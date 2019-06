Κυριακάτικο pop up brunch στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης -Πίτσα και αυγά όπως τα τρώνε σε Ουκρανία, Λατινική Αμερική

H Δημοτική Αγορά Κυψέλης, τοπόσημο της Αθήνας έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης και αυτή τη φορά μάς καλεί για κάτι διαφορετικό.

Οι θαμώνες της έχουν δοκιμάσει γεύσεις από διάφορα μέρη του κόσμου και πλούσια πρωινά γεύματα, ωστόσο αυτη τη φορά ετοιμάζει για την Κυριακή 23 Ιουνίου ένα πολύ φρέσκο Pop up Brunch με γεύσεις και αρώματα Καλοκαιριού.

Την Κυριακή 23 Ιουνίου από τις 11 π.μ. έως τις 6 μ.μ., η Δημοτική Αγορά Κυψέλης γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός στον Αθηναϊκό γαστρονομικό χάρτη και όλοι οι food lovers - φίλοι, παρέες, οικογένειες, Κυψελιώτες, Αθηναίοι, δίνουν ραντεβού στον κεντρικό χώρο της Αγοράς και όπου θα στηθεί ένα μεγάλο «food-court» μια καλοκαιρινή, γαστρονομική εμπειρία.

Vegetarian και vegan επιλογές στο Pop Up Brunch της Κυψέλης

Το καθιερωμένο πλέον Κυριακάτικο Pop Up Brunch της Κυψέλης, είναι μια γιορτή γευστικής απόλαυσης γεμάτη όμορφο κόσμο, κέφι, μουσική και εμπνευσμένες δημιουργίες για όλα τα γούστα, με καλοκαιρινά πιάτα brunch και παραλλαγές τους, εμπλουτισμένα με vegetarian και vegan επιλογές.

Στο Pop Up Brunch Ιουνίου, θα βρίσκεται το Square Athens με μοναδικές πίτσες σε ξυλόφουρνο και ιδιαίτερες γεύσεις που εμπλουτίζουν την ιταλική κουζίνα με ελληνικές πινελιές.

To Ρακόρ θα ετοιμάσει μοναδικές κρύες σούπες, διάφορες χορτοφαγικές or not επιλογές μενού και πειραγμένα δροσερά αναψυκτικά. Στην καλοκαιρινή μας παρέα θα είναι και το Plant B με νόστιμα αυστηρά vegan menu και το Eri Bakes με vegan καλοκαιρινά πράσινα γλυκά.

Και Ουκρανικό brunch

Λατινοαμερικάνικες γεύσεις και εναλλακτικά brunch πιάτα με αυγό (ειδικά για την περίσταση) έρχονται στην Αγορά από το El Burro! Για πρώτο πιάτο μην χάσετε και τη δυναμωτική Granola από το Troo Food Liberation αλλα και γεύσεις που μυούν στην ουκρανική εκδοχή του brunch.

Δεν θα λείψουν λαχταριστά burger και hot dogs από το Gold Pig, δροσερό sushi από το One Project, αλλά και τα αγαπημένα πλέον χαρμάνια από το κυψελιώτικο Conito Cafe. Και φυσικά η Κυριακάτικη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα της Αγοράς θα αναδειχθεί με τη θετική ενέργεια και τις rock, funk, pop, soul μουσικές επιλογές του Pepper 96.6. Κυριακή 23 Ιουνίου ένα απολαυστικό Pop Up Brunch στη Φωκίωνος!

Λίγα λόγια για τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Με διαχειριστή το Impact Hub Athens, η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοδοξεί να γίνει σημείο συνάντησης και αναφοράς για το αθηναϊκό κοινό, με βασικούς άξονες τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, αλλά και την κοινωνική επιχειρηματικότητα καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Όραμά μας είναι η Αγορά να αποτελέσει έναν μηχανισμό κοινωνικής συνοχής, συνεργατικού πνεύματος και συνδημιουργίας σε μία από τις πιο πολυπληθείς, πολυπολιτισμικές και ιστορικές περιοχές της Αθήνας.

Η ανακαίνιση του κτιρίου της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης του δήμου Αθηναίων υλοποιήθηκε αξιοποιώντας πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.