπουρομανία

Στα βόρεια το τσίπουρο έχει την τιμητική του στην Βολιώτικη Τσιπουρομανία. Το παρεΐστικο περιβάλλον θυμίζει κάτι από τα φημισμένα τσιπουράδικα του Βόλου. Την Καθαρά Δευτέρα τα τραπέζια στρώνονται και ετοιμάζονται να γεμίζουν φρεσκότατα θαλασσινά.

Το φημισμένο χταπόδι σαγανάκι φτάνει στο τραπέζι και συμπληρώνεται με μύδια μπεκρή μεζέ, καλαμάρι μεθυσμένο και κριθαρότο με γαρίδες.

Πού: Τσιπουρομανία, Τατοΐου 129 Μεταμόρφωση

Ψαροταβερνάκι Τράτα

Ενα ψαροφαγικό διαμαντάκι βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας. Το Ψαροταβερνάκι Τράτα σερβίρει εδώ και χρόνια τη θάλασσα στο πιάτο και αποτελεί στέκι των απανταχού καλοφαγάδων. Ο χώρος θυμίζει νησί με τις λευκές και γαλάζιες καρέκλες που έχουν ονόματα νησιών να ξεχωρίζουν.

Οι μακαρονάδες με όστρακα αποτελούν λατρεμένο φαγητό και φυσικά δεν γίνεται να απουσιάζουν από την Καθαρά Δευτέρα, όπως άλλωστε και το κριθαρώτο με μελάνι σουπιάς. Δοκιμάστε κυδώνια αλλά και γίγαντες φούρνου.

Πού: Θεμιστοκλέους 8 & Νικηταρά 9, Αθήνα