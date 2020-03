5 κυριακάτικα πάρτι και hot yoga στο χαμάμ -Τα μαγαζιά στην Αθήνα που θα γιορτάσουν την Ημέρα της Γυναίκας

Ημέρα της Γυναίκας αύριο και για όσες ψάχνουν να το διασκεδάσουν, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στήνονται στην πόλη διάφορα events...



Girls just wanna have fun στο Sixdogs

Το Sixdogs, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας, σας υπόσχεται το απόλυτο Girls night out πάρτι. Ετοιμαστείτε για μια επική έξοδο, με αγαπημένα POP & RnB κομμάτια, από καλλιτέχνες όπως Rihanna, Beyoncé, Britney Spears, Christina Aguilera, The Pussycat Dolls, Madonna, Nicki Minaj, Jennifer Lopez, Shakira, Ricky Martin, Spice Girls, Destiny's Child, Lady Gaga, Drake, Sia, Katy Perry, Avril Lavigne, P!nk, M.I.A., Backstreet Boys μέχρι Σάκη Ρουβά και Hi-5.

Φωτογραφία: Facebook @sixdogsathens

Info: Σάββατο 7 Μαρτίου μετά τα μεσάνυχτα, Six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Μοναστηράκι Αθήνα, Tηλέφωνο: 210 3210510, είσοδος €5

She Links Πάρτι

Η γυναικεία ομάδα του She Links με διοργανώτριες τις Petra de Leeuw, την Oya Sanver και την Λένα Τζιγκουνάκι, πραγματοποιούν ένα μεγάλο πάρτι στις 7 Μαρτίου για να γιορτάσουν την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και σας περιμένουν!

To She Links είναι μια ομάδα που κινητοποιεί σε δράσεις, οργανώνει εκδηλώσεις και ταξίδια που αφορούν τις γυναίκες σε διεθνές επίπεδο. Στο πάρτι θα συμμετέχουν οι καλλιτέχνιδες: dj Oya Sanver from Istanbul και dj Minna Grooss from Denmark.

Info: 7 Μαρτίου 2020, 21:30, Kotes - X Booze, Κολοκοτρώνη 57 Τηλέφωνο 211 4053733, 10€ με ποτό

1+1 coctail για την Ημέρα της Γυναίκας στα Friday's

Είσαι γυναίκα, πρέπει να το γιορτάσεις, στα Friday's!

Πάρτε την κολλητή σας και την Κυριακή 8 Μαρτίου απολαύστε 1+1 Daiquiri ή Mojito μετά τις 18:00 στα TGI Fridays™! Εξάλλου η γυναίκα και η απόλαυση είναι γένους θηλυκού!

Info: 8 Μαρτίου 2020, μετά τις 18:00 σε όλα τα Friday's.

Ημέρα της Γυναίκας στο Passepartout Cafe

Το Passepartout διοργανώνει ένα κυριακάτικο απογευματινό πάρτι για όλες τις γυναίκες και σας περιμένει, όπως σας αξίζει! Με ένα τριαντάφυλλο και το αγαπημένο σας τραγούδι.

Στις παραγγελιές στα decks θα είναι ο Kyriakos Dedes και ο Chris Fotakis.

Φωτογραφία: Facebook @PassepartoutCafe

Info: 8 Μαρτίου 2020, 17:00, Passepartout Cafe, Σκουφά 47 - 49, Αθήνα * Τηλέφωνο για κρατήσεις: 210 3645546

Γιορτάστε την Ημέρα της Γυναίκας στη Disco Roxy

Την Κυριακή 8 Μαρτίου, δώστε ραντεβού με τις φίλες σας μετά τις 22:30, στην Roxy! Η μεγαλύτερη disco της Αθήνας, ανοίγει τον στυλάτο χώρο της και υποδέχεται τις γυναίκες (και όχι μόνο!) για να γιορτάσουν τα 100 χρονιά από την καθιέρωση της Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας! Το θηλυκό γένος έχει την τιμητική του και χορεύει σε ρυθμούς 80s κάτω από την discoball! Στα dexx ο George Tsardoulias.

Φωτογραφία: Facebook @Roxydisco

Info: 8 Μαρτίου 2020, 22:30, Disco Roxy, Λάμπρου Κατσώνη 189, Τηλέφωνο κρατήσεων 697 6329438

Hμέρα της γυναίκας στη Gargaretta

Γιορτάστε μαζί με τις φίλες σας στο ζεστό και φιλόξενο bistro της Ροβέρτου Γκάλη. Εκτός από τις γευστικές και νόστιμες προτάσεις του καταλόγου, την Κυριακή 8 Μαρτίου θα σας περιμένει και μια έκπληξη. Τις μουσικές επιλογές από τις 17:00 το απόγευμα αναλαμβάνει η Dudette, που θα σας ταξιδέψει αλλά και θα «ντύσει» με τον καλύτερο μουσικό τρόπο το απόγευμα σας.

Φωτογραφία: Facebook @gargaretta

Όσο εσείς θα απολαμβάνετε τα μοναδικά tapas άρτια συνδυασμένα με εξαιρετικές επιλογές κρασιού, ένα aperitivo party με χαρούμενες μουσικές από παλιότερες δεκαετίες θα σας ανεβάσει τη διάθεση.

Info: 8 Μαρτίου 2020, Gargaretta, Ροβέρτου Γκάλλι 1 Ακρόπολη, Αθήνα

Ημέρα της Γυναίκας στο F by F Athens Concept Store

Γιορτάστε την γυναικεία φύση σας με το πιο inspirational meetup. Την Κυριακή 8 Μαρτίου στη 13:00μμ το F by F Athens Concept Store διοργανώνει το πρώτο του female talks event.



Έξι γυναίκες μοιράζονται η κάθε μία τη δική της ιστορία και σας υποδέχονται να συζητήσετε ό,τι απασχολεί τη γυναίκα του 2020 στην Ελλάδα.

Info: 8 Μαρτίου 2020 13:00, F BY Φ Athens Concept Store, Δημητρακοπούλου 65-67, Κουκάκι, Αθήνα

Ηχοθεραπεία & Αρχαιοελληνική Τελετουργία Λουτρού

Η Ελένη Πρέκα και ο Ανάργυρος Καρυτιανός , δύο προσωπικότητες “γκουρού “ στον χώρο της Hot yoga και των singing bowls , στον ενεργειακό χώρο του Polis Hammam – Polis Loutron στην Αθήνα, την Κυριακή 8 Μαρτίου σας προσκαλούν να συμμετάσχετε σε μοναδικό δρώμενο για χαλάρωση, διαλογισμό, αποτοξίνωση, εξαγνισμό και αφύπνιση.

Info: 8 Μαρτίου 2020 18:00, Polis Hamam, Αυλητών 6-8, (στο ύψος της Ερμού 110), Ψυρρή, Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3212020, €55