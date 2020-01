Οσκαρ 2020: Φαβορί και δυνατά αουτσάιντερ -Τι «βλέπουν» οι στοιχηματικές εταιρείες

Η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων στα Οσκαρ 2020 γίνεται σήμερα (στις 15:18 ώρα Ελλάδος) και τα στοιχήματα για τη μεγάλη φετινή τελετή δίνουν και παίρνουν.

Και μπορεί οι κριτικοί και εν γένει ο κόσμος του κινηματογράφου να δίνουν τις προβλέψεις τους για τους νικητές, το ίδιο πράττουν όμως και οι στοιχηματικές εταιρείες ανά τον κόσμο. Ειδικά, δε, μετά την απονομή των Χρυσών Σφαιρών υπήρξαν ανακατατάξεις στα προγνωστικά. Ας δούμε, λοιπόν, σε τι αποδόσεις παίζονται ταινίες και ηθοποιοί που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν φέτος.

Οσκαρ 2020: Καλύτερη Ταινία

Για πολλούς αποτελεί έκπληξη, ωστόσο η ταινία «Κάποτε στο... Χόλιγουντ» του Κουέντιν Ταραντίνο θεωρείται το φαβορί για να κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο της καλύτερης ταινίας, καθώς με απόδοση 3,25 προηγείται στις προβλέψεις των στοιχηματικών εταιρειών. Ωστόσο πλέον ακολουθείται σε απόσταση αναπνοής από την ταινία «Παράσιτα» του Μπονγκ Τζουν Χο, που κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και πολλοί θεωρούν ότι θα κόψει πρώτη το νήμα. Στις επόμενες θέσεις βρίσκουμε το «1917» του Σαμ Μέντες, με απόδοση κοντά στο 7,50, όπως και τον «Ιρλανδό» του Μάρτιν Σκορσέζε, που προσφέρεται στην ίδια απόδοση. Ποια θα είναι η πέμπτη ταινία που θα προταθεί για Όσκαρ; Η «Ιστορία γάμου» κονταροχτυπιέται με τον «Joker» του Τοντ Φίλιπς, ωστόσο θεωρείται δεδομένο ότι δύσκολα κάποια από τις δύο θα κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Το «1917» του Σαμ Μέντες θεωρείται αουτσάιντερ για τα Οσκαρ 2020

Οσκαρ 2020: Α' Ανδρικός Ρόλος

Στο Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ο Χοακίν Φοίνιξ θεωρείται από όλους ότι το έχει ήδη στο τσεπάκι του για την ερμηνεία του στο «Joker», με τις στοιχηματικές εταιρείες να προσφέρουν τον Αμερικανό ηθοποιό ως το απόλυτο φαβορί στη συγκεκριμένη κατηγορία, με απόδοση 1,10. Και μπορεί ο Άνταμ Ντράιβερ (ο γνωστός Κάιλο Ρεν από το «Star Wars») να ήταν εξαιρετικός στην «Ιστορία γάμου», ωστόσο δύσκολα θα μπορέσει να απειλήσει τον Φίνιξ. Ο Τάρον Έγκερτον («Rocketman») ακολουθεί σε αποδόσεις, αλλά δεν έχει καμία τύχη, όπως όλα δείχνουν.

Οσκαρ 2020: Β' Ανδρικός Ρόλος

Μετά την απονομή των Χρυσών Σφαιρών υπήρξαν ανακατατάξεις και στις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών για το Οσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου. Ετσι, λοιπόν, από εκεί που ο Μπραντ Πιτ δινόταν στο 1,60 για να πάρει το Όσκαρ, μετά τη Χρυσή Σφαίρα που κέρδισε η απόδοσή του έπεσε στο 1,17. Η ερμηνεία του στο «Κάποτε στο... Χόλιγουντ» ήταν πολύ καλή, ωστόσο τόσο ο Τζο Πέσι (6,50) όσο και ο Αλ Πατσίνο (13,00) από τον «Ιρλανδό» ήταν εξίσου καλοί, οπότε εδώ ίσως έχουμε έκπληξη.

Μπραντ Πιτ και Λεονάρντο ντιΚάπριο στις Χρυσές Σφαίρες. Φαβορί ο πρώτος για το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου, για την ερμηνεία του στο «Κάποτε στο... Χόλιγουντ»

Οσκαρ 2020: Α' Γυναικείος Ρόλος

Ακλόνητο φαβορί η Ρενέ Ζελβέγκερ για το Οσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου, καθώς η ερμηνεία της στην ταινία «Judy» ήταν εξαιρετική. Γι' αυτό και δίνεται στο 3,00-3,20 από τις στοιχηματικές εταιρείες. Πάντως, οι βασικές ανταγωνίστριές της Σκάρλετ Γιόχανσον («Ιστορία γάμου»), που πάει για διπλή υποψηφιότητα, και Σαρλίζ Θερόν («Βόμβα») είναι κοντά στις αποδόσεις, με τις ξένες εταιρείες να δίνουν αμφότερες στο 4,00-4,30. Πολύ καλή η ερμηνεία της Ακουαφίνα στο «The Farewell», αλλά δεν έχει πολλή τύχη σύμφωνα με τους μπουκ (7,50).

Οσκαρ 2020: Σκηνοθεσία

Στο Όσκαρ Σκηνοθεσίας υπήρξαν ανατροπές το τελευταίο διάστημα. Ο Σαμ Μέντες («1917») όχι απλώς βρίσκεται στην πρώτη θέση των προβλέψεων (1,30-1,40) αλλά πλέον έχει ανοίξει τη διαφορά από τους αντιπάλους του. Πάντως, ο Μπονγκ Τζουν Χο με τα «Παράσιτά» του είναι κοντά σε απόδοση (3,00), ενώ ο Κουέντιν Ταραντίνο («Κάποτε στο... Χόλιγουντ» - απόδοση 5,00) και ο Μάρτιν Σκορσέζε («Ο Ιρλανδός» - απόδοση 8,00) φαίνεται πως θα αρκεστούν στην υποψηφιότητα. Ο δε Τοντ Φίλιπς («Joker») είναι... πολύ μακριά, παρότι κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα.

Ο Σαμ Μέντες είχε κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα Σκηνοθεσίας, όπως και η ταινία του «1917»

Τι είχε γίνει στις Χρυσές Σφαίρες, «προάγγελο» των Οσκαρ

Στην απονομή των Χρυσών Σφαιρών, στις βασικές κατηγορίες, το «1917» είχε κερδίσει το βραβείο καλύτερης ταινίας-δράμα και το «Κάποτε στο... Χόλιγουντ» το αντίστοιχο βραβείο καλύτερης ταινίας-κωμωδία ή μιούζικαλ. Στον Α' Ανδρικό Ρόλο, ο «Joker» Χοακίν Φίνιξ είχε κερδίσει τη Χρυσή Σφαίρα (δράμα), ενώ η Ρενέ Ζελβέγκερ είχε κερδίσει το αντίστοιχο... θηλυκό βραβείο.

Ο Χοακίν Φίνιξ με το βραβείο της Χρυσής Σφαίρας ανά χείρας. Είναι ακλόνητο φαβορί και για το Οσκαρ.

Ολοι οι νικητές των βραβείων στις Χρυσές Σφαίρες:

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΔΡΑΜΑ 1917, του Σαμ Μέντες

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ - ΔΡΑΜΑ Joaquin Phoenix, Joker

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΔΡΑΜΑ Ρενέ Ζελβέγκερ, Judy

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Κάποτε στο Χόλιγουντ του Κουέντιν Ταραντίνο

Α' ΑΝΔΡΙΚΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Τάρον Εγκερτον, Rocketman

Α' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ - ΚΩΜΩΔΙΑ Ή ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ακουαφίνα, The Farewell

Β' ΑΝΔΡΙΚΟΣ Μπραντ Πιτ, Κάποτε στο Χόλιγουντ

Β' ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΣ Λόρα Ντερν, Ιστορία Γάμου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Σαμ Μέντες, 1917

ΣΕΝΑΡΙΟ Κουέντιν Ταραντίνο, Κάποτε στο Χόλιγουντ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ANIMATION Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ, του Κρις Μπάτλερ

ΜΟΥΣΙΚΗ Χίλντουρ Γκούντναντότιρ, Joker

ΤΡΑΓΟΥΔΙ I'm Gonna Love Me Again, Ελτον Τζον και Μπέρνι Τάουπιν από το Rocketman

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ Παράσιτα του Μπονγκ Τζουν Χο

Φωτογραφίες: ΑΡ