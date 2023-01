Τζέιμς Κάμερον: Τον σνόμπαρε η Ακαδημία -Δεν είναι υποψήφιος για Όσκαρ σκηνοθεσίας με το Avatar: Way Of The Water - iefimerida.gr

Ανακοινώθηκαν χθες οι υποψηφιότητες της 95ης τελετής των Όσκαρ και γίνεται συζήτηση για την απουσία του Τζέιμς Κάμερον στην κατηγορία για το «Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας», για τη ταινία «Avatar: Way Of The Water».

Ο Καναδός σκηνοθέτης ήταν υποψήφιος για Όσκαρ το 2010 με την πρώτη ταινία Avatar και αρκετοί ήλπιζαν ότι θα λάβει υποψηφιότητα και τώρα, κάτι που δεν συνέβη. Ο σκηνοθέτης έχει λάβει συνολικά έξι υποψηφιότητες στην καριέρα του για Όσκαρ, κερδίζοντας τρία για την ταινία «Τιτανικός».

Το Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας διεκδικούν φέτος οι Μάρτιν ΜακΝτόνα για το «The Banshees of Inisherin», Daniels (Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σάινερτ) για το «Τα Πάντα Ολα», Στίβεν Σπίλμπεργκ για το «The Fabelmans», Τοντ Φιλν για το «Tar» και Ρούμπεν Εστλουντ για το «Τρίγωνο της Θλίψης».

Αν και ο Κάμερον δεν διεκδικεί το πολύποθητο αγαλματίδιο σκηνοθεσίας, είναι υποψήφιος μαζί με τον παραγωγό Τζον Λαντάου του «Avatar: Way Of The Water» στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας. Το φιλμ είναι επίσης υποψήφιο για Καλύτερο Ήχο, Οπτικά Εφέ και Σκηνογραφία.



Η πρώτη ταινία Αvatar έλαβε 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ συμπεριλαμβανομέων και εκείνων για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία και κέρδισε τρία στις κατηγορίες φωτογραφίας, οπτικών εφέ και καλλιτεχνικής διεύθυνσης.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Χόλυγουντ.