Mad About Arts by Campari: Ο ανατρεπτικός διαγωνισμός που αναδεικνύει Eλληνες δημιουργούς και καλλιτέχνες

Το Mad About Arts by Campari αποτελεί τον νέο θεσμό του MAD και του Campari, του πιο διαχρονικού bitter με το σαγηνευτικό κόκκινο χρώμα, που στοχεύει στην ανάδειξη και καταξίωση δημιουργών και καλλιτεχνών από όλο το φάσμα της τέχνης.

To Mad About Arts by Campari κάλεσε όλους τους καλλιτέχνες και δημιουργούς που εκφράζονται μέσα από οποιαδήποτε μορφή τέχνης, να υποβάλουν τα έργα τους μέχρι τις 12 Μαΐου 2019, στον πιο ανατρεπτικό διαγωνισμό.

Μέσα από 8 διαφορετικές κατηγορίες, το Mad About Arts by Campari θα βραβεύσει τα πιο δημιουργικά ταλέντα που καινοτομούν με την έμπνευση και το έργο τους σε όλες τις εκφάνσεις της τέχνης.

Οι 8 κατηγορίες του Mad About Arts by Campari ήταν:

Photography & Direction

Fashion

Art & Design

Gastronomy

Mixology

Music

Performance Art

Unexpected Artist Of The Year

Inspiration, Creativity και Ιnnovation είναι οι έννοιες που αποτελούν τον οδηγό της Κριτικής Επιτροπής με επικεφαλής τον χορογράφο, σκηνοθέτη και καλλιτεχνικό διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κωνσταντίνο Ρήγο.

Σύνθεση Κριτικής Επιτροπής:

Σάκη Ρουβά , τραγουδιστής

, τραγουδιστής Άρης Βεζενές, chef

chef Ορσαλία Παρθένη , σχεδιάστρια μόδας

, σχεδιάστρια μόδας Βασίλη Βελισκιώτη , Spirits, Snacks & Coffee Unit Manager, για Ελλάδα και Κύπρο, Coca-Cola Τρία ‘Εψιλον

, Spirits, Snacks & Coffee Unit Manager, για Ελλάδα και Κύπρο, Coca-Cola Τρία ‘Εψιλον Κώστας Βογιατζής , interior stylist και trend forecaster

, interior stylist και trend forecaster Μαρίνα Βρανοπούλου, ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων

ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων Λέλος Γεωργόπουλος, συνιδιοκτήτης του Clumsies

συνιδιοκτήτης του Clumsies Ρεγγίνα Κουρή , Communications Director του MAD

, Communications Director του MAD Νίκος Υφαντής , Style Consultant και Fashion Director

, Style Consultant και Fashion Director Καλλιόπη Χαραλάμπους, το Ιδρυτικό μέλος του Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας

Τη Δευτέρα, 3 Ιουνίου ο Σάκης Ρουβάς θα παρουσιάσει την τελετή βράβευσης των δημιουργών παρέα με το Campari, ενώ η εκδήλωση θα κορυφωθεί με acts-έκπληξη στο πιο unexpected live concert!