Σημαντική απόφαση ΕΚΤ: Δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο

Την αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρο, αποφάσισε μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του πρωτοφανούς σε έκταση πακέτου μέτρων διευκόλυνσης χρηματοδότησης στην Ευρωζώνη λόγω κορωνοϊού.

Η Φρανκφούρτη χαλάρωσε κι άλλο τους όρους για τα ενέχυρα που δέχεται από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, έτσι ώστε να ενισχύσει τη δύναμη πυρός τους για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικά όσον αφορά στις ελληνικές τράπεζες, με ρητή αναφορά, γίνονται αποδεκτά όλα τα ομόλογα τους κι αυτό σημαίνει ότι θωρακίζονται για την περίπτωση που είναι «κλειστή» η διατραπεζική.

Iδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα έχει ότι αίρονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE). Έτσι για πρώτη φορά η Ελλάδα ωφελείται απευθείας από τη νομισματική βοήθεια της ΕΚΤ.

To γεγονός μπορεί να μειώσει δραστικά το κόστος του χρήματος για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και να δώσει πρόσβαση σε τεράστια ρευστότητα, η οποία μέχρι σήμερα δεν ήταν διαθέσιμη για τη χώρα μας.

Με μια ανάρτηση στα social media στα αγλλικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε με ικανοποίηση την απόφαση.

«Χαιρετίζουμε την απόφαση της ΕΚΤ να αποδεχτεί τα ελληνικά ομόλογα ως ενέχυρο στο Ευρωσύστημα, κίνηση που θα ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα στην οικονομία. Δρώντας αποφασιστικά και με ένα συγκεκριμένο οικονομικό σχέδιο, η Ελλάδα θα βγει ακόμα πιο δυνατή μέσα από αυτές τις δύσκολες στιγμές» έγραψε ο Ελληνας πρωθυπουργός.

We welcome the ECB's decision to accept Greek government bonds as collateral in the Eurosystem, a move which will further boost liquidity in the economy. Acting decisively and with a concrete economic plan, Greece will come out even stronger through these challenging times.