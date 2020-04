Θρίλερ στο Eurogroup: Διακόπηκε η συνεδρίαση λόγω διαφωνιών για το πακέτο στήριξης για τον κορωνοϊό

Μετ' εμποδίων διεξάγεται η συνεδρίαση - μέσω τηλεδιάσκεψης - του Eurogroup όπου οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συζητούν μέτρα αντιμετώπισης της οικονομική κρίσης από την πανδημία του κορωνοϊού.

Στις 12 τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) αναμένεται να συνεχισθεί η συνεδρίαση του Eurogroup, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Μάριο Σεντένο, Λουίς Ρέγκο.

Με ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Twitter, o Ρέγκο ανέφερε πριν από τρεις ώρες ότι ο πρώτος γύρος της συνεδρίασης, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Eurogroup ολοκληρώθηκε και ότι θα γινόταν διάλειμμα μίας ώρας.

«Ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο του σημερινού Eurogroup. Μία ώρα διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε…» ανακοίνωσε μέσω twitter o εκπρόσωπος του Σεντένο.

We have concluded the first round in today’s #Eurogroup. One hour break. More to come... pic.twitter.com/Hwb5Bvgnhl