Δημοτική Αγορά Κυψέλης: Pop up καλοκαιρινό street food -Καντίνες και σεφ μαγειρεύουν εξωτικά μενού

Το Σάββατο 4 Ιουλίου, σεφ, μάγειρες και καντίνες δίνουν απογευματινό ραντεβού με εξωτικά μενού & cocktails στη Δημοτική Aγορά Κυψέλης.

Ενα απογευματόβραδο με γεύση, μουσική και παρέα με αποστάσεις. Το τελευταίο, για τη σεζόν, καλοκαιρινό street food festival της Αγοράς Pop up Munchies επιστρέφει το Σάββατο 4 Ιουλίου, 6 μ.μ.-11.30 μ.μ.

Τηρώντας όλους τους απαραίτητους κανόνες υγιεινής, με περιορισμένο αριθμό τραπεζιών σε απόσταση και ακολουθώντας ένα σύστημα ελεγχόμενης ροής επισκεπτών για την ασφάλεια όλων μας, το Impact Hub Athens εμπνέεται νέους τρόπους για να συναντηθούμε ξανά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης και να απολαύσουμε μαζί κλασικές και πειραγμένες εκδοχές street food πιάτων.

Από τις 6 μ.μ έως τις 12.30 μ.μ., μαγειρεύουν, το Yazhou με εξωτικά πιάτα σε wok, το El Burro Tacos y Tequila με νόστιμα tacos, ενώ παράλληλα το cocktail μένου αναλαμβάνει η pop up καντίνα της Αγοράς. Το πρόγραμμα θα έχει μουσική, street bites από Μεξικό και Ασία, cocktail, Open Mic Sessions αλλά και greek design προϊόντα από το λοκάλι και το MIA’s και πολλές ευκαιρίες για αγορές. Τα street πιάτα θα προσφέρονται σε Eat In & Take Away, ενώ παράλληλα θα υπάρχει και η δυνατότητα delivery για όσους θέλουν να απολαύσουν τα Pop Up Munchies στο σπίτι.

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης στο διαδίκτυο

Για 1η φορά οι λάτρεις του street food θα μπορέσουν να ανακαλύψουν συνταγές των αγαπημένων τους εξωτικών street food joints απο το σπίτι τους ή από άλλο σημείο της πόλης από το διαδίκτυο παρακολουθώντας το live stream στο κανάλι της Αγοράς & του Impact hub Athens.

Φωκίωνος Νέγρη 42, Αθήνα