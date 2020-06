Τα πιο νόστιμα hot dog στην Αθήνα -Oι καντίνες με το πιο τίμιο «βρώμικο», με τιμές που ξεκινούν από 70 λεπτά

Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα hot dog, τα ζεστά βράδια του καλοκαιριού. Ακόμη κι αν θέλετε να τσιμπήσετε κάτι βλέποντας την αγαπημένη σας ταινία ή κάτι να σας στυλώσει μετά από ένα ξενύχτι...

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι ο καρτουνίστας της New York Journal, Tad Morgan, παρατήρησε έναν πωλητή να πουλάει τα ζεστά λουκάνικα «dachshund» κατά την διάρκεια ενός αγώνα, ο οποίος φώναζε «get your red-hot dachshund sausages!». Έτσι εκείνος σχεδίασε ένα καρτούν με έναν σκύλο ράτσας dachshund μέσα σε ψωμάκι με τη λεζάντα να γράφει «Get your Hot Dogs».

Άλλοι λένε πως υπεύθυνος γι' αυτό το όνομα είναι ο Charles Feltman, που άρχισε να πουλάει λουκάνικα μέσα σε ψωμάκι από το 1867 στο Coney Island. Οι Γερμανοί βέβαια έφεραν μαζί τους στις ΗΠΑ τα λουκάνικα dachshund στα τέλη του 19ου αιώνα, γι’ αυτό και κάποιοι υποστηρίζουν, πως η ονομασία «Hot Dog» προέκυψε σαν αστείο για τα μικρά σκυλιά τους.

Ό, τι και αν ισχύει η αλήθεια είναι πως το αγαπημένο σνακ των Αμερικανών και των Γερμανών κατέκτησε τον κόσμο, γιατί είναι εύκολο, γρήγορο και νόστιμο. Στην Αθήν όμως που θα βρεις καλό, τίμιο «βρώμικο» hot dog;

