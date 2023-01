8 παραδοσιακά μαγειρεία για φαγητό «σαν της μαμάς» -Λαδερά, κοκκινιστά και σούπες - iefimerida.gr

Χειροποίητες πίτες, κοκκινιστά, σούπες και όσπρια είναι τα φαγητά που όταν τα απολαμβάνουμε στα κλασικά μαγειρεία μάς ξυπνούν όλες τις αισθήσεις.

Η εστιατορική σκηνή της Αθήνας τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει και έχει βελτιωθεί σημαντικά. Οι επιλογές είναι πολλές και ενδιαφέρουσες, από προτάσεις street food μέχρι έθνικ κουζίνες. Ωστόσο, υπάρχουν οι επιλογές που φαίνεται ότι είναι ξεκάθαρα μέσα στο DNA μας και κάθε φορά που θα απολαμβάνουμε παραδοσιακά ελληνικά φαγητά μάς ξυπνούν παιδικές αναμνήσεις από οικογενειακά τραπέζια.

Ο λόγος για τα μαγειρεία της Αθήνας, όπου μέσα από τις παχουλές βαριές κατσαρόλες και τα μεγάλα ταψιά βγαίνουν καθημερινά φαγητά, τα οποία τρώμε στο σπίτι της μαμάς. Λαδερά, κοκκινιστό κρέας, μουσακάς και χυλωμένη φασολάδα είναι φαγητά απόλυτα συνδεδεμένα με τις αναμνήσεις μας, καταφέρνοντας μέχρι σήμερα να ξυπνούν όλες τις αισθήσεις μας.

Όσο και να αλλάζει ο γαστρονομικός χάρτης της πόλης, τα παραδοσιακά μαγειρεία έχουν τη δική τους διαδρομή και δεν έχουν καταφέρει ποτέ να γίνουν ντεμοντέ. Αντίθετα, τα αναζητάμε με λαχτάρα κάθε φορά που θέλουμε να απολαύσουμε γνήσιο σπιτικό φαγητό.

Ήπειρος

Το παραδοσιακό μαγειρείο «Ήπειρος» είναι γνωστό για τη μαγειρίτσα του, και μάλιστα το Μεγάλο Σάββατο μπορείτε να φέρετε τη δική σας κατσαρόλα να γεμίσει με το φαγητό που τρώμε μετά την Ανάσταση. Εδώ θα βρείτε μαγειρίτσα όλο τον χρόνο και όχι μόνο, καθώς σερβίρει φαγητά που τρώμε στο σπίτι μας.

Στην «Ήπειρο» -το οινομαγειρείο είναι μέσα στη Βαρβάκειο Αγορά- θα βρείτε πολλές σούπες, κοτόπουσα και μοσχαρόσουπα από τα best sellers, αλλά και φαγητά ταψιού, όπως μουσακά, ενώ δεν λείπουν και τα κοκκινιστά.

Ολύμπιον

Το γνωστό μαγειρείο «Ολύμπιον» βρίσκεται στην περιοχή του Μετς και άνοιξε για πρώτη φορά το 2001, ενώ στο μενού κυριαρχούν τα σπιτικά φαγητά. Λαχανοντολμάδες, παστίτσιο, μουσακάς -από τους νοστιμότερους που θα βρείτε σε μαγαζί-, πιάτα με κοκκινιστό κρέας, μπιφτέκι και τώρα τον χειμώνα σούπες είναι μόνο μερικά από τα φαγητά που κυριαρχούν στον κατάλογο του μαγαζιού.

Αυθεντικές γεύσεις, καθόλου επιτηδευμένες με twist που δεν χρειάζονται όταν μιλάμε για παραδοσιακή ελληνική κουζίνα, και φαγητά που αλλάζουν ανάλογα την εποχικότητα θα βρείτε στο συγκεκριμένο μαγειρείο.

Διονύσης

Στον κεντρικό δρόμο της Ιασωνίδου, στην περιοχή του Ελληνικού, εδώ και 60 περίπου χρόνια βρίσκεται το αυθεντικό μαγειρείο «Διονύσης», όπου θα βρείτε νόστιμα μαμαδίστικα φαγητά.

Στη βιτρίνα θα βρείτε κατσαρόλες και ταψιά γεμάτα νόστιμα φαγητά που εναλλάσσονται με την εποχή , ενώ οι μερίδες που σερβίρονται στα τραπεζάκια ή θα πάρετε take away είναι τεράστιες, με τις τιμές να είναι value for money.

Σουτζουκάκια κοκκινιστά, καλαμαράκια τηγανητά, όσπρια, λαχανοντολμάδες και σούπες είναι από αυτά που δεν λείπουν από τον κατάλογο του μαγειρείου και θα επιστρέψετε ξανά για να τα γευτείτε με την πρώτη ευκαιρία.

Φιλίππου

Το εστιατόριο-μαγειρείο «Φιλίππου» στο Κολωνάκι είναι από τα πιο γνωστά και με ιστορία που ξεκινάει έναν αιώνα πριν -και μέχρι σήμερα καταφέρνει να σερβίρει αυθεντικά ελληνικά πιάτα.

Τυρόπιτα, φασολάδα και παστίτσιο είναι μόνο μερικά από τα πιάτα που κρατούν την παραδοσιακή τους συνταγή από γενιά σε γενιά, χωρίς να λείπουν και πιο μοντέρνες προτάσεις που γαργαλούν τον ουρανίσκο. Από τα best seller του μενού, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε το κοκκινιστό μοσχαράκι και το χοιρινό πρασοσέλινο.

Αυτόφωρο

Το «Αυτόφωρο» έγινε γνωστό για τον διάσημο πατσά του, τον οποίο μπορούσαν να τον απολαύσουν οι λάτρεις του είδους καθημερινά. Ωστόσο, το μαγαζί έγινε γνωστό και για τις σούπες που σέρβιρε μέχρι αργά το βράδυ με την κοτόσουπα να είναι από τα πιο νόστιμα πιάτα, όπως και η σούπα με βραστό μοσχάρι.

Καθημερινά θα βρείτε στο μενού πιάτα ημέρας, χωρίς να λείπουν κάποιες κλασικές επιλογές όπως πιάτα με ζυμαρικά, πιάτα με θαλασσινά και φυσικά όσπρια.

Το Αρχοντικό

Από το 1967 το «Αρχοντικό» σερβίρει μαμαδίστικα φαγητά με το μενού να ανανεώνεται καθημερινά και φυσικά να εναλλάσσεται ανάλογα την εποχή.

Μοσχαράκι γιουβέτσι, μακαρόνια με κιμά, κοτόσουπα και γίγαντες είναι από τα φαγητά που υπάρχουν στα πιάτα ημέρας, χωρίς να λείπουν και πιο μοντέρνα πιάτα όπως κοτόπουλο με κάρι, αλλά και ψητά (κρέας και ψάρι) της ώρας.

Θεσσαλία

Από τα πιο κλασικά στέκια για μαγειρευτό φαγητό είναι η «Θεσσαλία» που άνοιξε το 1978 στην Κηφισιά και όλα αυτά τα χρόνια έχει το δικό της πιστό κοινό.

Φρεσκοκομμένες σαλάτες, ορεκτικά και ψητά της ώρας θα βρείτε στο μενού, όμως ο μεγάλος πρωταγωνιστής είναι τα φαγητά κατσαρόλας που ξυπνούν παιδικές αναμνήσεις. Λαχανοντολμάδες, μουσακάς, κόκορας κρασάτος με χοντρό μακαρόνι και σούπες είναι από τα διαμάντια που θα βρείτε στο μενού του εστιατορίου -υπάρχει και μενού για delivery.

Λουιζίδης

Στη Βουλιαγμένη από τα παλαιότερα μαγειρεία είναι ο Λουιζίδης, που έχει το δικό του κοινό εδώ και 60 χρόνια.

Το εκλεκτό μενού του Λουιζίδη προσαρμόζεται ανάλογα με τις περιστάσεις και την εποχικότητα, με τα μαγειρευτά φαγητά να είναι αυτά που αναζητάς όταν επισκέπτεσαι το μαγαζί των νοτίων προαστίων.

Παστίτσιο, μοσχαράκι κοκκινιστό με ρύζι, γιουβαρλάκια με αυγολέμονο, ψάρι στον φούρνο και μελιτζάνες με μπόλικη φέτα είναι μόνο μερικά από τα παραδοσιακά φαγητά που βγαίνουν από την ανοιχτή κουζίνα του μαγαζιού.