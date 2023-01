Όσκαρ 2023: Εκπλήξεις-σοκ στις υποψηφιότητες -Ποιους σούπερ σταρ ηθοποιούς σνόμπαρε και άφησε εκτός η Ακαδημία - iefimerida.gr

Η Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε χθες τις υποψηφιότητες των φετινών Όσκαρ. Και παρόλο που πολλές από αυτές ήταν αναμενόμενες, υπήρξαν και πολλές ανατροπές και μεγάλα ονόματα που δεν τα κατάφεραν.



Το έπος επιστημονικής φαντασίας των Daniel Kwan και Daniel Scheinert «Everything Everywhere All at Once» κυριάρχησε με 11 υποψηφιότητες, όπως και το «The Banshees of Inisherin» του Martin McDonagh και το «All Quiet on the Western Front» του Edward Berger με εννέα υποψηφιότητες το καθένα.



Οι βετεράνοι του κινηματογράφου Κέιτ Μπλάνσετ (« Tár») και Μισέλ Γιο («Everything Everywhere»), μπήκαν για άλλη μία φορά στη λίστα των υποψήφιων Καλύτερης Ηθοποιού, μαζί με τους «βασιλιάδες» του comeback, Τζόναθαν Κι Κουάν (« Everything Everywhere») και Μπρένταν Φρέιζερ («The Whale»).



Αυτοί οι ηθοποιοί θα ξεχάσουν το Όσκαρ φέτος

Τα Όσκαρ επιστρέφουν στις 12 Μαρτίου στο ABC, με οικοδεσπότη τον Τζίμι Κίμελ. Ωστόσο, από την χθεσινή ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων υπήρξαν και πολλές απουσίες, με μεγάλα ονόματα, όπως αυτά του Μπραντ Πιτ και το Τομ Κρουζ να σνομπάρονται.



Τομ Κρουζ για το «Top Gun: Maverick»

Παρόλο που έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και μια πληθώρα υποψηφιοτήτων στις τεχνικές κατηγορίες, το blockbuster σίκουελ του «Top Gun» αποκλείστηκε στην κατηγορία καλύτερης σκηνοθεσίας (Τζόζεφ Κοσίνσκι) και – το πιο εξωφρενικό – στην κατηγορία Ά Ανδρικού Ρόλου (Τομ Κρουζ). Έχασε επίσης την υποψηφιότητα για την κατηγορία Καλύτερη Φωτογραφία, την οποία μάλιστα προβλεπόταν πως θα κέρδιζε.



Τομ Κρουζ στο «Top Gun: Maverick»

Μπραντ Πιτ για το «Babylon»

Ο διάσημος ηθοποιός δίνει μια μοναδική ερμηνεία στην ταινία «Babylon», υποδυόμενος έναν σκληροτράχηλο ηθοποιό που έρχεται αντιμέτωπος με την εξασθένηση της δύναμης του σταρ. Όμως, η πολωτική υποδοχή της ταινίας και το κακό εισπρακτικό αποτέλεσμα ίσως να του χαλάσουν τις πιθανότητες: Αφού πήρε το βραβείο Καλύτερου Β’ ηθοποιού στις Χρυσές Σφαίρες τον περασμένο μήνα, ο Μπραντ Πιτ δεν έχει επιλεγεί για κανένα άλλο σημαντικό βραβείο αυτή τη σεζόν.



Τζέιμς Κάμερον για το «Avatar: The Way of Water»

Ο εμβληματικός σκηνοθέτης έχει βρεθεί 7 φορές υποψήφιος για Όσκαρ και το έχει κερδίσει τρεις φορές. Έχει σκηνοθετήσει επιτυχίες όπως το «Εξολοθρευτής 2: Ημέρα της Κρίσης», τον «Τιτανικό» και το αρχικό «Avatar». Αλλά ακόμα και με τέσσερις υποψηφιότητες για την οπτικά εντυπωσιακή συνέχεια, ο Κάμερον δεν μπόρεσε να επιπλεύσει στην φετινή πολυπληθή κούρσα για την Καλύτερη Σκηνοθεσία.



Έντι Ρεντμέιν για το «Καλή Νοσοκόμα»

Παρά τις ανάμεικτες έως θετικές κριτικές και την πολύ μικρή διαφημιστική εκστρατεία, ο Ρεντμέιν κατάφερε να κερδίσει υποψηφιότητες για τον Β’ Ανδρικό Ρόλο στις Χρυσές Σφαίρες, τα SAG και τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου για το ρόλο του κατά συρροή δολοφόνου Τσαρλς Κούλεν. Αλλά η Ακαδημία δεν φαίνεται να έχει την ίδια άποψη, παραβλέποντας τον πρώην νικητή Όσκαρ για την ανατριχιαστική ερμηνεία του.



Εντ Ρεντμέιν στην ταινία «Η Καλή Νοσοκόμα»

Μπαζ Λούρμαν για το «Έλβις»

Ο Αυστραλός δημιουργός έχει χαράξει την δική του εκκεντρική πορεία με τα «Romeo +Juliet», «Moulin Rouge» και «The Great Gatsby», αλλά με κάποιο τρόπο δεν έχει προταθεί ποτέ για Όσκας καλύτερης σκηνοθεσίας. Αυτό ισχύει και για φέτος, με την ταινία «Έλβις».



Βαϊόλα Ντέιβις για το «The Woman King»

Η Ντέιβις δίνει μια θεαματική ερμηνεία στην ταινία «The Woman King», υποδυόμενη μια στρατηγό που ξανασυναντά την χαμένη της κόρη. Όμως, η ταινία κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα οι ψηφοφόροι να την έχουν ξεχάσει, παραβλέποντάς την επίσης από τις κατηγορίες για την Καλύτερη Ταινία, την Σκηνοθεσία και του Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Η Βαϊόλα Ντέιβις στην ταινία «The Woman King»

Άνταμ Σάντλερ για το «Hustle»

Αφότου τα Όσκαρ τον σνόμπαρα για το θρίλερ τζόγου του 2019 «Uncut Gems», ο Σάντλερ προσπάθησε ξανά για μια υποψηφιότητα με το μπασκετικό δράμα «Hustle». Αλλά ακόμη και με μια υποψηφιότητα από τα SAG, ο γίγαντας της κωμωδίας δεν μπόρεσε τελικά να περάσει τη γραμμή του τερματισμού για τα Όσκαρ.



Γυναίκες σκηνοθέτες

Τα τελευταία δύο χρόνια, η Κλόε Ζάο (« Nomadland») και η Τζέιν Κάμπιον («The Power of the Dog»), έγραψαν ιστορία ως η δεύτερη και η τρίτη μόλις γυναίκα που κέρδισαν Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας στην σχεδόν 100χρονη ιστορία των Όσκαρ. Όμως η Ακαδημία έκανε ένα τεράστιο βήμα πίσω, προτείνοντας μόνο άνδρες στην κατηγορία, σε μια χρονιά που υπήρξαν εξαιρετικές ταινίες από τις Σάρα Πόλεϊ (Women Talking), Τζίνα Πρινς Μπίθιουοντ (The Woman King) και Σαρλότ Γουέλς (Aftersun) μεταξύ πολλών άλλων.

Glass Onion: A Knives Out Mystery

Το αστυνομικό μυθιστόρημα του Ράιαν Τζόνσον με τους διάσημους αστέρες ήταν μια επιτυχία για το Netflix και μάλιστα κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους από τα Producers Guild Awards (ένα αξιόπιστο οσκαρικό πρόσημο). Όμως η συνέχεια του (Knives Out) έμεινε πίσω στις χθεσινές υποψηφιότητες, κερδίζοντας μόνο μία για το καλύτερα διασκευασμένο σενάριο.