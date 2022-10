Τρία ελληνικά μπαρ στα 50 καλύτερα του κόσμου, ποια είναι [εικόνες] - iefimerida.gr

Η λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο μόλις κυκλοφόρησε και σε αυτήν φιγουράρουν τρία ελληνικά μπαρ και μάλιστα στην Αθήνα.



Η πρώτη έκπληξη στην φετινή λίστα είναι το γεγονός πως ούτε το Λονδίνο ούτε η Νέα Υόρκη κατέκτησαν την κορυφή κι αυτό γιατί το καλύτερο μπαρ στον κόσμο για το 2022 βρίσκεται στην Βαρκελώνη και λέγεται Paradiso. Είναι μάλιστα η πρώτη φορά από τότε που δημιουργήθηκε αυτή η λίστα, που ένα μπαρ εκτός Νέας Υόρκης ή Λονδίνου κατακτά την πρώτη θέση.



Το Paradisο είναι ένα speakeasy μεσογειακού στυλ, στο οποίο μπαίνει κανείς από την πόρτα – ψυγείο ενός μπαρ με παστράμι στη μοντέρνα συνοικία El Born της Βαρκελώνης. «Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να κερδίζεις. Θα δουλέψουμε σκληρά για να ανταποκριθούμε στο να είμαστε οι καλύτεροι και να τηρήσουμε τις αρχές μας. Τα κοκτέιλ μας προσπαθούν να ωθήσουν τη δημιουργικότητα» δήλωσε ο συνιδρυτής Τζιάκομο Τζανότι.



Η φετινή λίστα με τα καλύτερα μπαρ του κόσμου απαρτίζεται από τέσσερα ισπανικά, με την Ιταλία να κάνει επίσης μια ισχυρή εμφάνιση και την Νάπολη να μπαίνει για πρώτη φορά στην 50άδα, όπως και η Φλωρεντία αλλά και η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, η Λισαβόνα.



Τρία ελληνικά στα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο

Όσο για την Ελλάδα, ενώ μέχρι πέρυσι δύο ήταν τα μπαρ που έμπαιναν στην λίστα ετησίως, φέτος προστέθηκε ένα ακόμη, κι αυτό στην Αθήνα. Πρόκειται φυσικά, για το The Clumsies, που βρέθηκε στην 19η θέση, το Baba au Rum (στην 20η θέση) και την νέα άφιξη στη λίστα, το «Line» που κατέκτησε την 31η θέση. Τι αναφέρει όμως η λίστα για καθένα από τα ελληνικά αυτά μπαρ



The Clumsies

Με τη λίστα κοκτέιλ παγκόσμια κλάσης, το υπέροχο φαγητό και την ζεστή ελληνική φιλοξενία, το The Clumsies είναι το μπαρ που θα θέλατε να βρίσκεται στη γειτονιά σας. Το κεντρικό all day bar της Αθήνας έχει την ικανότητα να μεταμορφώνεται αβίαστα από ένα άνετο μέρος κατά τη διάρκεια της ημέρας σε ένα ήσυχο νυχτερινό στέκι αλλά και ένα κανονικό πάρτι.



Αυτό οφείλεται εν μέρει στο σκηνικό του: από το statement μπαρ μπροστά, τη βεράντα στο πίσω μέρος και το ιδιωτικό μπαρ και το τραπέζι μπιλιάρδου αφού ανέβετε μια φαρδιά σκάλα, ο επισκέπτης αισθάνεται πάντα σαν στο σπίτι του. Αλλά το πραγματικό κόλπο εδώ, αν υπάρχει, είναι το πόσο φυσικά έρχονται όλα αυτά στους συνιδιοκτήτες Βασίλη Κυρίτση και Νίκο Μπακούλη και στην ομάδα τους με επικεφαλής τον head bartender Νίκο Σουρμπάτη και την bar manager Γεωργία Γεωργακοπούλου.



The Clumsies

Το τρέχον μενού εξερευνά τα συναισθήματα που νιώθουμε σε ένα μπαρ: Ευτυχία, ενθουσιασμό και τρυφερότητα. Αλλά το First Coffee, από το Excitement παίζει με διαφορετικές θερμοκρασίες καβουρδίσματος της εκχύλισης του καφέ για να δημιουργήσει ένα παιχνίδι με το Dry Martini, ενώ το Another Colada, διαστρεβλώνει μια Pina Colada χρησιμοποιώντας παλαιωμένο mezcal, milk kefir και ανανά. Ως βετεράνος πλέον της λίστας, το The Clumsies δεν αλλοίωσε τα πιστεύω του και παραμένει πάντα φιλόξενο, έξυπνο αλλά κυρίως πολύ, πολύ διασκεδαστικό.

Διεύθυνση: Πραξιτέλους 30

Baba Au Rum 



Για 14η χρονιά, το Baba au Rum της Αθήνας συνεχίζει να ηγείται των τάσεων σε αυτό που έχει γίνει γρήγορα μια από τις πρωτεύουσες των κοκτέιλ της Ευρώπης. Το μυστικό πίσω από την αντοχή του μπαρ βρίσκεται στο άψογο γούστο του διευθυντή και ιδιοκτήτη Θάνου Προύναρου, του οποίου η αγάπη για τα μοντερνιστικά κινήματα του Bauhaus, του Dada και της πρωτοπορίας είναι αισθητή στη διακόσμηση και τις ευαισθησίες του μπαρ. Έχει μια αίσθηση τροπικού, αλλά παράλληλα παραμένει αστικό, ζωντανό και αυθεντικό.

Κοκτέιλ στο Baba au Rum

Ακόμα και το χειροποίητο μενού είναι δείγμα ομορφιάς αλλά είναι το περιεχόμενο που πραγματικά λάμπει. Κατά κύριο λόγο ένα μπαρ που ειδικεύεται στο ρούμι, το Baba δεν τσιγκουνεύεται το υλικό, διαθέτοντας 400 ετικέτες ρούμι. Ο κατάλογος Rum Society περιστρέφει κλασικά και τροπικά ποτά, ενώ το μενού Avant Garde κοιτάζει μπροστά και φέρνει άλλα αποστάγματα. Δοκιμάστε το De Stijl Silver Fizz με pisco, κεράσια, λάιμ, βερμούτ με κόκκινα μούρα και σόδα ανανά - το τέλειο δροσιστικό. Το μπαρ επεκτάθηκε πρόσφατα με την ομάδα να ανοίγει ένα εξειδικευμένο καφενείο και ένα ζαχαροπλαστείο εμπνευσμένο από κοκτέιλ, το In Love Again, σε έναν χώρο απέναντι - κάνοντας επιτέλους δυνατή την κατανάλωση ενός baba au rhum από το Baba au Rum.

Διεύθυνση: Κλειτίου 6

Line 



Το Line είναι το νέο εγχείρημα του Βασίλη Κυρίτση και του Νίκου Μπακούλη (τα βασικά πρόσωπα πίσω από το The Clumsies) και του Δημήτρη Νταφόπουλου, ιδιοκτήτη μιας ελληνικής μάρκας μίξερ. Βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Αθήνας, το κτίριο φιλοξενούσε μια γκαλερί τέχνης και έχει μια βιομηχανική εμφάνιση και αίσθηση με φυσικά υλικά, απίστευτα ψηλά ταβάνια και έναν όμορφο κήπο γεμάτο δέντρα. Το Line αντλεί την έμπνευσή του από το δυναμικό και φυσικό ταξίδι της ζύμωσης, την εποχικότητα των προϊόντων, την έννοια της βιωσιμότητας και τη συνέργεια με μικρούς Έλληνες παραγωγούς. Δίνοντας έμφαση στα απροσδόκητα υλικά και την ανορθόδοξη επεξεργασία, το Line φτιάχνει τα δικά του «κρασιά» από φρούτα, μπύρα και χειροποίητο ψωμί.

Τα συστατικά ανταλλάσσονται μεταξύ των συνταγών, δημιουργώντας έναν ασυνήθιστο κατάλογο κλασικών κοκτέιλ με ένα twist, χρησιμοποιώντας υποπροϊόντα κρασιού, όπως ξηρό και γλυκό βερμούτ, σύμφωνα με το κίνημα μηδενικών αποβλήτων. Το Line αφορά επίσης τη δημιουργία μιας μεγαλύτερης κοινότητας δημιουργικών μυαλών- μια συνεργασία διαφορετικών βιομηχανιών που συναντιούνται σε ένα σπίτι και δημιουργούν κάτι μοναδικό.

Διεύθυνση: Αγαθοδαίμονος 37

Ο κήπος του Line

Η λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ στον κόσμο