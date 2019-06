Mad About Arts by Campari: Το πιο unexpected πάρτι με τις πιο γκλαμουράτες εμφανίσεις [εικόνες]

Αδιαμφισβήτητα ήταν ο πιο ανατρεπτικός διαγωνισμός της χρονιάς. Και η τελετή απονομής των βραβείων δεν θα μπορούσε να είναι πιο unexpected. Ο λόγος για το πρώτο Mad About Arts By Campari.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. To Mad About Arts by Campari κάλεσε όλους τους καλλιτέχνες και δημιουργούς που εκφράζονται μέσα από οποιαδήποτε μορφή τέχνης, να υποβάλουν τα έργα τους μέχρι τις 12 Μαΐου 2019 και μέσα από 8 διαφορετικές κατηγορίες θα βράβευε τα πιο δημιουργικά ταλέντα που καινοτομούν με την έμπνευση και το έργο τους σε όλες τις εκφάνσεις της τέχνης.

Ο πιο ανατρεπτικός διαγωνισμός της χρονιάς από το Campari

Η στιγμή λοιπόν αυτή έφτασε και πριν από μερικές ημέρες, σε ένα υπέροχο, κατακόκκινο και λαμπερό πάρτι με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά βραβεύτηκαν οι καλύτεροι καλλιτέχνες και δημιουργοί σε μία από τις πιο γκλαμουράτες συναθροίσεις της Αθήνας, όπου έδωσαν το παρών πολλά γνωστά ονόματα.

Ο παρουσιαστής της βραδιάς Σάκης Ρουβάς

Η κριτική επιτροπή

Η κριτική επιτροπή με επικεφαλής το χορογράφο, σκηνοθέτη και Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κωνσταντίνο Ρήγο και σπουδαίες προσωπικότητες, όπως τον Σάκη Ρουβά, τον Άρης Βεζενέ, chef, την Ορσαλία Παρθένη, σχεδιάστρια μόδας, τον Βασίλη Βελισκιώτη, Spirits, Snacks & Coffee Unit Manager, για Ελλάδα και Κύπρο, Coca-Cola Τρία Έψιλον, τον Κώστα Βογιατζή, interior stylist και trend forecaster, τη Μαρίνα Βρανοπούλου, ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων, τον Λέλο Γεωργόπουλο, συνιδιοκτήτη του Clumsies, τη Ρεγγίνα Κουρή, Communications Director του MAD, τον Νίκο Υφαντή, Style Consultant και Fashion Director και την Καλλιόπη Χαραλάμπους, Ιδρυτικό μέλος του Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, ανέδειξε, τα πιο δημιουργικά ταλέντα για το 2019 που καινοτομούν με όπλο τους την έμπνευση και την σκληρή δουλειά τους σε όλες τις μορφές της τέχνης.

Η κριτική αυτή επιτροπή αποφάσισε τους νικητές των βραβείων με γνώμονα τρεις έννοιες: Inspiration, Creativity και Innovation.

Βραβεία και νικητές

Το πρώτο βραβείο Art & Design έδωσαν ο Κώστας Βογιατζής και η Μαίρη Συνατσάκη στον Διονύση Παππά, έναν ανερχόμενο και πολλά υποσχόμενο νέο εικαστικό. Το βασικό υλικό που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης είναι το χαρτί ενώ η δουλειά του έχει να κάνει με σχέδια με μολύβι ή κάρβουνο, κατασκευές από ψηφιακές εκτυπώσεις και κολάζ από φωτοτυπίες εικόνων.

Οι νικητές του διαγωνισμού Mad About Arts by Campari

Στη συνέχεια, ο Agent Greg και η Demy ανέβηκαν στη σκηνή για να παραδώσουν το βραβείο Music στις Someone Who Isn’t Me, κατά κόσμον Μαριλένα Ορφανού, Μαρία Χατζάκου και Τζίνα Δημακοπούλου. Το μουσικό σχήμα χαρακτηρίζεται από ηλεκτρονικό ήχο με κλασσικά στοιχεία και έγχορδα, τέκνο μπιτ, κιθάρες και new wave. Μάλιστα, το video clip τους «Gomenaki» σε σκηνοθεσία Άλκη Παπασταθόπουλου έχει βραβευτεί στην Αμερική στο Indie Memphis Film Festival.

Το τρίτο βραβείο στην κατηγορία Gastronomy παρέδωσαν στην Γωγώ Δελογιάννη οι Μύρωνας Στρατής και Δημήτρης Μακρυνιώτης. Πρόκειται για την σεφ που δημιουργεί μοναδικά πιάτα καθημερινά με στόχο την επανένταξη της ελληνικής παραδοσιακής γαστρονομίας στο σύγχρονο τραπέζι.

Επόμενο βραβείο, η κατηγορία Mixology. H Αννούσα Μελά με τον Ίαν Στρατή κάλεσαν τον Θάνο Τσεκούρα στη σκηνή για να το παραλάβει. Ο πάντα δημιουργικός mixology expert χαρακτηρίζεται για την αναζήτηση και δημιουργία νέων γεύσεων για τα ευφάνταστα ποτά και cocktails που σερβίρει.

Το κινητό bar της Campari

Στη συνέχεια, ο Νίκος Μουτσινάς έδωσε το βραβείο της κατηγορίας Performance Art στην Ελεάνα Ανδρεούδη. Πρόκειται για την πρώτη χορεύτρια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η ίδια αποτελεί επάξια εκπρόσωπο της Ελλάδας στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου. Ξεχωρίζει για το πάθος της, τη σκληρή της δουλειά και θέληση, την έμπνευση και κυρίως την αγάπη της για το χορό.

Στην κατηγορία Photography & Direction, νικήτρια ήταν η Ευαγγελία Κρανιώτη. Η Έλενα Χριστοπούλου με τον Μιχάλη Πάντο έδωσαν το βραβείο σε μια από τις πιο σημαντικές Ελληνίδες εικαστικούς και σκηνοθέτες. Η ταλαντούχα δημιουργός πρωταγωνιστεί στο διεθνές στερέωμα με τις ταινίες της, ενώ έχει διακριθεί σε σημαντικά φεστιβάλ στον κόσμο.

Οι «Μέλισσες» επί σκηνής

Στην κατηγορία Fashion, η Τζένη Μπαλατσινού και ο Απόστολος Μητρόπουλος βράβευσαν την Αναστασία Καίσαρη. Η δημιουργός έχει μεγάλο ταλέντο και εντυπωσιακές ιδέες πάνω στο σχεδιασμό μοντέρνων, πανέμορφων κοσμημάτων.

Τέλος, ήρθε η σειρά του πιο unexpected βραβείου. Unexpected Artist Of the Year αναδείχτηκε ο Αλέξανδρος Ντούρας. Το βραβείο παρέδωσαν ο Γιάννης Στράτος, Managing Director SEMEA Partnership Markets Gruppo Campari και ο Κωνσταντίνος Ρήγος. Ο ανερχόμενος δημιουργός ασχολείται με το γλυπτικό φως και την κεραμική, την αλληλεπίδραση που έχουν τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, το φως και τη δυνατότητα κατασκευής ατμόσφαιρας, ενώ κέντρο της δουλειάς του αποτελεί ο άνθρωπος και η βελτίωση της διάθεσής του.

Η έκπληξη της βραδιάς ήταν η guest εμφάνιση της Τάμτα

Το ξέφρενο πάρτι που ακολούθησε

Με την ολοκλήρωση των βραβείων, ξεκίνησε ένα ξέφρενο πάρτι. Στη σκηνή ανέβηκαν οι ΜΕΛΙSSES για το πιο Unexpected Grand Finale Live Concert και ξεσήκωσαν όλους τους καλεσμένους με την διάθεσή τους! Όλοι χόρεψαν και τραγούδησαν στον ρυθμό της μουσικής, ενώ η guest εμφάνιση της Τάμτα, ήταν ίσως το κερασάκι στην τούρτα. Ή καλύτερα στο Campari κοκτέιλ.