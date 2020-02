Aγιος Βαλεντίνος: 5+1 προτάσεις εξόδου για ερωτοχτυπημένους και μη -Πάρτι, συναυλίες

Ρομαντικές μουσικές, αγαπημένα 90's πάρτι, ιδέες για singles… Απ’ όλα έχουν οι προτάσεις μας για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Διαλέγετε, παίρνετε αλλά κυρίως διασκεδάζετε!

Η Δήμητρα Γαλάνη γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο στο Μέγαρο Μουσικής

Η Δήμητρα Γαλάνη παρουσιάζει την Παρασκευή 14 και το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου στις 8:30 το βράδυ στην Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών το αφιέρωμα «Έρωτα εσύ…», ένα ταξίδι στον χρόνο και στον κόσμο. Με δύο μουσικούς της νεότερης γενιάς, αλλά και εξαιρετικούς τραγουδιστές, την Κατερίνα Πολέμη και τον συνθέτη Ευστάθιο Δράκο, η Δήμητρα Γαλάνη δημιουργεί έναν υπέροχο ερωτικό διάλογο ανάμεσα σε τραγούδια που αποτελούν διεθνή διαχρονικά στάνταρντ (βραζιλιάνικα, ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά και κυρίως ελληνικά) και μιλούν κατευθείαν στην καρδιά, στο σώμα, στο μυαλό, στις αισθήσεις μας: ερωτικά και ποπ –με την ευρύτερη έννοια του όρου.

Φωτογραφία: Megaron.gr

Info: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα 14 & 15/02/2010, Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης, Τιμές 10€- 50€

Pantelis Benetatos Trio

Την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, γιορτάζουμε την αγάπη με μελωδίες που έχουν ως κεντρικό θέμα την έννοια του Έρωτα. Παρουσιάζοντας κομμάτια των κορυφαίων Αμερικανών συνθετών George Gershwin και Cole Porter από θεατρικά έργα και κινηματογραφικές ταινίες των δεκαετιών 1920-1940, το τρίο του πιανίστα Παντελή Μπενετάτου εγκαινιάζει τον δεύτερο κύκλο της ενότητας Jazz στο Μουσείο, που είναι αφιερωμένος σε μεγάλους συνθέτες μουσικής για κινηματογράφο.

Φωτογραφία: Facebook: B&E Goulandris Foundation / Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή @BEGoulandrisFoundation

Info: Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Ερατοσθένους 13, Αθήνα 14/02/2020, 20:30, Γενικό εισιτήριο: 20€, Εισιτήριο B&E Members: 16€

Era Musicale, Music of the Night στον Ιανό

Η crossover σοπράνο Μάνια Βλαχογιάννη και ο βαθύφωνος Βασίλης Ασημακόπουλος την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου ερμηνεύουν τραγούδια για την αγάπη και τον έρωτα από τα αριστουργήματα του μουσικού θεάτρου και της οθόνης (Φάντασμα της Όπερας, Les Miserables, Cats, Dracula, West Side Story, Romeo & Juliet, Jekyll & Hyde, Love Story, Αστέρι της Ερήμου κ.ά.).

Φωτογραφία: Facebook IANOS @IANOS.GR

Info: Ιανός, Σταδίου 24, 14/02/2020 21:30, 13€ είσοδος με κρασί ή μπύρα

Ο Σπύρος Γραμμένος γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο στον Σταυρό του Νότου

Oύτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Ούτε τέσσερις. Πέντε valentines days γιορτάζει φέτος Σπύρος ο Γραμμένος επειδή δεν το χορταίνει!Μαζί του η Μυρτώ Βασιλείου. Κρατάει τις παραδόσεις και οι καλεσμένοι του είναι μυστικοί και μυστηριώδεις.

Φωτογραφία: Facebook Stavros tou Notou / Σταυρος του Νοτου (Επίσημη Σελίδα) @StavrostouNotouOfficial

Info: Σταυρός του Νότου Plus – Φραντζή 14, Νέος Κόσμος, Από 14 Φεβρουαρίου για 5 Παρασκευές, 22:30, 13€ με κρασί ή μπύρα

Let’s be kissed!: Late night events… στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Φιλιά καυτά, φιλιά παθιασμένα, φιλιά επικίνδυνα, φιλιά πρώτα, φιλιά τελευταία, φιλιά αποχαιρετισμού, της καληνύχτας τα φιλιά, το φιλί της ζωής, το «Φιλί» του Klimt, το «Φιλί» του Ροντέν, το φιλί του Μπρέζνιεφ με τον Χόνεκερ, το φιλί της Madonna με την Britney, το φιλί του Ιούδα, a kiss with a fist, οι KISS και φυσικά ο Kiss FM 92.9: όλα χωράνε στο πιο ερωτικό Let’s be late! που έγινε ποτέ!

Φωτογραφία: Facebook:Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου/Industrial Gas Museum @IndustrialGasMuseum

Τι έχει το πρόγραμμα; Από τις 21:00, ραντεβού στο Παρατηρητήριο! Είσαι single; Τέλεια! Οπλίσου με την καλύτερη εκδοχή της προσωπικότητάς σου και ετοιμάσου για ένα ανατρεπτικό speed dating session, σε συνεργασία με την Speed dating for all! Οι κανόνες είναι απλοί: 5 λεπτά, 20 παρτενέρ, ένα κουδούνι κι αν το ενδιαφέρον είναι αμοιβαίο –πού ξέρεις;- μπορεί στο τέλος της βραδιάς να φύγεις in a relationship…

Info: Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, Πειραιώς 100, Γκάζι, 14/02/2020, 21:00, €5 είσοδος

Vhs 90's - 00's Valentine's Special Edition Shamone

Την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου στο Shamone θα γίνει ένα συλλεκτικό πάρτι αφιερωμένο στις αγαπημένες δεκαετίες του '90 και early 00's γεμάτο καρδούλες, έρωτα και όχι μόνο… άλλωστε οι μεγαλύτερες ερωτικές επιτυχίες γράφτηκαν εκείνη την εποχή!

Φωτογραφία: Facebook Shamone Club @shamoneclub

Πόσες φορές έχουμε τραγουδήσει με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, «Το τρένο» από την Άννα Βίσση ή «Το Κοριτσάκι» της Δέσποινας Βανδή; Στην τελική όμως γιορτή του έρωτα έχουμε… οπότε κάπου εκεί θα ηχήσει η Άντζελα Δημητρίου που θα λέει του «Αγοριού απέναντι πείτε του πως τον θέλω» και έτσι θα αλλάξουν όλα και θα γίνουν «Σκόνη και Θρύψαλα» όπως λέει και ο Στέφανος Κορκολής!

Info: Shamone Club, Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 46, 14/02/2020, 23:00