Πρωτομαγιά στην Αθήνα: Παραδοσιακά γλέντια, πικ νικ και εκδηλώσεις σε τρία πάρκα της πόλης - iefimerida.gr

Ποιος είπε ότι δεν μπορούμε σήμερα να «πιάσουμε» το Μάη, σήμερα Πρωτομαγιά, ακόμα και αν βρισκόμαστε στην Αθήνα.

Ο δήμος Αθηναίων, η Περιφέρεια Αττικής αλλά και το ΚΠΙΣΝ πραγματοποιούν δράσεις από νωρίς αλλά και μουσικό πρόγραμμα με εκδηλώσεις για παιδιά και μεγάλους με δωρεάν είσοδο για την Πρωτομαγιά.

Πέρα από τις ανθοκομικές εκθέσεις που έχουν την τιμητική τους ο Δήμος Αθηναίων γιορτάζει στην Ακαδημία Πλάτωνος.

Πρωτομαγιάτικο πικ-νικ στην Ακαδημία Πλάτωνος

Είναι το δρώμενο με το οποίο ανοίγει ο κύκλος του μηνιαίου Athens City Festival, του μεγάλου φεστιβάλ που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων σε όλη την πόλη με πάνω από 200 δωρεάν δράσεις.

Το Athens Urban Picnic μάς καλεί στην Ακαδημία Πλάτωνος με εργαστήρια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά, επιστημονικό σόου με χημικές αντιδράσεις και πολλές σαπουνόφουσκες, dj sets αλλά και μια συναυλία το απόγευμα με μουσικούς απ’ το Ωδείο Musical Praxis, προσκαλώντας όλο τον κόσμο να στρώσει πετσέτα για πικνίκ στο μάλλον περισσότερο παραγνωρισμένο πάρκο του ευρύτερου κέντρου.

Για μία ολόκληρη ημέρα, στο πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν την άνοιξη και να απολαύσουν ψυχαγωγικές δράσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια, παιδικά shows, συναυλίες, πολλή μουσική από αγαπημένους παραγωγούς του HiT 88.9, Enlefko 87.7, RED 96.3 και άλλες εκπλήξεις.

Το Πρόγραμμα στην Ακαδημία Πλάτωνος

11:00–12:00

Live Dj set από τον HiT 88.9

11:15–12:00 & 13:00–13:45

‘’Γύρη Γύρη όλοι’’ από την ομάδα The Bee Camp

Εργαστήριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που εισάγει τα παιδιά στον θαυμαστό κόσμο των μελισσών και των φυτών, φωτίζοντας το ταξίδι της τροφής από το λουλούδι μέχρι και τον άνθρωπο.

11:30–14:30

Face Painting από την ομάδα Silya

(Ζωγραφική προσώπου και glitter tattoing που θα μεταμορφώνει τα πρόσωπα των παιδιών με εντυπωσιακά και ανοιξιάτικα χρώματα.)

12:00–13:00

«Αισωπομαχίες» από τη θεατρική ομάδα Μικρός Νότος

5 γνωστοί και πολυαγαπημένοι μύθοι του Αισώπου ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μικρών και μεγάλων, με αγνά χειροποίητα υλικά, διαδραστικά παιχνίδια, ζωντανή μουσική και τραγούδια με χιούμορ και απρόβλεπτες μεταμορφώσεις!

12:30–16:30

Δημιουργική απασχόληση από την ομάδα Parties2bremembered

Τα παιδιά ζωγραφίζουν και διακοσμούν μεγάλους καμβάδες με θέμα την άνοιξη, φτιάχνοντας παράλληλα το δικό τους collage φωτογραφιών, απαθανατίζοντάς το με κάμερα Polaroid.

13:00–16:00

Live Dj set από τον En Lefko 87.7

14:30–15:30

Bubble Show από τον Felipe

Ένα show γεμάτο σαπουνόφουσκες, που πετάνε στον ουρανό με παρέα τους μια παραμυθένια μουσική.

16:15–17:00

Science Show από τον Felipe

Ανατρεπτικό show που θα τραβήξει το ενδιαφέρον των παιδιών κάθε ηλικίας, με εντυπωσιακές χημικές αντιδράσεις, μαγικά υγρά που αλλάζουν χρώμα και αντικείμενα που αιωρούνται.

17:15–18:30

Live συναυλία από το Ωδείο Musical Praxis

18:30–20:00

Live Dj set από τον Red 96.3

Πρωτομαγιά στο ΚΠΙΣΝ

Σήμερα Δευτέρα 1η Μαΐου το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) γιορτάζει την Άνοιξη με μια μεγάλη γιορτή στο ανθισμένο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, μουσική, χορός, καγιάκ στο Κανάλι, δημιουργικά εργαστήρια ξεδιπλώνονται σε κάθε γωνιά του ΚΠΙΣΝ. Όλες οι εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το πρόγραμμα για την Πρωτομαγιά στο ΚΠΙΣΝ αναλυτικά:

Μουσική | Ξέφωτο / DJ set από τον LABEAST (11.00-12.30, 14.00-15.00) Bejeezus (12.30-14.00)

Το πάρτι ξεκινάει στις 11.00 με ένα χορευτικό DJ set από τον LABEAST. Στις 12:30, δίνουμε ραντεβού με τους Bejeezus στο Ξέφωτο, για μια συναυλία γεμάτη χορευτική μουσική.

Οι Bejeezus αποτελούν εδώ και αρκετά χρόνια ένα από τα πιο ξεχωριστά μουσικά συγκροτήματα pop χορευτικής μουσικής που καταφέρνουν να μετατρέψουν κάθε τους εμφάνιση σε ένα ασταμάτητο party. Οι ιδιαίτερες επιλογές τους από αγαπημένα τραγούδια, είτε περασμένων δεκαετιών ή πιο πρόσφατων ραδιοφωνικών hits, σε συνδυασμό με το spicy ηχόχρωμα που προσδίδουν τα πνευστά, σίγουρα δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα big band μουσικής πανδαισίας. Συνδυάζοντας ιδανικά μουσικές επιλογές που περνάνε από το latin στο swing και από την χορευτική pop σε classic rock n’ roll δημιουργούν το απόλυτο feelgood mood.

Αθλητισμός & Ευεξία / Καγιάκ στο Κανάλι

10.00-13.00, Κανάλι (από την πλευρά του Κέντρου Επισκεπτών) Η δραστηριότητα στοχεύει στην γνωριμία με το καγιάκ, ενώ συγχρόνως αποτελεί μια διαφορετική, κωπηλατική ξενάγηση στο ΚΠΙΣΝ! Έως 20 συμμετοχές ανά 30'. Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας.

Για ενήλικες και παιδιά 8 ετών και άνω. Για συμμετοχή παιδιών κάτω των 15 ετών, είναι απαραίτητη η συμμετοχή ενήλικα. Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

Δραστηριότητες για παιδιά /Face painting

11.00-15.00, Park Kiosk. Τα πρόσωπα μικρών και μεγάλων γεμίζουν με χρώματα και ευφάνταστα σχέδια στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος!

Δράση ανοιχτής ροής, ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Moutzoures

Εικαστικό εργαστήριο: Ο μαγικός κήπος της κυρίας Κουσάμα

11.00-15.00, Πευκώνας. Για παιδιά 4 ετών και άνω

Με αφορμή τις σειρές γλυπτών της Γιαγιόι Κουσάμα Flowers that bloom tomorrow/ Flowers that bloom at midnight δημιουργούμε φανταστικούς τρισδιάστατους κήπους μέσα στους οποίους μεγαλώνουν τα πολύχρωμα φυτά polka με το πιτσιλωτό φύλλωμά τους.

Έως 20 συμμετοχές (10 παιδιά και 10 συνοδοί) ανά slot. Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

Σχεδιασμός-υλοποίηση: Μιχαλίτσα Κοζακοπούλου, εικαστικός-παιδαγωγός

Υποστήριξη εργαστηρίου: Ντορίνα Φουντουλάκη, εικαστικός-κεραμίστρια

Bubble parade, 12.00-13.30, Ξέφωτο

Μια συμμετοχική παρέλαση με εκατομμύρια σαπουνόφουσκες! Χαρά, όνειρο, χαμόγελα και αμέτρητες στιγμές ανεμελιάς ζωντανεύουν μέσα από μια μετακινούμενη παρέλαση με σαπουνόφουσκες. Είσοδος ελεύθερη. Σχεδιασμός-Υλοποίηση: La Petite Marguerite

Πάρκο Τρίτση, φωτογραφία από την πασχαλινή γιορτή

Πρωτομαγιά στο Πάρκο Τρίτση

Πρωτομαγιά και η Περιφέρεια Αττικής σε συνδιοργάνωση με τους Δήμους Ιλίου και Αγ. Αναργύρων-Καματερού, καλεί όλους τους πολίτες στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης όπου από τις 12 νωρίς το μεσημέρι, θα μπορούν να απολαύσουν ένα πεντάωρο ζωντανό πρόγραμμα με λαϊκή και παραδοσιακή μουσική από το λαϊκό μουσικό συγκρότημα «Φαμίλια Γαλάνη».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα προσφερθεί φαγητό και θα μοιραστούν στους πολίτες εκατοντάδες γλαστράκια και λουλούδια τιμώντας συμβολικά την ημέρα της Πρωτομαγιάς, ενώ θα υπάρχει και δημιουργική απασχόληση για τα παιδιά, τα οποία θα μπορούν από το πρωί να φτιάχνουν μαγιάτικα στεφάνια.

Το λαϊκό μουσικό του συγκρότημα «Φαμίλια Γαλάνη» θα πλαισιώσει μουσικά την εκδήλωση με ρεπερτόριο από κλασικά Ελληνικά τραγούδια των καταξιωμένων συνθετών μας, περιλαμβάνοντας διάφορα είδη όπως έντεχνο, νέο κύμα, κλασικό λαϊκό, τραγούδια των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου, Μαρκόπουλου κ.ά., όπως επίσης και Ρεμπέτικα, Νησιώτικα, παραδοσιακά και παλιά λαϊκά.

Η είσοδος για τους πολίτες είναι ελεύθερη και θα πραγματοποιείται από τρεις εισόδους του Πάρκου και ειδικότερα από τις εισόδους της Σπ. Μουστακλή, της Λ. Δημοκρατίας (έμπροσθεν Βιολογικής Λαϊκής) και της Λ. Φυλής (Βόρεια Φυλής).