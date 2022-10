Πού να πάμε για φαγητό, ποτό και καφέ στους Αμπελόκηπους -Ο συγγραφέας Βαγγέλης Γιαννίσης μάς ξεναγεί - iefimerida.gr

Ο συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας Βαγγέλης Γιαννίσης προτείνει στο iefimerida τα αγαπημένα του μέρη για έξοδο στην περιοχή των Αμπελοκήπων, όπου ζει τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στον χώρο της αστυνομικής λογοτεχνίας, ο Βαγγέλης Γιαννίσης απέκτησε ένα φανατικό κοινό που διαβάζει μανιωδώς τα βιβλία του. Με αέρα σουηδικό, αφού έχει ζήσει στον σκανδιναβικό Βορρά, έφερε κάτι νέο και πολύ φρέσκο στo ελληνικό noir. Με το πρώτο του μυθιστόρημα, το «Mίσος», που κυκλοφόρησε το 2014, μας συνέστησε τον Ελληνοσουηδό επιθεωρητή Άντερς Οικονομίδη. Έκτοτε, έχει γράψει άλλα επτά βιβλία, με τελευταίο το «Ίνκουμπους», το οποίο κυκλοφορεί, όπως όλα, από τις Εκδόσεις Διόπτρα.

Οι Αμπελόκηποι από ψηλά / Φωτογραφία: Eurokinissi

Ο Βαγγέλης Γιαννίσης, γεννημένος το 1980 στην Ελευσίνα, έζησε για χρόνια μεταξύ Σουηδίας, ΗΠΑ και Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια ζει στους Αμπελόκηπους, απολαμβάνοντας τη ζωή σε μια περιοχή του κέντρου που τα έχει όλα: πάρκα, εξωστρέφεια, μια αίσθηση γειτονιάς, αλλά και πολλές επιλογές για ποτό, φαγητό και καφέ. Το iefimerida τον συνάντησε και ακολούθησε τις διαδρομές του, τις αγαπημένες του στάσεις, τις καθημερινές του συνήθειες στη γειτονιά του.

Ο πύργος «Απόλλων», επί της πλατείας Κανελλόπουλου στους Αμπελόκηπους, είναι το σήμα κατατεθέν της περιοχής / Φωτογραφία: vgiannisis / Instagram

Ποια είναι η σχέση σας με τους Αμπελόκηπους; Πόσα χρόνια ζείτε εκεί;

Τέσσερα γεμάτα χρόνια και κάτι ψιλά. Μάλιστα, μετακόμισα στους Αμπελόκηπους σε μια συμβολική ημερομηνία, μία μέρα πριν από τα τριακοστά μου γενέθλια. Δεν το σχεδίαζα, ομολογώ, με έφεραν «καρμικά» (αν και σιχαίνομαι να χρησιμοποιώ τη λέξη) οι περιστάσεις σε μια γειτονιά που αγάπησα από την πρώτη στιγμή, επειδή είναι γειτονιά με όλη τη σημασία της λέξης. Επίσης, εδώ χτυπάει η καρδιά της ομάδας που υποστηρίζω από μικρό παιδί, οπότε να και ένας λόγος παραπάνω για να την αγαπήσω.

O συγγραφέας Βαγγέλης Γιαννίσης σε ένα από τα γήπεδα που βρίσκονται στους Αμπελόκηπους

Αν οι Αμπελόκηποι ήταν ήρωας/ηρωίδα σε μυθιστόρημά σας, τι χαρακτήρας θα ήταν; Πώς θα σκιαγραφούσατε την προσωπικότητά του/της;

Θα μπορούσα να τον/την κάνω έναν μούλτι-κούλτι χαρακτήρα, με ασιατικές ρίζες που είτε παίζει μπάσκετ σε ένα από τα γηπεδάκια που βρίσκονται διάσπαρτα στις γειτονιές, είτε αράζει στο ΚΑΠΑΨ με φίλους και κάνει όνειρα για το μέλλον. Αυτό αν έφτιαχνα έναν χαρακτήρα νεαρό. Θα μπορούσα να φτιάξω και έναν χαρακτήρα μεγαλύτερο, κάποιον ηλικιωμένο/η Αθηναίο/α που ζει τα τελευταία του/της χρόνια εγκλωβισμένος/η σε ένα από τα τσιμεντένια κουτιά-πολυκατοικίες των Αμπελοκήπων και βλέπει κάθε μέρα τη ζωή να κυλάει έξω από το παράθυρο, μαζί με τα μηχανάκια των ντελιβεράδων που χρησιμοποιούν τον παράδρομο για να φτάσουν πιο γρήγορα στον προορισμό τους.

Η Λεωφόρος Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων, από ψηλά / Φωτογραφία: Shutterstock

Σε ποια καφέ μπορεί κάποιος να χαλαρώσει και να απολαύσει τη μέρα με τους φίλους του;

Έχουμε εξαιρετικές επιλογές από καφέ. Το Yellow, το Samba απέναντι από το Orbit (δοκιμάστε και τα εξαιρετικά γλυκά και αλμυρά σνακ του και θα με θυμηθείτε).

Το Samba έχει ωραίο ντιζάιν και καλό καφέ / Φωτογραφία: Samba Coffee Roasters Crossroads/Facebook

Ωραίο, επίσης, είναι το My Hood.

Ωραία ποτά στο My Hood / Φωτογραφία: My Hood / Facebook

Και, φυσικά, μια καλή επιλογή είναι και το Bell Square. Εξαιρετικός καφές και νοστιμότατο brunch.

To Bell Square έχει ωραίο χώρο με ιδιαίτερο ντιζάιν / Φωτογραφία: Bell Square / Facebook

Ποια είναι η αγαπημένη σας γωνιά στην περιοχή;

Η πλατεία της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου. Έχει μια όμορφη ενέργεια: μαγαζιά, λεωφορεία που αράζουν στη στάση περιμένοντας επιβάτες, παιδιά που παίζουν μπάλα και τρέχουν, ηλικιωμένους, άτομα κάθε ηλικίας που πίνουν τον καφέ τους.

O Βαγγέλης Γιαννίσης αγαπά τον καλό καφέ / Φωτογραφία: vgiannisis / Instagram

Έχετε κάποιον φίλο που έρχεται να μείνει στην περιοχή για πρώτη φορά. Σε ποια μέρη τον πηγαίνετε για να διαμορφώσει την αληθινή εικόνα για τους Αμπελόκηπους;

Πρώτη επίσκεψη στον ναό, τη Λεωφόρο μας. Βόλτες στις γειτονιές ανάμεσα σε Πανόρμου και Κηφισίας. Αν το αντέχει η καρδούλα του, σίγουρα θα πρότεινα να ανέβουμε και τις ανηφόρες που έχουμε εδώ κοντά. Παραλίγο να ξεχάσω και τα Προσφυγικά, τα οποία καημό έχω να τα δω να αξιοποιούνται όπως πρέπει, βάσει της ιστορίας τους: να χτιστούν ξανά ως διαμερίσματα για τους αιτούντες άσυλο, στο ίδιο στυλ που επέλεξε να τα σχεδιάσει ο Λάσκαρις και ένα από τα παλιά κτίρια να διατηρηθεί ως μουσείο.

Για νόστιμα γλυκά ο Βαγγέλης Γιαννίσης επιλέγει το Samba / Φωτογραφία: Samba Coffee Roasters Crossroads / Facebook

Μια αγαπημένη ανάμνηση από αυτή τη γειτονιά της Αθήνας;

Μόνο μία; Ας διαλέξω μία, χάριν οικονομίας, όμως: τα πρώτα μου γενέθλια στο μπαλκόνι του (τότε) νέου μου διαμερίσματος, που δεν είχα ούτε καν προλάβει να εξοπλίσω με καρέκλες.

O Βαγγέλης Γιαννίσης στο σπίτι του στους Αμπελόκηπους, στην αγαπημένη του γωνιά γράφοντας / Φωτογραφία: vgiannisis / Instagram

Ποια είναι τα «πλεονεκτήματα» και ποια τα «μειονεκτήματα» της περιοχής; Τι αγαπάτε στους Αμπελόκηπους και τι θα θέλατε να αλλάξει;

Από πλεονεκτήματα άφθονα: μετρό στα δύο βήματα και μάλιστα από δύο στάσεις. Πολλά λεωφορεία που εξυπηρετούν σχεδόν κάθε πιθανή διαδρομή. Εγγύτητα στο κέντρο ακόμη και με τα πόδια (αγαπημένη μου συνήθεια να πηγαίνω περπατώντας μέχρι το Σύνταγμα). Ποικιλία εμπορικών καταστημάτων, πολλά καφέ και εστιατόρια για κάθε γούστο. Όμορφες γωνιές. Τώρα, για το τι θα ήθελα να αλλάξει, σίγουρα οι τιμές των ενοικίων. Εγώ στάθηκα τυχερός, δεν μπορώ να παραπονεθώ. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω διαμερίσματα του '50 και του '60 να κοστολογούνται με 600 και 700 ευρώ. Βέβαια, αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα των Αμπελοκήπων, αλλά περνάμε πια σε άλλη συζήτηση. Να μην ξεχνάμε και τα πεζοδρόμια, ειδικά επί της Πανόρμου. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς μπορεί να κυκλοφορήσει κάποιο άτομο με κινητικά προβλήματα.

Για καλό ινδικό ο συγγραφέας Βαγγέλης Γιαννίσης μάς προτείνει το Red Elelphant / Φωτογραφία: redelelphantathens.gr

Αγαπημένα εστιατόρια στην περιοχή; Τι πιάτα να δοκιμάσουμε αν πάμε;

Λατρεύω το Red Elephant, ένα μικρό, οικογενειακό ινδικό εστιατόριο. Προτείνω να δοκιμάσετε τα απίστευτα σαμόσας που βγαίνουν φρέσκα και κρατσανιστά από το τηγάνι, το κοτόπουλο τίκα μασάλα και το αρνί μαντράς. Αν δεν είστε του πολύ καυτερού, φροντίστε να έχετε στο πλάι ένα μάνγκο λάσι, που θα μειώσει κάπως την αψάδα των πιάτων.

Για καλό καφέ και ησυχία επιλέξτε το Yellow cafe, προτείνει ο Βαγγέλης Γιαννίσης / Φωτογραφία: Yellow cafe / Facebook

Θέλω να διαβάσω το βιβλίο μου ή να εργαστώ με ησυχία στο λάπτοπ μου. Πού πηγαίνω;

Στο Yellow με κλειστά τα μάτια. Είναι λες και το έφτιαξε κάποιος που είχε βάλει σκοπό να διαμορφώσει έναν χώρο ιδανικό για να δουλέψεις, απολαμβάνοντας έναν καλό καφέ.

To κτίριο The Orbit έδωσε έναν φουτουριστικό χαρακτήρα στην περιοχή / Φωτογραφία: The Orbit Urban Office Campus/noval-properties.com

Σε τι συνθήκες σάς αρέσει να γράφετε; Γράφετε στο χαρτί ή πάντα σε λάπτοπ; Θέλετε απομόνωση ή γράφετε με ευκολία παντού;

Πάντα στο λάπτοπ. Πλέον στο χαρτί γράφω μονάχα τις λίστες για τα ψώνια ή κάποια υπενθύμιση που αφήνω δίπλα στα κλειδιά μου για να τη δω πριν φύγω από το σπίτι. Και ομολογώ ότι προτιμώ την απομόνωση και την άνεση του γραφείου μου. Εντάξει -ας μη λέω ψέματα-, της πολυθρόνας μου, γιατί εκεί καταλήγω πάντα.

Το τελευταίο βιβλίο του Βαγγέλη Γιαννίση, με τίτλο «Ίνκουμπους», κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα

Μιλήστε μας για το τελευταίο βιβλίο σας, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Διόπτρα με τίτλο «Ίνκουμπους».

Το «Ίνκουμπους» έχει στο επίκεντρό του αφενός την έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό ενός κατ' εξακολούθηση βιαστή ο οποίος δρα ανενόχλητος εδώ και δεκαετίες, αφετέρου τη ζωή των θυμάτων του και το πώς αυτά διαχειρίζονται το τραύμα του βιασμού.

Ποια είναι τα επόμενα συγγραφικά σας σχέδια;

Έχοντας καταθέσει εδώ και καιρό το επόμενο βιβλίο που έχει προγραμματιστεί να εκδοθεί μέσα στο 2023, σχεδιάζω το μεθεπόμενο. Η ιδέα υπάρχει, οι χαρακτήρες υπάρχουν, όπως και το setting, αλλά και το είδος (πολύ διαφορετικό από αυτό στο οποίο με είχαν συνηθίσει οι αναγνώστες μέχρι τώρα), απλώς προς το παρόν δεν υπάρχει πολλή όρεξη. Το καλό είναι πως η χοντρή δουλειά έχει ήδη γίνει. Έχουν πέσει τα μπετά, απλώς δεν έχω βρει την όρεξη να αρχίσω το χτίσιμο των τοίχων.



Ο Βαγγέλης Γιαννίσης διαβάζει άλλοτε αργά και άλλοτε με γρήγορους ρυθμούς, αφού, όπως μας εξηγεί, δεν διαβάζει μόνο για ψυχαγωγία, αλλά και λόγω δουλειάς / Φωτογραφία: vgiannisis / Instagram

Ποια είναι η αναγνωστική σας ρουτίνα; Πού και πότε σας αρέσει να διαβάζετε;

Παρόλο που γενικά είμαι άνθρωπος της συνήθειας, αυτό δεν ισχύει όταν διαβάζω. Είμαι πολύ φλου αναγνώστης, με ρυθμούς που τη μία εβδομάδα μπορεί να χαρακτηριστούν επιεικώς ως χελώνας και την αμέσως επόμενη να καταβροχθίσω μια τριάδα βιβλία. Επίσης, είμαι αναγνώστης ψυχολογίας: αν πάρω φόρα, δεν σταματάω. Αντίθετα, αν για κάποιον λόγο ο ρυθμός μου διακοπεί, μπορεί και να τελματώσω αναγνωστικά για βδομάδες, ακόμα και μήνες. Δεν βοηθάει, βέβαια, το ότι δεν διαβάζω μόνο για ψυχαγωγία, αλλά και λόγω δουλειάς. Πλέον το 70% των βιβλίων που διαβάζω είναι λόγω της δουλειάς μου, οπότε αυτό έχει επιρροή στον τρόπο με τον οποίο διαβάζω το υπόλοιπο 30%.

Αγαπημένη του επιλογή για το βράδυ είναι η σκωτσέζικη παμπ The Wee Dram / Φωτογραφία: The Wee Dram / Instagram

Αγαπημένα μπαρ για night out;

Η σκωτσέζικη παμπ The Wee Dram, φυσικά, ειδικά όταν έχει pub quiz night. Φέρνει πάντα εξαιρετικές βαρελίσιες μπύρες (να δοκιμάσετε skull splitter και gaelic princess, αυτές προτιμούσα το καλοκαίρι), τόσο ξένες όσο και ελληνικές από μικροζυθοποιίες. Επιπλέον, έχει και το χαρακτηριστικό τίμιο φαγητό μιας αυθεντικής παμπ. Δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ.

Για φαγητό ο δημοφιλής συγγραφέας μάς προτείνει τη Βοημία / Φωτογραφία: bohemia_restaurant_greece / Instagram

Υπάρχουν παραδοσιακές ταβέρνες που θα συστήνατε σε κάποιον;

Φοβάμαι πως όχι. Έχουμε εξαιρετικές έθνικ γεύσεις (το Red Elephant, που προανέφερα, ή τη Βοημία), αλλά ομολογώ πως δεν έχω ανακαλύψει κάποια παραδοσιακή ταβέρνα.

Για νόστιμο, ζουμερό burger πηγαίνει στο Jonah's / Φωτογραφία: Jonah's/Facebook

Αν, όμως, θέλει κανείς να εξερευνήσει πιο σύγχρονη κουζίνα, το Jonah's και το Agora είναι ενδιαφέρουσες επιλογές - και σίγουρα πιο τίμιες από το μπλαζέ Balthazar παρακάτω.

Για πιο ιδιαίτερα πιάτα προτιμά το Agora / Φωτογραφία: agora_restaurant_athens / Instagram

Αν οι Αμπελόκηποι είχαν soundtrack, τι μουσική θα επιλέγατε και ποια τρία τραγούδια είχε;

Ως περιοχή με αστικό χαρακτήρα, αν δεν έλεγα ποπ με χιπ χοπ αναφορές, θα έπεφτε κάποια παλιά πολυκατοικία να με πλακώσει. Όσο για τραγούδια, θα επέλεγα το This is Pengsoo από Pengsoo & Tiger JK & Bizzy & BIBI, Dynamite από BTS και Get Low από Lil Jon & The East Side Boys με Yin Yang Twins.

Ωραία κοκτέιλ με συνοδεία πίτσας στο Flower στην Πλατεία Μαβίλη / Φωτογραφία: flowerathens / Instagram

Τι θα προτείνατε σε κάποιον με παιδιά να κάνει οπωσδήποτε στην περιοχή ή κοντά σε αυτήν;

Χμμ, ομολογώ πως δυσκολεύομαι να σκεφτώ κάτι, δεδομένου πως ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που ούτε έχουν παιδιά ούτε σκοπεύουν να αποκτήσουν, οπότε δεν έχω προσπαθήσει να δω την περιοχή υπό το πρίσμα του γονιού.



O Βαγγέλης Γιαννίσης αγαπά πολύ τις βραδιές στο σινεμά / Φωτογραφία: vgiannisis / Instagram

Ποιες είναι οι καλύτερες προτάσεις στην περιοχή ή κοντά σε αυτήν, για όσους λατρεύουν την Τέχνη (θέατρα, μουσεία, σινεμά κ.ά.);

Και από αυτά έχουμε! Αγαπημένα σινεμά τα Αθήναιον (του έχω ιδιαίτερη προτίμηση, ειδικά πριν την πανδημία πήγαινα χαλαρά μία φορά την εβδομάδα), Γαλαξίας, Ελληνίς, Δαναός, Νιρβάνα, ενώ το θέατρο Άνεσις βλέπω πως φέρνει ενδιαφέρουσες παραστάσεις, παρόλο που δεν το έχω επισκεφθεί, ακόμα.

Το πάρκο ΚΑΠΑΨ / Φωτογραφία: tata.gr

Υπάρχουν πάρκα στους Αμπελόκηπους ή ωραίες διαδρομές για πεζοπορία, τζόγκινγκ ή χαλάρωση;

Το ΚΑΠΑΨ είναι ίσως το αγαπημένο μου πάρκο, όπως και αυτό πλησίον του Γηροκομείου (εντάξει, κλέβω λιγάκι, αλλά είναι στα όρια). Για τζόγκινγκ θα πρότεινα στον κόσμο να αποφύγει τους δρόμους (δεν είναι ιδανικοί) και να τρέξει στα πολλά μικρά γηπεδάκια μπάσκετ που έχουμε στην περιοχή.

Υπέροχη πίτσα στο Flower στην Πλατεία Μαβίλη / Φωτογραφία: flowerathens / Instagram

Το βράδυ μένετε σπίτι, το καλύτερο delivery για…

…σουβλάκι: Ονείρων γεύσεις (ειδικά για γύρο κοτόπουλο).

…πίτσα: Flower ασυζητητί. Η καλύτερη πίτσα σε όλη την Αθήνα.

…μαγειρευτά: Green Μάνη.

…σαλάτες: Αγνοούνται!

…κινέζικο/σούσι: Peking Duck.

Ο Βαγγέλης Γιαννίσης απολαμβάνει να ζει σε μια περιοχή του κέντρου, έχοντας τόσο κοντά του πολλές επιλογές για έξοδο / Φωτογραφία: vgiannisis / Instagram

Υπάρχουν βιβλιοπωλεία στην περιοχή σας; Ποιο είναι το αγαπημένο σας και ποια βιβλία θα μας προτείνατε;

Το «Μακρής» είναι αυτό που έχω επισκεφθεί τις περισσότερες φορές. Μικρούλικο και cozy. Σε γενικές γραμμές, βέβαια, θα έλεγα ότι πάσχουμε από βιβλιοπωλεία. Μας λείπει ένα που μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς για βιβλιόφιλους. Από την πιο φρέσκια παραγωγή θα πρότεινα το «Πίσω από τον καπνό», ένα σπιρτόζικο σκανδιναβικό αστυνομικό θρίλερ από το δίδυμο Horst/Enger.

Για πεϊνιρλί φημίζεται η Ιωνία / Φωτογραφία: ioniaspeinirli.business.site

Street food στους Αμπελόκηπους: Από πού παίρνω στο χέρι καφέ ή σνακ όταν έχω βγει βόλτα για περπάτημα;

Επιβάλλεται ένα πεϊνιρλί από την Ιωνία. Όποιος τρώει ξανατρώει. Καφέ από Bell Square και Samba.



Η Πλατεία Μαβίλη είναι ιδανική επιλογή για έξοδο / Φωτογραφία: flowerathens / Instagram

Ποιος είναι ο αγαπημένος σας φούρνος στην περιοχή; Και πού θα φάει κανείς την πιο νόστιμη τυρόπιτα;

Στο Bakery επί της Πανόρμου. Αν και ομολογώ ότι για ψωμί πηγαίνω μέχρι το κέντρο για να πάρω από το Kora, αν είναι να αγοράσω από εδώ, θα πάρω από το Bakery.

Για νόστιμο παγωτό ο Βαγγέλης Γιαννίσης προτείνει το Epik Gelato / Φωτογραφία: epik epikgelatο / Instagram

Τι πρέπει να πάρει κανείς πριν φύγει από την περιοχή;

Ένα παγωτό από το Epik. Ειδικά το κοκτέιλ πραλίνα του είναι απίστευτο, πρέπει να έχω βάλει δύο κιλά μόνο εξαιτίας των παγωτών που έχω φάει από το μαγαζί αυτό.

