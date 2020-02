Αγίου Βαλεντίνου στην Τεχνόπολη -Με διαγωνισμό φιλιού

Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, με το που πέφτει η νύχτα, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων γιορτάζει τον έρωτα και τα φιλιά.

Τα Let’s be late!, ο θεσμός του ΒΜΦ της Τεχνόπολης επιστρέφει την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου,παράλληλα με την πρεμιέρα του Athens Fashion Film Festival, με ένα άκρως… φλογερό θέμα, «Let’s be kissed!».

«Διάσημα» φιλιά στην Τεχνόπολη

Φιλιά καυτά, φιλιά παθιασμένα, φιλιά επικίνδυνα, φιλιά πρώτα, φιλιά τελευταία, φιλιά αποχαιρετισμού, της καληνύχτας τα φιλιά, το φιλί της ζωής, το «Φιλί» του Klimt, το «Φιλί» του Ροντέν, το φιλί του Μπρέζνιεφ με τον Χόνεκερ, το φιλί της Madonna με την Britney, το φιλί του Ιούδα, a kiss with a fist, οι KISS, ο Kiss FM 92.9 όλα χωράνε στο πιο ερωτικό Let’s be late! που έγινε ποτέ.

Αγίου Βαλεντίνου στην Τεχνόπολη

Μαζί, ένα παθιασμένο dj set, kissing booths, ερωτικά μηνύματα, speed dating και πολλές-πολλές soon to be announced εκπλήξεις έρχονται για ένα βράδυ στην Τεχνόπολη.

Διαγωνισμός φιλιού στην Τεχνόπολη

Θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός πρωτότυπου φιλιού όπου ζευγάρια ανεβαίνουν στο stage και διεκδικούν ρομαντικό δείπνο στο Dinner in the Sky της Τεχνόπολης, καθώς και προβολές δύο κλασικών κι αγαπημένων ταινιών, του «Casablanca» και του «Νευρικού Εραστή» (9 μ.μ.). Παράλληλα, οι LARP Project διοργανώνουν ένα πολύ ενδιαφέρον διαδραστικό παιχνίδι με θέμα τα εγκλήματα πάθους. Ερωτικά μυστήρια αναζητούν λύση και εσύ αναλαμβάνεις την εξιχνίαση

Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, από τις 21:00 / Παλαιοί Φούρνοι, Κεντρική αυλή, Είσοδος: 5 ευρώ