Στη Θεσσαλονίκη η μεγαλύτερη γιορτή μπέργκερ

Το μεγαλύτερο ελληνικό φεστιβάλ φαγητού, αφιερωμένο στο μπέργκερ, ανοίγει τις πύλες του αύριο, Παρασκευή 31 Μαΐου, στη ΔΕΘ.

Το «Burger Fest» είναι το πρώτο και μεγαλύτερο ελληνικό food festival αφιερωμένο στο μπέργκερ, που έγινε ήδη θεσμός στην Αθήνα. Ξεκίνησε το 2016, αλλά από πέρυσι φιλοξενείται και στην Θεσσαλονίκη.

Από την Παρασκευή 31 Μαΐου έως και την Κυριακή 2 Ιουνίου, η καρδιά του «Burger Fest» θα χτυπά στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ, με την γιορτή να αρχίζει στις 5 το απόγευμα της Παρασκευής και να διαρκεί ως μέχρι τα μεσάνυχτα. Το Σάββατο και την Κυριακή αρχίζει στις 13.00 και ολοκληρώνεται επίσης τα μεσάνυχτα.

Στην Αθήνα πριν λίγες ημέρες, έγινε το ετήσιο food festival στο Γκάζι, όπου ο κόσμος μπορούσε να απολαύσει μπέργκερ, αλλά και φαγητά από διάφορα σημεία του πλανήτη.

Μπέργκερ και μουσική

«Δεν είναι μόνο οι γεύσεις και οι επιλογές στο φαγητό που θα έχει τη δυνατότητα να χαρεί ο επισκέπτης», ανέφερε ο Φώτης Λιάπης, εκ των διοργανωτών του φεστιβάλ.

«Συμμετέχουν περισσότερα από 12 μπεργκεράδικα και pop up καταστήματα με επιλογές για χορτοφάγους και για άτομα που αποφεύγουν τη γλουτένη ενώ παράλληλα θα υπάρχουν διάφορες δράσεις και μουσικές εκδηλώσεις. Την πρώτη μέρα θα απολαύσουμε τον International Showman Tonis Sfinos μαζί με τον αγαπημένο Joey, τη δεύτερη τους δυναμικούς My Excuse και Vanilla The Band, ενώ η τρίτη μέρα κλείνει εκρηκτικά με Dub Pistols και 63 High», συμπλήρωσε, για τις εκδηλώσεις που θα γίνουν παράλληλα.

Στο φεστιβάλ των μπέργκερ θα μετέχουν δέκα από τα κορυφαία μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, ενώ η είσοδος θα είναι στα 5 ευρώ για τον καθένα, στην οποία περιλαμβάνεται μια μπύρα για τους ενήλικες και ένα αναψυκτικό για τους μικρότερους. Τα παιδιά μέχρι εννέα ετών θα μπαίνουν δωρεάν.